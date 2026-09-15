Старите жилища - новият хит на пазара в Гърция

Нараства броят на купувачите в Гърция се насочват към стари жилища, които могат да бъдат придобити на по-ниска цена и впоследствие реновирани. Тенденцията се засилва на фона на продължаващото поскъпване на имотите и ограниченото предлагане на ново строителство, особено в Атина и Солун.

Данните на RE/MAX Greece показват, че през 2025 г. 75,6% от продадените жилищни имоти в страната са били на възраст над 20 години, докато новите жилища до петгодишна възраст са представлявали едва 12,3% от продажбите. Компанията свързва това както с по-голямото предлагане на стари жилища, така и с по-достъпните им цени спрямо новото строителство.

Това е осезаема промяна и спрямо предходната година. През 2024 г. делът на продадените жилища на възраст над 20 години е бил 66,1%, което означава, че интересът към този сегмент е продължил да нараства.

В Атина и Солун натискът е особено силен. Причината е, че новото строителство остава ограничено и скъпо, докато много от старите апартаменти са разположени в централни и добре развити райони. В някои случаи те предлагат по-голяма площ или по-добра локация при сходен бюджет, но изискват допълнителни средства за ремонт и енергийно обновяване.

Поскъпването на старите жилища вече личи и в официалните данни. Според Банката на Гърция през първото тримесечие на 2026 г. цените на апартаментите в страната са нараснали средно с 5,7% на годишна база. Новите жилища са поскъпнали с 6%, а старите – с 5,5%. За цялата 2025 г. обаче старите апартаменти са отчели по-силен ръст – 8,4%, срещу 7,7% при новите.

Така старото строителство постепенно се превръща не просто в по-евтина алтернатива, а в отделна инвестиционна стратегия. Купувачите търсят жилища на по-ниска входна цена, след което чрез ремонт се стремят да повишат пазарната им стойност или бъдещия доход от наем.

Именно реновираните жилища са търсени и на пазара на наеми. Данни на RE/MAX показват, че 74,1% от имотите, отдадени под наем през 2025 г., са били на възраст над 20 години, като наемателите отдават особено значение на качеството на ремонта наред с местоположението.

Тенденцията се подкрепя и от структурата на жилищния фонд. Европейската комисия отбелязва, че обновяването на жилищата в Гърция все още върви сравнително бавно, докато държавата разширява програмите за връщане на празни и стари имоти обратно на пазара. Сред проблемите остават сложните административни процедури и бавната работа по издаването на строителни разрешения в част от страната.

Паралелно с това гръцкото правителство насърчава собствениците да обновяват по-стари жилища. Програмите за 2026 г. предвиждат субсидиране на ремонти и енергийни подобрения, включително при стари и необитаеми имоти, с цел увеличаване на наличното жилищно предлагане.

Натискът върху цените идва и от чуждестранните купувачи. Макар чуждите инвестиции в гръцки имоти да са намалели през 2025 г. до около 2,05 млрд. евро спрямо 2,75 млрд. евро година по-рано, сумата остава сред най-високите, регистрирани досега. За периода 2019–2025 г. общият приток на чужд капитал към гръцкия имотен пазар достига около 12,4 млрд. евро, сочат данни на Банката на Гърция.

Това допълнително подкрепя цените в най-търсените райони. В Атина например жилищата са поскъпнали с 5,2% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., а в Солун – с 6,4%.

За купувачите обаче по-ниската цена на стария имот не означава автоматично по-изгодна сделка. Към стойността на покупката трябва да бъдат добавени разходите за ремонт, евентуална подмяна на електрическата и ВиК инсталация, енергийно обновяване, данъци и административни разходи. Затова разликата спрямо цената на готово или ново жилище трябва да бъде изчислявана за всеки конкретен имот.

Въпреки това данните показват ясно накъде се измества гръцкият пазар – при високите цени на новото строителство старите жилища отново се превръщат в основен избор както за хора, които търсят собствен дом, така и за инвеститори, готови да добавят стойност чрез ремонт.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg