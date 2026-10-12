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Жилищата остават най-силната болка на американците

Жилищата остават най-силната болка на американците

12 Октомври, 2026 21:11 646 1

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С 290 долара се е увеличила месечната вноска по ипотечен заем през изминалите 12 месеца

Жилищата остават най-силната болка на американците - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-сериозен остава натискът върху американските домакинства, които планират покупка на жилище. Въпреки увеличаването на общото богатство в САЩ, достъпността на недвижимите имоти продължава да се влошава заради високите цени и рязкото поскъпване на ипотечното кредитиране.

Средната лихва по 30-годишните жилищни кредити е достигнала 7,40%. Това е най-високото равнище от ноември 2023 г. За сравнение преди година тя е била 6,30%. Така за 12 месеца ипотечните лихви са се повишили с 1,1 процентни пункта.

Основната причина е поскъпването на финансирането на облигационните пазари. Доходността по 10-годишните американски държавни облигации, която оказва силно влияние върху ипотечните лихви, достигна 5,23%. Това е увеличение с около 1,35 процентни пункта от началото на конфликта с Иран през февруари.

Поскъпването на кредитите има пряко отражение върху семейните бюджети. При ипотека от 400 000 USD за срок от 30 години увеличението на лихвата от 6,30% на 7,40% означава приблизително 290 USD по-висока месечна вноска, или близо 3500 USD допълнителни разходи годишно. Изчислението обхваща само главницата и лихвата, без данъци, застраховки и други разходи.

Последиците вече се отразяват върху активността на жилищния пазар. Според данните на Асоциацията на ипотечните банкери, заявленията за ипотечни кредити са намалели с 4,2% за седмица. Заявленията за покупка на жилище са с 15% по-малко спрямо същия период на миналата година, а тези за рефинансиране са се сринали с 56%.

В резултат все повече потенциални купувачи отлагат придобиването на собствен дом, докато настоящите собственици се въздържат от продажба, за да не заменят съществуващите си по-изгодни ипотечни условия с нови кредити при значително по-високи лихви. Това допълнително затруднява нормалното функциониране на жилищния пазар.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Не саму американците, и ас с таа заплата немога да купа дом в Софиа,заштото цените са космически

    21:39 12.10.2026