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139 км/ч е показал скоростомерът при катастрофата край Плевен

139 км/ч е показал скоростомерът при катастрофата край Плевен

10 Октомври, 2026 07:53 1 681 19

  • катастрофа-
  • плевен-
  • пътна безопасност-
  • разследване-
  • жертви

При сблъсъка загинаха четирима млади хора, а един човек е тежко ранен. Разследването продължава, като предстоят експертизи за причините за трагедията

139 км/ч е показал скоростомерът при катастрофата край Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скоростомерът на единия автомобил при тежката катастрофа между Плевен и село Ясен е останал блокиран на 139 км/ч. При сблъсъка са загинали четирима млади хора, а един човек е тежко ранен.

Разследването на катастрофата продължава. Предстоят допълнителни следствени действия и изготвянето на експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъка и причините за него. Към момента несъобразената скорост е сред основните версии, но няма окончателно заключение.

Ще се изяснява и ролята на пътната настилка

Община Плевен е заявила, че за участъка, на който е станал инцидентът, е бил предвиден ремонт. По общинска информация 20 милиона евро, предназначени за тази дейност, са били пренасочени към справяне с водната криза в града.

„Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг, всъщност ние трябва да преценим къде се намираме на пътното платно”, заяви пред NOVA заместник-областният управител Богомил Стоев.

По думите му при изясняването на причините трябва да се прецени съчетанието между скоростта, състоянието на настилката и конкретните условия на пътя. Окончателните отговори се очакват след приключването на следствените действия и експертизите.

Източници: nova.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    3 10 Отговор
    Лекари убийци.. буквално!

    08:05 10.10.2026

  • 3 патладжани рейсинг

    9 8 Отговор
    ли са ? 140 не звучи стряскащо за тоя прав път

    08:14 10.10.2026

  • 4 дядо дръмпир се събуди ,а вие пусьовци?

    3 4 Отговор
    С какъв автомобил е постигната тази скорост при удара?Ясно е ,че е имало и някакви спирачки ,които са довели до този много-убийствен сакатлък.

    Коментиран от #8

    08:17 10.10.2026

  • 5 Емблемата ми мяза на ,,Форд...?!

    1 3 Отговор
    ,,Купи си Форд,за да си-горд!"

    Коментиран от #7

    08:18 10.10.2026

  • 6 Перо

    5 1 Отговор
    Говеда

    08:20 10.10.2026

  • 7 456

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емблемата ми мяза на ,,Форд...?!":

    В друга статия четох, че автомобилът е бил Опел ,ударил БМВ. Освен тази снимка да е от друг инцидент.

    08:22 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 140 не са много

    1 7 Отговор
    за хубав път.

    Коментиран от #12, #14

    08:26 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 456

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "140 не са много":

    Но не е магистрала ,което означава ,че е бил с 50 км над допустимото. Отделно споменават ,че пътя е бил предвиден за ремонт, което пък ме навежда на мисълта ,че този път е бил с дупки. И с висэка скорост ,ако е попаднал в някаква дупка ,ето ти инцидента.

    Коментиран от #15

    08:31 10.10.2026

  • 13 Шаран БГ

    6 0 Отговор
    Правилно , г-н Стоев ! Какъв коментар за състоянието на пътя при 140 км/ч за една от тенекиите ? ,
    Ако допуснем, че другата се е движила със 60-80 Км/ч, то ударът сумарно е бил при минимум 200-220 км/ч. Резултатът е "отличен" !? Какъв е този ужас - по-вече от стотина човека месечно в гробищата !!? Ами осакатените за цял живот !?
    Нашенецът не заслужава хубави пътища ! Създайте още неравности, още завои и разрешете 200 км/ч.
    Като започне да мисли, тогава му правете пътища, автобани, изпреварващи ленти, ,боядисвайте настила, мантинели........ Имам усещане, че живеем съвместно с диваци !! Сори - жалко , но е точно така !!

    08:49 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да ге

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Ограничението там е 70

    Коментиран от #18

    09:12 10.10.2026

  • 16 Без съжаление

    3 0 Отговор
    Там скоростта е ограничена на 70 км.И е пълно с камери,плевенани знаят.Този идиот е карал със 70 км над разрешената.Жалко за другите младежи,този идиот ги е затрил.

    09:19 10.10.2026

  • 17 Васил

    2 1 Отговор
    Поредното доказателство че камерите и запалените светлини през деня са с нулев ефект!

    09:29 10.10.2026

  • 18 456

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да ге":

    Благодаря за пояснението. Не го знам пътя ,но още по-лошо, със 70 отгоре. Жалко за невинните жертви.

    09:33 10.10.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Грешка в статията. Тежко раненият не е човек, а убиецът на младите хора.

    09:42 10.10.2026