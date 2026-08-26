С 6% поскъпнаха имотите на гръцките острови

Цените на жилищата на гръцките острови продължават да растат. Причината е силното търсене както от местни, така и от чуждестранни купувачи. На някои от най-популярните острови офертните цени вече надхвърлят 7000 EUR/кв.м, а Антипарос изпреварва дори Миконос, сочат данните на гръцката платформа за недвижими имоти Spitogatos и Spitogatos Insights за второто тримесечие на годината.

Средната офертна цена на жилищата на островите в Егейско море е достигнала 2941 EUR/кв.м, което представлява увеличение от 5,9% на годишна база. Същият ръст е отчетен на Йонийските острови, където средната цена вече е 2531 EUR/кв.м.

Най-силно сред основните островни региони поскъпва Крит. Там средната офертна цена достига 2250 EUR/кв.м, или с 6,9% повече спрямо второто тримесечие на 2025 г. За 5 години поскъпването на острова достига 50%.

Тенденцията е в съответствие и с официалните данни на Банката на Гърция за националния жилищен пазар. През първото тримесечие на 2026 г. цените на апартаментите в страната са се увеличили средно с 5,7% на годишна база, а в районите извън големите градове ръстът достига 6,9%.

Антипарос вече е по-скъп от Миконос

Една от най-интересните промени се наблюдава на Цикладите. Малкият остров Антипарос вече изпреварва Миконос по средна офертна цена на жилищата.

На Антипарос тя достига 7600 EUR/кв.м, докато на Миконос е 7059 EUR/кв.м. Трети е Парос с 5263 EUR/кв.м. Пазарът на Антипарос обаче е значително по-малък – през второто тримесечие са били обявени 149 жилища, като 104 от тях са ново строителство.

В същото време не всички известни гръцки острови поскъпват. Миконос, Санторини, Фолегандрос, Сикинос и Андрос регистрират годишно понижение на офертните цени между 1% и 6%, докато на Наксос те остават сравнително стабилни.

Американците оглавяват чуждестранното търсене

Международният интерес продължава да бъде важен двигател на островния пазар. През второто тримесечие на 2026 г. американците са начело сред чуждестранните потенциални купувачи, следвани от британци, германци, нидерландци и французи.

Най-силен интерес от чужбина има към Цикладите и Додеканезите, следвани от районите на Ханя, Корфу и Ираклион. Цикладите са най-търсената островна група и сред самите гръцки купувачи.

Патмос достига 5000 EUR/кв.м

Сериозни различия има и между останалите островни групи. На Йонийските острови най-скъп е Паксос със средна офертна цена от 3846 EUR/кв.м, следван от Лефкада с 3302 EUR/кв.м и Кефалония с 2531 EUR/кв.м. Именно Паксос и Кефалония отчитат и едни от най-силните годишни увеличения в региона.

При Спорадите начело е Скиатос с 3521 EUR/кв.м, следван от Алонисос – 2667 EUR/кв.м, Скирос – 2402 EUR/кв.м, и Скопелос – 2154 EUR/кв.м.

Сред Додеканезите най-скъп остава Патмос – около 5000 EUR/кв.м, следван от Астипалея с 4000 EUR/кв.м Калимнос с 2759 EUR/кв.м. Особено рязко е поскъпването на Лерос, където средната офертна цена се е увеличила с над 30% за година, докато при Калимнос ръстът е близо 20%.

На островите в Северно Егейско море цените остават значително по-достъпни. Икария е най-скъпа със средно 1846 EUR/кв.м, следвана от Хиос с 1533 EUR/кв.м, Лесбос с 1136 EUR/кв.м и Самос с 1059 EUR/кв.м.

Данните показват, че гръцкият островен пазар става все по-разнороден. Докато утвърдени луксозни дестинации като Миконос и Санторини показват известно ценово охлаждане, по-малки острови привличат все повече купувачи и на места регистрират двуцифрено поскъпване.

Важно е да се отбележи, че данните на Spitogatos са за средни офертни, а не за реално сключени продажни цени. Те показват на какви нива собствениците предлагат жилищата си, като крайната цена по конкретна сделка може да бъде различна.

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