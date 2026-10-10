139 км/ч е показал скоростомерът при катастрофата край Плевен

Скоростомерът на единия автомобил при тежката катастрофа между Плевен и село Ясен е останал блокиран на 139 км/ч. При сблъсъка са загинали четирима млади хора, а един човек е тежко ранен.
Разследването на катастрофата продължава. Предстоят допълнителни следствени действия и изготвянето на експертизи, които трябва да изяснят механизма на сблъсъка и причините за него. Към момента несъобразената скорост е сред основните версии, но няма окончателно заключение.
Ще се изяснява и ролята на пътната настилка
Община Плевен е заявила, че за участъка, на който е станал инцидентът, е бил предвиден ремонт. По общинска информация 20 милиона евро, предназначени за тази дейност, са били пренасочени към справяне с водната криза в града.
„Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг, всъщност ние трябва да преценим къде се намираме на пътното платно”, заяви пред NOVA заместник-областният управител Богомил Стоев.
По думите му при изясняването на причините трябва да се прецени съчетанието между скоростта, състоянието на настилката и конкретните условия на пътя. Окончателните отговори се очакват след приключването на следствените действия и експертизите.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Исторически парк
08:05 10.10.2026
3 патладжани рейсинг
08:14 10.10.2026
4 дядо дръмпир се събуди ,а вие пусьовци?
Коментиран от #8
08:17 10.10.2026
5 Емблемата ми мяза на ,,Форд...?!
Коментиран от #7
08:18 10.10.2026
6 Перо
08:20 10.10.2026
7 456
До коментар #5 от "Емблемата ми мяза на ,,Форд...?!":В друга статия четох, че автомобилът е бил Опел ,ударил БМВ. Освен тази снимка да е от друг инцидент.
08:22 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 140 не са много
Коментиран от #12, #14
08:26 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 456
До коментар #9 от "140 не са много":Но не е магистрала ,което означава ,че е бил с 50 км над допустимото. Отделно споменават ,че пътя е бил предвиден за ремонт, което пък ме навежда на мисълта ,че този път е бил с дупки. И с висэка скорост ,ако е попаднал в някаква дупка ,ето ти инцидента.
Коментиран от #15
08:31 10.10.2026
13 Шаран БГ
Ако допуснем, че другата се е движила със 60-80 Км/ч, то ударът сумарно е бил при минимум 200-220 км/ч. Резултатът е "отличен" !? Какъв е този ужас - по-вече от стотина човека месечно в гробищата !!? Ами осакатените за цял живот !?
Нашенецът не заслужава хубави пътища ! Създайте още неравности, още завои и разрешете 200 км/ч.
Като започне да мисли, тогава му правете пътища, автобани, изпреварващи ленти, ,боядисвайте настила, мантинели........ Имам усещане, че живеем съвместно с диваци !! Сори - жалко , но е точно така !!
08:49 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да ге
До коментар #12 от "456":Ограничението там е 70
Коментиран от #18
09:12 10.10.2026
16 Без съжаление
09:19 10.10.2026
17 Васил
09:29 10.10.2026
18 456
До коментар #15 от "Да ге":Благодаря за пояснението. Не го знам пътя ,но още по-лошо, със 70 отгоре. Жалко за невинните жертви.
09:33 10.10.2026
19 007 лиценз ту кил
09:42 10.10.2026