Космическата индустрия засилва търсенето на имоти

Космическата индустрия в САЩ навлиза във фаза на масово производство, а това променя пазара на индустриални имоти. Компании, които доскоро са търсили главно лаборатории и инженерни екипи, вече наемат фабрики, строят производствени кампуси и резервират площи години преди готовността им.
През първата половина на годината космически компании са привлекли 11,3 млрд. долара рисков капитал. Сред тях са Varda Space Industries, Sierra Space и Astranis. 78% от световната космическа икономика е частна според Space Foundation, а частните инвестиции в сектора се очаква да достигнат рекордните 100 млрд. долара през годината.„Няма друга индустрия, в която недвижимите имоти да са толкова мощен катализатор за бъдещия успех на компанията“, казва Мак Бъридж, управляващ директор на JLL за модерното производство в Лос Анджелис.
Бивша фабрика за играчки ще произвежда космически апарати
Един от най-показателните примери е сделката на Varda Space Industries в Ел Сегундо, Калифорния. През март компанията е наела бивша фабрика на Mattel с площ 205 000 квадратни фута. В сградата, където са се произвеждали Hot Wheels и Barbie, ще се правят космически апарати.
Varda разработва автоматизирани лаборатории и сателитни платформи, които се извеждат в орбита. В условията на микрогравитация лабораториите отглеждат молекулярни кристали за фармацевтичната индустрия. Това е вторият обект на компанията в Ел Сегундо, част от Южния залив на Лос Анджелис.
Районът привлича космически и отбранителни компании заради натрупания кадрови потенциал и присъствието на утвърдени аерокосмически предприятия. Според Бъридж за тези компании Южна Калифорния има значение, сходно с това на района на Сан Франциско за технологичните фирми.
Недостигът на площи и ток забавя новите сделки
Конкуренцията за индустриални имоти в Южния залив се засилва. Около една трета от индустриалните наеми в района на Лос Анджелис през третото тримесечие са били сключени там. Нетното усвояване е достигнало 2,5 млн. квадратни фута през 2026 г., което представлява около половината от общото за региона.
Делът на космическите и отбранителните компании в индустриалните наеми в района е нараснал до 11% през второто тримесечие спрямо средно 2% за периода 2015-2024 г., според Newmark. Бъридж отчита търсене за 5 млн. квадратни фута площи за модерно производство, а някои наематели подписват договори 12 месеца предварително.
Проблемът не е само в липсата на свободни сгради. Новите производствени обекти се нуждаят от по-голям електрически капацитет, а осигуряването на необходимите присъединявания в Южния залив може да отнеме до 24 месеца.„Вече не са останали съществуващи сгради, които могат да ги поберат. Те са погълнали всичко“, казва Мартин Пупил, партньор и изпълнителен управляващ директор в Stream Realty Partners.
Нови кампуси край космодрумите
Ръстът се усеща и извън Калифорния. В окръг Бревард, Флорида, Hines започна втората фаза на Space Coast Innovation Hub върху терен от 100 акра. Проектът ще добави 1,1 млн. квадратни фута производствени и логистични площи в близост до Кейп Канаверал.
В района се подготвят и NASA Causeway Logistics Center с площ 307 000 квадратни фута, 24-акровият Project Satellite на Amazon в Тайтъсвил и производствен обект на Blue Origin с площ 830 000 квадратни фута.
В началото на октомври Blue Origin обяви кампус за производство на спътници в Хуто, Тексас. Инвестицията е 550 млн. долара, площта е 1,3 млн. квадратни фута, а обещаните нови работни места са 2000.
Компаниите избират местоположение според наличието на кадри, свободни терени и електрически мощности. Местните власти се конкурират за проектите с финансови стимули. В Луизиана пакет от стимули за 27 млрд. долара е помогнал на Вермильон Париш да привлече планирана от SpaceX база Starbase за 100 млрд. долара. SpaceX възнамерява да я използва за разширяване на изстрелванията на спътници за Starlink.
Според Министерството на транспорта на САЩ броят на годишните изстрелвания и повторни влизания в страната може да достигне 10 000 до 2035 г. при 250 през 2025 г. Ако тази прогноза се реализира, космическата надпревара ще продължи да създава търсене не само на фабрики и складове, но и на космодруми, хотели и търговски площи около тях.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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13:29 15.10.2026