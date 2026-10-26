Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Франция изгражда ядрен щит за Европа срещу Русия

Франция изгражда ядрен щит за Европа срещу Русия

26 Октомври, 2026 20:27 596 15

  • франция-
  • ядрено възпиране-
  • емануел макрон-
  • европейска сигурност-
  • русия-
  • нато

Десет европейски държави участват в разговорите за френската стратегия „предно възпиране“, съобщава The Wall Street Journal. Италия и балтийските страни засега остават извън рамката

Франция изгражда ядрен щит за Европа срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Франция разширява ролята си в ядрената отбрана на Европа, докато съмненията в надеждността на американските гаранции за сигурност нарастват. Десет европейски държави вече обединяват усилия с Париж в рамките на нова стратегия за възпиране, съобщава The Wall Street Journal. Сред тях са Великобритания, Германия и Полша.

Инициативата е свързана с френския президент Еманюел Макрон, който я определя като стратегия за „предно възпиране“. Целта е Европа да намали зависимостта си от американския ядрен чадър и едновременно с това да усложни руските разчети за евентуален разкол между европейските държави и Съединените щати.

Френски изтребители и нова инфраструктура

Планът предвижда френски изтребители „Рафал“, способни да носят ядрено оръжие, да бъдат разполагани временно на ключови места в различни части на Европа. Според френската концепция подобни действия могат да се предприемат при учения, сигнализиране или криза. Решението за използване на ядреното оръжие обаче остава изцяло в правомощията на френския президент.

Предвижда се и изграждането на допълнителна инфраструктура, модерни комуникационни мрежи и системи за ранно предупреждение при ракетни и други заплахи. Държавите партньори трябва да разширят обмена на разузнавателна информация и координацията в противовъздушната и противоракетната отбрана. Така френската инициатива се представя като по-широка рамка за европейска сигурност, а не само като въпрос на разполагане на самолети.

Не всички държави подкрепят проекта

Подкрепата за инициативата не е единодушна. Балтийските държави засега не са се присъединили, а Италия официално е отказала участие в новата военна рамка, посочва публикацията, цитирана от „Фокус“. Това показва, че сред европейските правителства продължава да има различно виждане за ролята на френския ядрен арсенал и за начина, по който той трябва да се съчетае с гаранциите на НАТО.

Европейският парламент определя „предното възпиране“ като част от най-съществената промяна в ядрената архитектура на Европа след края на Студената война. Инициативата е свързана с опитите на европейските държави да укрепят собствените си способности за възпиране, без формално да се отказват от съществуващата роля на НАТО и американските сили.

Източници: focus-news.net


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФРЕНСКА

    21 0 Отговор
    КОМЕДИЯ.НАБЛЕГНЕТЕ НА ЩИТА ИЗОЗАДЗЕ.

    20:29 26.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Първо нахранете хората.Гладни французи разбиват Кауфланд

    20:29 26.10.2026

  • 3 А50

    14 0 Отговор
    Гюро вече е готов да плати още няколко милиарда за защита на франсетата при евентуалната им война срещу Русия

    20:29 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съдията

    15 0 Отговор
    Французите не могат да се справят със скакалците от Магреб, обаче ядрен щит над Европа щели да изграждат. Макарончето явно в края на мандата си е решил да става стендъп комик.

    20:30 26.10.2026

  • 6 Пич

    14 0 Отговор
    Франсетата си въобразяват, че им е хрумнала блестящатата идея да оскубят парите на цяла Европа за да засилят ядрената си програма!!!
    Но улицата няма да ги чака да си играят на войници!!!

    20:31 26.10.2026

  • 7 Бай той Толстой

    10 0 Отговор
    Аааа,бе вие нормални ли сте бе?

    20:31 26.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Внимавай кви ги вършиш Дедо ще те пляска

    20:32 26.10.2026

  • 9 хехе

    10 0 Отговор
    Ако се случи най-лошото никакъв ядрен щит няма да помогне Европа ще стане история включително и ние.

    20:32 26.10.2026

  • 10 Според макрон

    9 0 Отговор
    Ядрения щит щял да бъде кръстен на Дядо Бриджит – Бриджитщит.

    20:36 26.10.2026

  • 11 Баба ти

    8 0 Отговор
    Руският щит е по-як и за предпочитане от макаронджиите.

    20:38 26.10.2026

  • 12 жик так

    1 0 Отговор
    Тия хептен не са наред . Да идват изборите , че тия хептен се оляха .

    20:43 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 срам са

    0 0 Отговор
    Франция пропусна арабите от Африка и я првзеха , а сега ще ли щит да правят срещу Путин !!

    20:45 26.10.2026

  • 15 Нонсенс

    0 0 Отговор
    Как го изграждат като руснаците като украинците имат право на убежище в ЕС,това са десетки милиони пристигащи всеки ден,ЕС е залят от рускоговорящи това име урожаят

    20:47 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания