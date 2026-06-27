Расте интересът към вили в Гърция (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - вила в гръцския град Кавала. Срещу сумата от 89 000 EUR новият собственик получава постройка - сглобяема конструкция, с разгъната застроена площ от 55 кв.м и двор 350 кв.м.

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