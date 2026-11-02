Sports on TV on Monday (November 2)

BG FOOTBALL
17:00 - efbet League, 14th round: Cherno more - Botev (Vratsa) (Diema Sport)
19:30 - efbet League, 14th round: Arda - Septemvri (Diema Sport)
FOOTBALL
15:45 - Asian Champions League: Pakhtakor - Al Nassr (Nova Sport)
18:00 - Asian Champions League: Al Wasl - Al Quwa Al Jawiya (Nova Sport)
19:30 - Italy, Serie "A": Sassuolo - Fiorentina (MAX Sport 3)
20:15 - Asian Champions League: Al Ittihad - Al Ain (Diema Sport 3)
20:15 - Asian Champions League: Al Gharafa - Al Qadisiyya (Nova Sport)
21:45 - Italy, Serie "A": Atalanta - Parma (MAX Sport 3)
22:00 - England, Premier League: Newcastle - Everton (Diema Sport 2)
22:00 - Spain, La Liga: La Coruña - Osasuna (MAX Sport 4)
22:00 - Spain, La Liga 2: Mallorca - Cadiz (MAX Sport 2)
TENNIS
12:00 PM - ATP 1000 Tournament in Paris (MAX Sport 1)
20:00 PM - ATP 1000 Tournament in Paris (MAX Sport 1)
OTHER SPORTS
1:00 PM - Weightlifting: World Championships in Ningbo (Ring)
17:00 PM - Youth Olympic Games Dakar 2026: Swimming (Finals) (BNT 3)