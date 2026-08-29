Продават частен остров край Кавала за 3 милиона евро

Частен остров в Северна Гърция може да струва колкото луксозен хотел. В момента на пазара има реални оферти за острови край Кавала на цени около 3 млн. евро, а в района на Халкидики стойността на подобни имоти може да достигне 10 млн. EUR.

Пазарът на частни острови в Гърция не е ограничен само до най-популярните туристически райони в Егейско море. Интерес има и към локации, които са сравнително близо до България, особено в Северна Гърция. Това прави подобни имоти привлекателни както за частни купувачи, така и за инвеститори с туристически проекти.

Сред по-известните примери е остров Спалатрониси край Неос Мармарас, разположен между Порто Карас и Порто Куфо. Той е с площ близо 104 декара и се намира на около 500 метра от брега. Още през 2013 г. островът е бил предложен на публичен търг с начална цена 10 млн. EUR.

По-достъпни оферти има в района на Кавала. Един от предлаганите острови е Фидониси, с площ над 142 000 кв. м и цена 3,5 млн. EUR. Според обявата той се намира на около километър и половина от брега и допуска възможност за частна резиденция, както и за по-голям хотелски проект при специално разрешение.

Друга актуална оферта е за остров с площ около 158 декара, на няколко километра от Кавала, с цена 3 млн. евро. Част от терена е с горски статут, което означава, че строителството върху нея е забранено, а останалата площ може да се развива само при спазване на законовите изисквания.

Покупката на остров в Гърция обаче не означава автоматично свобода за строителство. При подобни сделки ключово значение имат горският статут, защитените територии, достъпът до ток и вода, както и конкретните разрешителни. Прехвърлянето на собствеността са нужни над 30 документа.

Затова експерти обръщат внимание, че в подобни случаи не се купува просто земя в морето, а потенциалът, който гръцкото законодателство позволява да бъде реализиран. За инвеститорите това означава, че реалната стойност на острова зависи не само от площта и локацията, но и от възможностите за застрояване, инфраструктура и бъдеща експлоатация.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg