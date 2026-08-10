Ръст в интереса на чужденци към покупката на имоти в Гърция

Интересът на чуждестранните купувачи към гръцкия пазар на недвижими имоти остава силен, а южната ни съседка продължава да се изкачва в класацията на предпочитаните европейски дестинации за инвестиции в жилища и ваканционни имоти, пише To Vima.

Данните на Банката на Гърция доказват големият мащаб на тази тенденция. В периода между 2019 и 2025 г. преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти в страната са достигнали 12,4 млрд. евро. За сравнение, за целия период от 2002 до 2018 г. този тип вложения са били едва 3,38 млрд. евро.

Според анализ на Premier Realty, този постоянен приток на капитали е сред основните фактори, които поддържат цените на качествените жилищни имоти на високи нива. Все повече международни купувачи разглеждат Гърция не като възможност за краткосрочна спекулация, а като пазар с перспектива за дългосрочен ръст.

Сред факторите, които привличат инвеститорите, са политическата стабилност, качеството на живот и все още конкурентните цени спрямо редица развити пазари в Западна Европа.

Атина и Халкидики сред най-търсените райони

Данните на платформата Spitogatos показват, че международното търсене не е концентрирано само в един регион. Халкидики е сред най-предпочитаните дестинации за чужденци, които търсят жилища в Гърция. Силният интерес се отразява и върху цените, които в района продължават да нарастват на годишна база.

Най-голям интерес от чуждестранни купувачи обаче продължава да привлича община Атина. След нея се нареждат предградията на Солун, тези на гръцката столица и Цикладските острови.

Предпочитанията на местните купувачи се различават в известна степен. През второто тримесечие на 2026 г. гръцките купувачи най-често са търсили жилища в предградията на Солун, южните предградия на Атина, централната част на столицата, както и в северните и западните ѝ райони.

Луксозните имоти се превръщат в „сигурно убежище“

Според главния изпълнителен директор на Premier Realty Корина Саяс луксозният жилищен сегмент в Гърция все по-често се възприема от международните инвеститори като своеобразно „сигурно убежище“.

Търсенето се подкрепя от комбинацията между висок стандарт на живот, политическа стабилност, перспективи за поскъпване и ценови нива, които все още са привлекателни в сравнение с други утвърдени европейски пазари.

Продължаващият приток на чужди капитали показва, че гръцкият имотен пазар постепенно се утвърждава като дългосрочна инвестиционна дестинация, а не само като пазар за ваканционни жилища.