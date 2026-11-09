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Гарсониерите в Киев поевтиняха до 66 500 долара

Гарсониерите в Киев поевтиняха до 66 500 долара

9 Ноември, 2026 17:15 522 19

  • киев-
  • жилища-
  • недвижими имоти-
  • цени на апартаменти-
  • украйна

Цените на вторичния пазар варират от 29 300 до 141 000 долара според района. Юристи препоръчват договор при всеки наем

Гарсониерите в Киев поевтиняха до 66 500 долара - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Гарсониера на вторичния пазар в Киев се продава средно за 66 500 долара през ноември. За една година цената е намаляла с 1%.UA. Медианната стойност означава, че половината от наблюдаваните цени са по-високи, а половината – по-ниски.

Разликата между отделните райони и предградията е значителна. Най-евтини са жилищата в Гостомел, където медианната цена е 29 300 долара. Следват Буча с 39 000 долара, Деснянският район на Киев с 42 000 долара и Вишгород с 44 700 долара.

В Ирпен едностаен апартамент се предлага за медианно 49 000 долара, в Бровари – за 50 000 долара, а в Святошинския район на столицата – за 51 000 долара. Общият диапазон за Киев и предградията е между 29 300 и 141 000 долара.

Печерският район остава най-скъп

Най-високи са цените в централните райони на Киев. В Печерския район медианната стойност достига 141 000 долара. Следват Шевченковският район с 87 000 долара, Голосеевският с 78 000 долара и Подолският с 73 000 долара.

Поевтиняване е отчетено и при по-големите жилища. Двустаните апартаменти са намалили стойността си със 7% за година, а тристайните – с 3%. Посочените стойности се отнасят до вторичния пазар и са медианни, а не задължително окончателни цени при сделка.

Юристи: договорът за наем защитава и двете страни

Юристи препоръчват при наемане на жилище да се подписва писмен договор, в който ясно да бъдат описани условията между собственика и наемателя.

Документът трябва да съдържа имената и адресите на страните, точно описание на имота, датата на сключване и срока на договора. В него следва да бъде записано и как се подновява или прекратява наемът.

Важно е да се посочат размерът и начинът на плащане, както и кой поема комуналните разходи. При плащане по банков път юристите съветват да се пазят извлечения и квитанции. При плащане в брой е препоръчително да се оформя разписка или документ към договора.

Отделно трябва да се уреди въпросът със застрахователния депозит. Той може да бъде използван за покриване на щети по имота, неплатени сметки или наем, но условията за задържането и връщането му трябва да бъдат записани предварително.

Към договора се препоръчва да има приемо-предавателен протокол с подробно описание на състоянието на жилището, мебелите и техниката. „При плащане в брой съставете приложение към договора, приемо-предавателен акт или разписка“, съветват юристите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Острото

    5 2 Отговор
    Ще си купя две.

    17:17 09.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    В Бахмут как са цените?

    17:18 09.11.2026

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор
    Хрущевките и брежневките в Софето и те ще поевтинеят като почнат да се пукат радиаторите и тръбите.

    17:18 09.11.2026

  • 4 Аз Кочо

    3 2 Отговор
    В София ми се върти в главата тази цифра но за двустаен сиреч с една спалня хахах

    17:19 09.11.2026

  • 5 Промяната

    6 1 Отговор
    Гарсониера с изглед звездно небе са още по-евтини!

    17:19 09.11.2026

  • 6 Но за сметка

    4 0 Отговор
    На това наемите за място в метрото скочиха с 300%!

    17:20 09.11.2026

  • 7 Маринчо

    2 1 Отговор
    Цинити на апъртъментитие нокогиш ни падът така ми е казал наш брокер Аналдо

    17:20 09.11.2026

  • 8 Амадо

    1 1 Отговор
    Е как тъй въъъ ма ни можи тъй въъъъ. , сичку скачат кашкавал сирене майстуръ за плочките кактъй цинити ши падъът въъъ

    17:25 09.11.2026

  • 9 Мюмюн

    0 0 Отговор
    с дупка на тавана до небе има ли? зимам три.

    17:31 09.11.2026

  • 10 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Еми ето , там шти си купя като не мога в Софиа

    17:33 09.11.2026

  • 11 идеално за русофобите да си купят

    3 0 Отговор
    и заживеят в братска страна със съмишленици русофоби

    Гарсониерите в Киев поевтиняха до 66 500 долара

    17:33 09.11.2026

  • 12 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Ако тия цени са верни и жилище в град , където властва фашистка хунта и падат бомби струва толкова, как е възможно някой да вярва, че у нас цените щели да се сринат?

    Коментиран от #13

    17:35 09.11.2026

  • 13 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лопата Орешник":

    Ннеееее , не е верно , цените ште паднат.Слушайте кво ви казвам: в Сан Франциско,Оклахома,Айдахо и навсякъде падат.

    Коментиран от #15

    17:41 09.11.2026

  • 14 Фатмак

    0 0 Отговор
    Един преди ни показваше постна пица, сега пилота ни казва, че камиона немал спирачки

    17:44 09.11.2026

  • 15 Амадо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз Кочо":

    Кочо виж заглавието бе, цените ПАДАТ

    ХАХАХА

    Коментиран от #16, #17

    17:44 09.11.2026

  • 16 Как да види

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Амадо":

    Кат не може да чете ххххаааа хахахах

    17:46 09.11.2026

  • 17 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Амадо":

    Ама къде падат,там къдее е война.Аз искам да живеа в Софиа,в мой дом а виж какви са цените

    Коментиран от #19

    17:47 09.11.2026

  • 18 Замислен

    0 0 Отговор
    Това базова цена ли е-без екстри.Ток,вода,канал..?Кличко каза да копаят тоалетни в междублоковите пространства.

    17:48 09.11.2026

  • 19 Спокич мааа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аз Кочо":

    до 8 - 10г. ще паднат с 7%

    17:48 09.11.2026