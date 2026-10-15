Космическата индустрия засилва търсенето на имоти

Космическата индустрия в САЩ навлиза във фаза на масово производство, а това променя пазара на индустриални имоти. Компании, които доскоро са търсили главно лаборатории и инженерни екипи, вече наемат фабрики, строят производствени кампуси и резервират площи години преди готовността им.

През първата половина на годината космически компании са привлекли 11,3 млрд. долара рисков капитал. Сред тях са Varda Space Industries, Sierra Space и Astranis. 78% от световната космическа икономика е частна според Space Foundation, а частните инвестиции в сектора се очаква да достигнат рекордните 100 млрд. долара през годината.

Бивша фабрика за играчки ще произвежда космически апарати

„Няма друга индустрия, в която недвижимите имоти да са толкова мощен катализатор за бъдещия успех на компанията“, казва Мак Бъридж, управляващ директор на JLL за модерното производство в Лос Анджелис.

Един от най-показателните примери е сделката на Varda Space Industries в Ел Сегундо, Калифорния. През март компанията е наела бивша фабрика на Mattel с площ 205 000 квадратни фута. В сградата, където са се произвеждали Hot Wheels и Barbie, ще се правят космически апарати.

Varda разработва автоматизирани лаборатории и сателитни платформи, които се извеждат в орбита. В условията на микрогравитация лабораториите отглеждат молекулярни кристали за фармацевтичната индустрия. Това е вторият обект на компанията в Ел Сегундо, част от Южния залив на Лос Анджелис.

Районът привлича космически и отбранителни компании заради натрупания кадрови потенциал и присъствието на утвърдени аерокосмически предприятия. Според Бъридж за тези компании Южна Калифорния има значение, сходно с това на района на Сан Франциско за технологичните фирми.

Недостигът на площи и ток забавя новите сделки

Конкуренцията за индустриални имоти в Южния залив се засилва. Около една трета от индустриалните наеми в района на Лос Анджелис през третото тримесечие са били сключени там. Нетното усвояване е достигнало 2,5 млн. квадратни фута през 2026 г., което представлява около половината от общото за региона.

Делът на космическите и отбранителните компании в индустриалните наеми в района е нараснал до 11% през второто тримесечие спрямо средно 2% за периода 2015-2024 г., според Newmark. Бъридж отчита търсене за 5 млн. квадратни фута площи за модерно производство, а някои наематели подписват договори 12 месеца предварително.

Проблемът не е само в липсата на свободни сгради. Новите производствени обекти се нуждаят от по-голям електрически капацитет, а осигуряването на необходимите присъединявания в Южния залив може да отнеме до 24 месеца.

Нови кампуси край космодрумите

„Вече не са останали съществуващи сгради, които могат да ги поберат. Те са погълнали всичко“, казва Мартин Пупил, партньор и изпълнителен управляващ директор в Stream Realty Partners.

Ръстът се усеща и извън Калифорния. В окръг Бревард, Флорида, Hines започна втората фаза на Space Coast Innovation Hub върху терен от 100 акра. Проектът ще добави 1,1 млн. квадратни фута производствени и логистични площи в близост до Кейп Канаверал.

В района се подготвят и NASA Causeway Logistics Center с площ 307 000 квадратни фута, 24-акровият Project Satellite на Amazon в Тайтъсвил и производствен обект на Blue Origin с площ 830 000 квадратни фута.

В началото на октомври Blue Origin обяви кампус за производство на спътници в Хуто, Тексас. Инвестицията е 550 млн. долара, площта е 1,3 млн. квадратни фута, а обещаните нови работни места са 2000.

Компаниите избират местоположение според наличието на кадри, свободни терени и електрически мощности. Местните власти се конкурират за проектите с финансови стимули. В Луизиана пакет от стимули за 27 млрд. долара е помогнал на Вермильон Париш да привлече планирана от SpaceX база Starbase за 100 млрд. долара. SpaceX възнамерява да я използва за разширяване на изстрелванията на спътници за Starlink.

Според Министерството на транспорта на САЩ броят на годишните изстрелвания и повторни влизания в страната може да достигне 10 000 до 2035 г. при 250 през 2025 г. Ако тази прогноза се реализира, космическата надпревара ще продължи да създава търсене не само на фабрики и складове, но и на космодруми, хотели и търговски площи около тях.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg