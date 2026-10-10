139 км/ч е показал скоростомерът при катастрофата край Плевен

Скоростомерът на единия автомобил при тежката катастрофа между Плевен и село Ясен е останал блокиран на 139 км/ч. При сблъсъка са загинали четирима млади хора, а един човек е тежко ранен.

Разследването на катастрофата продължава. Предстоят допълнителни следствени действия и изготвянето на експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъка и причините за него. Към момента несъобразената скорост е сред основните версии, но няма окончателно заключение.

Ще се изяснява и ролята на пътната настилка

Община Плевен е заявила, че за участъка, на който е станал инцидентът, е бил предвиден ремонт. По общинска информация 20 милиона евро, предназначени за тази дейност, са били пренасочени към справяне с водната криза в града.

„Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг, всъщност ние трябва да преценим къде се намираме на пътното платно”, заяви пред NOVA заместник-областният управител Богомил Стоев.

По думите му при изясняването на причините трябва да се прецени съчетанието между скоростта, състоянието на настилката и конкретните условия на пътя. Окончателните отговори се очакват след приключването на следствените действия и експертизите.

Източници: nova.bg