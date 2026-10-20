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Милиардер купи 453 декара земя край Ню Йорк за без пари

Милиардер купи 453 декара земя край Ню Йорк за без пари

20 Октомври, 2026 20:37 617 3

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  • богаташ-
  • били джоел

Част от земята е принадлежала на Били Джоел

Милиардер купи 453 декара земя край Ню Йорк за без пари - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън е придобил общо около 453 дка в Ийст Мариън, в района Норт Форк на Лонг Айлънд. Общата стойност на покупките достига около 30 млн. USD, но милиардерът заявява, че няма непосредствени планове за строителство върху терена.

Основната част от имотите е придобита по-рано тази година. Роуън е платил 23,5 млн. USD за над 405 дка крайбрежна земя в Ийст Мариън. Сделката беше определена като най-скъпата продажба на земя в историята на Норт Форк. Към нея се прибавят три съседни имота, купени от свързани с Роуън дружества от 2024 г. насам за общо 6,5 млн. USD.

Теренът има приблизително 800 метра излаз на вода. Голямата сделка включва множество отделни парцели, като цените им варират от 50 000 до 4,095 млн. USD. Роуън обаче настоява, че придобивките трябва да се разглеждат като един голям имот, а не като начало на по-мащабно изкупуване на земя в района.

Теренът позволява обособяването на 16 имота

Особен интерес предизвиква бъдещето на придобитата земя. Според Роуън действащото зониране позволява обособяването на 16 парцела за застрояване, но той няма намерение да използва тези права в близко бъдеще. Предприемачът заявява пред The Real Deal, че ще проучва възможностите за имота в продължение на години, преди да реши какво да прави с него.

В момента на мястото се извършва основно почистване. По думите на Роуън теренът е стоял почти недокоснат около половин век, като на него са били изоставени стари автомобили и различни отпадъци. Движението на камиони и извозването на контейнери са привлекли вниманието на местните жители и властите, но собственикът твърди, че строителни дейности не се извършват.

Възможностите за бъдещо развитие са ограничени и от режима за опазване на част от земята. Приблизително 279 дка са защитени чрез сервитути за опазване на природата на Peconic Land Trust. Те са учредени още през 90-те години от предишния собственик Раул Витевеен.

Част от земята е принадлежала на Били Джоел

Имотът има и любопитна история. Около 283 дка от терена някога са били собственост на музиканта Били Джоел и супермодела Кристи Бринкли. Двамата придобиват земята през 1985 г., но я продават по-малко от две години по-късно.

През следващите десетилетия различни собственици и предприемачи са разглеждали възможности за развитието на терена, без повечето идеи да бъдат реализирани.

Роуън вече има инвестиции в Норт Форк. Той придоби бившия ресторант Orient by the Sea и го преобразува в Duryea's Orient Point. Интересът му към района привлича внимание и на фона на засилените инвестиции в Норт Форк – територия, известна със своите лозя, ферми и сравнително слабо застроено крайбрежие.

Засега Роуън твърди, че инвестицията за около 30 млн. долара няма конкретен строителен план. Така остава отворен въпросът как в бъдеще ще бъде използван един от най-големите и скъпи крайбрежни терени в тази част на Лонг Айлънд.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    3 0 Отговор
    "Милиардер купи 453 декара земя край Ню Йорк за без пари"
    "Сделката беше определена като най-скъпата продажба на земя в историята на Норт Форк."
    !?!? 🤕

    20:49 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Богдан Миленов

    0 0 Отговор
    Жив да го оплачеш завалията...фукарията...

    21:02 20.10.2026