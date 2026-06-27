Расте интересът към вили в Гърция (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - вила в гръцския град Кавала. Срещу сумата от 89 000 EUR новият собственик получава постройка - сглобяема конструкция, с разгъната застроена площ от 55 кв.м и двор 350 кв.м.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а по плажовете - бетон и мутри
ни да влезеш,
ни да излезеш
решението е на село под маркучо
па хем полееш я думатиту, я кокошките
и те са ора
08:01 27.06.2026
2 име
08:03 27.06.2026
3 Мдаа
Миуенка Ръстова
08:11 27.06.2026
4 Малиик
08:21 27.06.2026
5 Това
Коментиран от #8
08:25 27.06.2026
6 Хората
08:31 27.06.2026
7 0407
08:34 27.06.2026
8 Логично
До коментар #5 от "Това":в Гърция по начало е по-хубаво, а вече и по-евтино.
Коментиран от #12
08:35 27.06.2026
9 ъглошлайф
За един мъжага с тулупусто-тиквен прякор питам !
08:37 27.06.2026
10 Браво Милена Браво Богданова
08:44 27.06.2026
11 Мнение
Коментиран от #13
08:45 27.06.2026
12 Не е баш така
До коментар #8 от "Логично":В Солун мезонет в центъра с гледка море е само два пъти по евтин от гарсонери в Обеля
08:47 27.06.2026
13 Буха ха
До коментар #11 от "Мнение":Е, не е като в Каспичан
08:57 27.06.2026
14 шаа
(и чакаме материал колко от рекламираните тук имоти и кюлоти са били продадени на рекламираната цена)
09:15 27.06.2026