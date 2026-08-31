Първият автомобилен мост между Русия и Северна Корея е почти готов

Първият автомобилен мост между Русия и Северна Корея през река Туманная е близо до завършване, показват нови сателитни изображения, анализирани от Defense News. Съоръжението трябва да свърже двете държави по шосе за първи път и да разшири транспортните връзки между тях.

Снимки на Planet Labs от последните седмици показват, че подходът към моста от севернокорейска страна вече е изграден. Там са завършени митническа сграда и контролиран входен пункт, разположени на няколкостотин метра от брега. От руска страна строителните дейности все още продължават – изграждат се гранични съоръжения и пътна инфраструктура.

По данни на руското правителство общата дължина на транспортния участък, включително подходите, е 4,7 км, а самият мост е около 1 км. Руският участък е 424 метра, а севернокорейският – 581 метра. Съоръжението е широко 7 метра и ще има две ленти за движение.

Строителството официално започна на 30 април 2025 г. с церемония, в която участваха чрез видеовръзка руският премиер Михаил Мишустин и севернокорейският му колега Пак Те Сон. Тогава Москва обяви ориентировъчен срок за изграждане от година и половина.

Според руските власти новият път трябва да увеличи товарните превози, да намали транспортните разходи и да създаде възможност за по-активно пътническо движение между двете държави. В момента основната сухопътна транспортна връзка е железопътният „Мост на дружбата“ през река Туманная.

Defense News отбелязва, че новата връзка може да премахне част от логистичните ограничения на железопътния транспорт. Севернокорейската железопътна система и руската инфраструктура имат особености, които налагат допълнителна обработка на товари, докато автомобилният транспорт би позволил по-гъвкаво движение на стоки.

Проектът се реализира на фона на значителното задълбочаване на отношенията между Москва и Пхенян. През юни 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който предвижда разширено политическо, икономическо и военно сътрудничество.

Русия и Северна Корея имат обща сухопътна граница с дължина само около 17 км. В продължение на десетилетия основната транспортна връзка между тях беше железопътната линия през река Туманная.

След 2022 г. икономическите и военните отношения между Москва и Пхенян се засилиха значително. Новият автомобилен мост е един от най-видимите инфраструктурни проекти в рамките на това сближаване.

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