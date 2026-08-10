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Ръст в интереса на чужденци към покупката на имоти в Гърция

Ръст в интереса на чужденци към покупката на имоти в Гърция

10 Август, 2026 09:47, обновена 10 Август, 2026 10:57 1 799 12

  • гърция-
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  • чужденци-
  • инвестиции-
  • покупки

За 6 години чуждестранни граждани са купили имоти на обща стойност 12.4 милиарда евро в южната ни съседка

Ръст в интереса на чужденци към покупката на имоти в Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Интересът на чуждестранните купувачи към гръцкия пазар на недвижими имоти остава силен, а южната ни съседка продължава да се изкачва в класацията на предпочитаните европейски дестинации за инвестиции в жилища и ваканционни имоти, пише To Vima.

Данните на Банката на Гърция доказват големият мащаб на тази тенденция. В периода между 2019 и 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти в страната са достигнали 12,4 млрд. евро. За сравнение, за целия период от 2002 до 2018 г. този тип вложения са били едва 3,38 млрд. евро.

Според анализ на Premier Realty, този постоянен приток на капитали е сред основните фактори, които поддържат цените на качествените жилищни имоти на високи нива. Все повече международни купувачи разглеждат Гърция не като възможност за краткосрочна спекулация, а като пазар с перспектива за дългосрочен ръст.

Сред факторите, които привличат инвеститорите, са политическата стабилност, качеството на живот и все още конкурентните цени спрямо редица развити пазари в Западна Европа.

Атина и Халкидики сред най-търсените райони

Данните на платформата Spitogatos показват, че международното търсене не е концентрирано само в един регион. Халкидики е сред най-предпочитаните дестинации за чужденци, които търсят жилища в Гърция. Силният интерес се отразява и върху цените, които в района продължават да нарастват на годишна база.

Най-голям интерес от чуждестранни купувачи обаче продължава да привлича община Атина. След нея се нареждат предградията на Солун, тези на гръцката столица и Цикладските острови.

Предпочитанията на местните купувачи се различават в известна степен. През второто тримесечие на 2026 г. гръцките купувачи най-често са търсили жилища в предградията на Солун, южните предградия на Атина, централната част на столицата, както и в северните и западните ѝ райони.

Луксозните имоти се превръщат в „сигурно убежище“

Според главния изпълнителен директор на Premier Realty Корина Саяс луксозният жилищен сегмент в Гърция все по-често се възприема от международните инвеститори като своеобразно „сигурно убежище“.

Търсенето се подкрепя от комбинацията между висок стандарт на живот, политическа стабилност, перспективи за поскъпване и ценови нива, които все още са привлекателни в сравнение с други утвърдени европейски пазари.

Продължаващият приток на чужди капитали показва, че гръцкият имотен пазар постепенно се утвърждава като дългосрочна инвестиционна дестинация, а не само като пазар за ваканционни жилища.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека позная

    14 2 Отговор
    Чужденците са добрите олигарси на Шиши, Боко и Муньо.

    Коментиран от #2

    09:49 10.08.2026

  • 2 Чужденците са

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нека позная":

    също и ганчо и ганка
    от шуробаджанаците на Шиши, Боко и Муньо на хранилка

    09:51 10.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Евреите от Израел се местят в Гърция, Кипър България и Албания.

    09:52 10.08.2026

  • 4 Никой не купува вече

    13 2 Отговор
    На територията България свърши евтиния живот имам ли пара по-добре да я харча у Швейцария отколкото в Балканската Швейцария 😀 където могат лесно те утрепят по пътищата и да ти пробутат храна за боклука бракувана в некой ресторант

    Коментиран от #6, #7, #10

    10:54 10.08.2026

  • 5 логично

    10 2 Отговор
    Няма никаква логика човек с възможности да остане да живее в България .Вече сме в евро и цените са по високи или равни на всички останали държави , но инфраструктурата и начина на живот е много по лош . За цените на имотите дори няма да коментирам , сами знаете , че само при нас панелка в Младост , може да струва колкото малка вила в чужбина . Гледах уникална къща в Гъция , обзаведена за 100 000 евро , на 200 метра от морето . Така ,че в България , нито е евтино , нито приятно , нито уредено за нормален живот . Преди поне цените бяха по поносими .

    Коментиран от #9

    11:10 10.08.2026

  • 6 по скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никой не купува вече":

    Хаити на Балканите...

    11:24 10.08.2026

  • 7 Ще плачат тия къде купуваха за инвестиця

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Никой не купува вече":

    В Бг есента на 2025 брокерите ги лъжеха че ще станат по скъпи и ще има опашка от купувачи...е станаха по скъпи но купувачи НЕМА

    11:43 10.08.2026

  • 8 Аз Кочо

    2 2 Отговор
    И това ще мине. Пишело го е на пръстена на цар Соломон хахайа

    15:11 10.08.2026

  • 9 Покажи я

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "логично":

    да се види. Иначе е само на приказки.

    15:19 10.08.2026

  • 10 Иванов

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Никой не купува вече":

    Явно не си живял в Швейцария.Защо не отидеш да живееш и тогава да приказваш

    Коментиран от #11

    15:22 10.08.2026

  • 11 А ти къде си живял

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иванов":

    Като изключим петръчково? В последната къща до царевичака. Дори и на центъра у петръчково се съмняваме да си ходил хаха

    15:30 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.