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Champions League football results and scorers

Champions League football results and scorers

PSG thrash Villarreal 6-0

Nov 4, 2026 00:16 70

Champions League football results and scorers - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

Results from the Champions League matches played on November 3:

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbon 0:1
0:1 Issa Doumbia 59'

Galatasaray - Stuttgart 2:0
1:0 Aleksey Batrakov 12'
2:0 Aleksey Batrakov 15'

Atlético Madrid - Bayern Munich 0:2
0:1 Lennart Karl 56'
0:2 Konrad Laimer 80'

Barcelona - Aston Villa 3:0
1:0 Lamine Yamal 7'
2:0 Raphinha 52'
3:0 Raphinha 65'

Bodø/Glimt - Lille 0:0

Feyenoord - Inter 0:3
0:1 Francesco Pio Esposito 8'
0:2 Esposito 34'
0:3 Piotr Zielinski 53'

LASK Linz - Slovan Bratislava 4:0
1:0 Kasper Jørgensen 19'
2:0 Kasper Jørgensen 37'
3:0 Robert Ljubičić 44'
4:0 Samuel Adeniran 48

Manchester United - Roma 3:2
0:1 Matías Soulé 11'
0:2 Donyell Malen (pen.) 17'
1:2 Bruno Fernandes (pen.) 58'
2:2 Matheus Cunha 83'
3:2 Matheus Cunha 86'

Villarreal - PSG 0:6
0:1 João Neves 9'
0:2 Désiré Doué 12'
0:3 Senny Mayulu 13'
0:4 Fabián Ruiz 17'
0:5 Fabián Ruiz 50'
0:6 David Boly 78'