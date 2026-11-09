Гарсониерите в Киев поевтиняха до 66 500 долара

Гарсониера на вторичния пазар в Киев се продава средно за 66 500 долара през ноември. За една година цената е намаляла с 1%.UA. Медианната стойност означава, че половината от наблюдаваните цени са по-високи, а половината – по-ниски.

Разликата между отделните райони и предградията е значителна. Най-евтини са жилищата в Гостомел, където медианната цена е 29 300 долара. Следват Буча с 39 000 долара, Деснянският район на Киев с 42 000 долара и Вишгород с 44 700 долара.

В Ирпен едностаен апартамент се предлага за медианно 49 000 долара, в Бровари – за 50 000 долара, а в Святошинския район на столицата – за 51 000 долара. Общият диапазон за Киев и предградията е между 29 300 и 141 000 долара.

Печерският район остава най-скъп

Най-високи са цените в централните райони на Киев. В Печерския район медианната стойност достига 141 000 долара. Следват Шевченковският район с 87 000 долара, Голосеевският с 78 000 долара и Подолският с 73 000 долара.

Поевтиняване е отчетено и при по-големите жилища. Двустаните апартаменти са намалили стойността си със 7% за година, а тристайните – с 3%. Посочените стойности се отнасят до вторичния пазар и са медианни, а не задължително окончателни цени при сделка.

Юристи: договорът за наем защитава и двете страни

Юристи препоръчват при наемане на жилище да се подписва писмен договор, в който ясно да бъдат описани условията между собственика и наемателя.

Документът трябва да съдържа имената и адресите на страните, точно описание на имота, датата на сключване и срока на договора. В него следва да бъде записано и как се подновява или прекратява наемът.

Важно е да се посочат размерът и начинът на плащане, както и кой поема комуналните разходи. При плащане по банков път юристите съветват да се пазят извлечения и квитанции. При плащане в брой е препоръчително да се оформя разписка или документ към договора.

Отделно трябва да се уреди въпросът със застрахователния депозит. Той може да бъде използван за покриване на щети по имота, неплатени сметки или наем, но условията за задържането и връщането му трябва да бъдат записани предварително.

Към договора се препоръчва да има приемо-предавателен протокол с подробно описание на състоянието на жилището, мебелите и техниката. „При плащане в брой съставете приложение към договора, приемо-предавателен акт или разписка“, съветват юристите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg