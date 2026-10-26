Франция изгражда ядрен щит за Европа срещу Русия

Франция разширява ролята си в ядрената отбрана на Европа, докато съмненията в надеждността на американските гаранции за сигурност нарастват. Десет европейски държави вече обединяват усилия с Париж в рамките на нова стратегия за възпиране, съобщава The Wall Street Journal. Сред тях са Великобритания, Германия и Полша.

Инициативата е свързана с френския президент Еманюел Макрон, който я определя като стратегия за „предно възпиране“. Целта е Европа да намали зависимостта си от американския ядрен чадър и едновременно с това да усложни руските разчети за евентуален разкол между европейските държави и Съединените щати.

Френски изтребители и нова инфраструктура

Планът предвижда френски изтребители „Рафал“, способни да носят ядрено оръжие, да бъдат разполагани временно на ключови места в различни части на Европа. Според френската концепция подобни действия могат да се предприемат при учения, сигнализиране или криза. Решението за използване на ядреното оръжие обаче остава изцяло в правомощията на френския президент.

Предвижда се и изграждането на допълнителна инфраструктура, модерни комуникационни мрежи и системи за ранно предупреждение при ракетни и други заплахи. Държавите партньори трябва да разширят обмена на разузнавателна информация и координацията в противовъздушната и противоракетната отбрана. Така френската инициатива се представя като по-широка рамка за европейска сигурност, а не само като въпрос на разполагане на самолети.

Не всички държави подкрепят проекта

Подкрепата за инициативата не е единодушна. Балтийските държави засега не са се присъединили, а Италия официално е отказала участие в новата военна рамка, посочва публикацията, цитирана от „Фокус“. Това показва, че сред европейските правителства продължава да има различно виждане за ролята на френския ядрен арсенал и за начина, по който той трябва да се съчетае с гаранциите на НАТО.

Европейският парламент определя „предното възпиране“ като част от най-съществената промяна в ядрената архитектура на Европа след края на Студената война. Инициативата е свързана с опитите на европейските държави да укрепят собствените си способности за възпиране, без формално да се отказват от съществуващата роля на НАТО и американските сили.

Източници: focus-news.net