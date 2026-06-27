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Расте интересът към вили в Гърция (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Расте интересът към вили в Гърция (ВИДЕО)

27 Юни, 2026 08:00 1 261 14

  • гърция-
  • кавала-
  • вила

Цената на подобен имот в Кавала е 89 000 евро

Расте интересът към вили в Гърция (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - вила в гръцския град Кавала. Срещу сумата от 89 000 EUR новият собственик получава постройка - сглобяема конструкция, с разгъната застроена площ от 55 кв.м и двор 350 кв.м.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 2 Отговор
    у лайноморието - мазут и мини,
    а по плажовете - бетон и мутри

    ни да влезеш,
    ни да излезеш

    решението е на село под маркучо
    па хем полееш я думатиту, я кокошките
    и те са ора

    08:01 27.06.2026

  • 2 име

    8 6 Отговор
    Внимавайте, щото някои гърчоля са по-зле и от нашите индианци. По ковида на мой познат му изнесоха всичко.

    08:03 27.06.2026

  • 3 Мдаа

    3 1 Отговор
    Ръста на ръста расте, расти ръсте, расти

    Миуенка Ръстова

    08:11 27.06.2026

  • 4 Малиик

    14 3 Отговор
    Тъз барак с решетките и неокастрената ограда, за колко пари викаш са продава...?

    08:21 27.06.2026

  • 5 Това

    19 1 Отговор
    на снимката е повече като барака за инструменти а не вила. Интересно обаче че "гладните" българи по време на "криза" масово ходят на море и купуват вили -- явно е от отчаяние :) Ако още малко се задълбочи тая криза сигурно ще изкупят и наличните Бентли-та

    Коментиран от #8

    08:25 27.06.2026

  • 6 Хората

    16 1 Отговор
    търсят по-висок стандарт на живот и го намират най-близко до нас в Гърция. Ето, аз обичам да си ходя на село в България заради природата, но: пътят в селото е разбит, в селския магазин хранителните продукти не са качествени, през уикенда идва българи-комшии, които цяла нощ слушат силно музика и вдигат шум, наскоро кола блъсна котето пред двора ни и го размаза. В Гърция е за бели хора, а останалите оставаме у нас да се борим с живота.

    08:31 27.06.2026

  • 7 0407

    0 0 Отговор
    расте ...расте и не старее......

    08:34 27.06.2026

  • 8 Логично

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    в Гърция по начало е по-хубаво, а вече и по-евтино.

    Коментиран от #12

    08:35 27.06.2026

  • 9 ъглошлайф

    9 1 Отговор
    Кажете нещо и за интереса към КЪЩИ в БАРСЕЛОНА ?
    За един мъжага с тулупусто-тиквен прякор питам !

    08:37 27.06.2026

  • 10 Браво Милена Браво Богданова

    5 0 Отговор
    вила в гръцСкия град Кавала

    08:44 27.06.2026

  • 11 Мнение

    6 1 Отговор
    Егати и мизерията.

    Коментиран от #13

    08:45 27.06.2026

  • 12 Не е баш така

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Логично":

    В Солун мезонет в центъра с гледка море е само два пъти по евтин от гарсонери в Обеля

    08:47 27.06.2026

  • 13 Буха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Е, не е като в Каспичан

    08:57 27.06.2026

  • 14 шаа

    1 0 Отговор
    вероятно фракти не се усещат, че евентуалният ни интерес към подобни обяви не е купувачески, а сеирджийски - чакаме и гледаме с любопитство кой ще се овътри

    (и чакаме материал колко от рекламираните тук имоти и кюлоти са били продадени на рекламираната цена)

    09:15 27.06.2026