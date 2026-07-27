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Нападателят е задържан! Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени

Нападателят е задържан! Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени

27 Юли, 2026 17:35 1 363 41

  • франция-
  • париж-
  • еманюел макрон-
  • марин льо пен

Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорел несвързано

Нападателят е задържан! Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френската полиция арестува мъж, който нападна с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени.

Мъжът е бил неутрализиран и арестуван от полицай, който по това време не е бил на работа. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.

Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорел несвързано.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цензура

    30 1 Отговор
    Талибан?

    Коментиран от #5, #27, #35

    17:38 27.07.2026

  • 2 Саде да уточним!

    45 1 Отговор
    При задържането си той е говорел несвързано,или просто е говорел на...арабски и затова не е разбран...?!

    17:41 27.07.2026

  • 3 гост

    20 5 Отговор
    задържан...чудесно..после подробно разпитан и убит при опит да избяга...и няма проблем.

    Коментиран от #6

    17:42 27.07.2026

  • 4 ПОЧНА СЕ...!

    37 0 Отговор
    Ислямизацията плъзна по Европата...

    17:42 27.07.2026

  • 5 хъхъ

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цензура":

    Путин е бил.

    Коментиран от #8

    17:43 27.07.2026

  • 6 Ти пък...?!

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Това не е демократично!
    Това е Париж,да не ти е...Москва...?!

    Коментиран от #32

    17:43 27.07.2026

  • 7 Меркел

    29 2 Отговор
    Доктор от Афганистан прави операции в полеви условия.

    17:44 27.07.2026

  • 8 Най-малкото...

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    ...е бил агент на Путин,провеждащ руска хибридна атака в Париж...!

    17:44 27.07.2026

  • 9 Сандокан европеец мята коси и ножове

    23 0 Отговор
    Доста кафявичък идва този французин, по - притеснителното е, че от видеото не личи никой да прави опит да го спре. Всеки оцелява за себе си.

    Коментиран от #21

    17:49 27.07.2026

  • 10 Меркел

    12 1 Отговор
    След като Путин прогони сирийците!
    Изперкел каза: "Идвайте в Европа, ще се справим"!

    17:50 27.07.2026

  • 11 И защо с нож

    13 0 Отговор
    В Париж брадви и сатъри няма ли

    17:54 27.07.2026

  • 12 Крушка

    7 4 Отговор
    Щом не е обявен за терорист значи че не бил мюсюлманин.

    17:54 27.07.2026

  • 13 Миндич

    10 0 Отговор
    По скоро не е говорел френски.

    18:02 27.07.2026

  • 14 Макарон

    11 0 Отговор
    Еманюел Макрон: Франция се противопоставя на изграждането на центрове за връщане на мигранти в трети страни

    18:02 27.07.2026

  • 15 "Новите съседи"

    7 1 Отговор
    Оная с ножката много ме кефи

    18:02 27.07.2026

  • 16 Готино

    6 1 Отговор
    С два кухненски ножа е искал да ги транжира патиците

    18:03 27.07.2026

  • 17 Щом е е говорил несвързано

    3 2 Отговор
    Значи е Радев

    18:05 27.07.2026

  • 18 Намаляване

    9 0 Отговор
    На коренното население на Европа. Отдавна приета програма. Олигархията иска да има примати за роби. Които са умни и могат да мислят, са излишни.

    18:06 27.07.2026

  • 19 Много

    7 2 Отговор
    Радостни новини от кочината Европа , кой от жегите кой намушкан , кой прегазен . Света ке стане по - добро място за живеене когато това зло наречено Европа бъде унищожено . Европейците от злоба , че в РФ макар и във война хората са по - спокойни духовно и материално , ръсят само злоба и пропаганда .

    18:08 27.07.2026

  • 20 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.

    17 1 Отговор
    План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    Коментиран от #23, #29

    18:08 27.07.2026

  • 21 Съвременните европейци

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сандокан европеец мята коси и ножове":

    Са загубили всякакъв инстинкт за оцеляване. Докато приматите ги гонят да ги "оперират" с ножовете, тези гледат, като телета...

    18:09 27.07.2026

  • 22 Получих доста различни

    12 0 Отговор
    коментари на моя пост. Минаха 11 години и се оказа, че съм прав. Бях го написал 2015г. по повод поканата от Меркел донякъде на майтап използвайки думите "окончателно решение" измислени не от мен. В един пост някой беше писал, че е много скъпо моето предложение, един куршум струвал $1. Това никой няма да го толерира, Хитлер ще изглежда като ангелче при такова решение. Ето какво му отговорих: Прекалено хуманно е с куршума. Да си отиде там откъдето е дошъл, да огладнее, да няма пиячка и наркотици, бардаци с бели жени, социални лелки да го настаняват в жилище, кредитни карти с редовно постъпващи средства, социални кухни, безплатно медицинско обслужване... Да се научи да работи защото иначе глад и мизерия, а ако не иска - да мре.

    18:12 27.07.2026

  • 23 И на нас ни омръзна

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    Да ти четем глупостите, не че ги четем де

    Коментиран от #26, #34

    18:13 27.07.2026

  • 24 както и дали е кафяв или нов французин

    4 0 Отговор
    Мотивите за нападението засега са неизвестни

    18:14 27.07.2026

  • 25 ....

    4 0 Отговор
    Да вземем пример от Тръмп,как ги натовари на самолетите и кой от къде е.

    18:18 27.07.2026

  • 26 А ти умнико какво предлагаш?

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "И на нас ни омръзна":

    Да ги тантуркаме, а те да ни колят за кеф и настроение? Като не го четеш как разбираш какво е написано или си имаш опорки измислени от този който ти плаща.

    18:20 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Магреб

    1 6 Отговор
    Велик е А лл ах!

    18:23 27.07.2026

  • 29 Абе човек

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    Това всеки нормален го знае и е така. НО на власт са послушници на олигархията и целта им е да ни унищожат. С това смесване на много различни народи единствената форма на управление е диктатурата. И тези точно това искат. По един чип в главата и няма мърдане. Постоянно следене и тотален контрол и пълно подчинение. Ама овцете още не са разбрали, какво ги чака.

    Коментиран от #30

    18:25 27.07.2026

  • 30 Западът не е глупав,

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абе човек":

    тъпите са некомпетентните послушковци като гинеколожката, скачачката на батут, партийната секретарка от ГДР и други подобни. Народите не ги щат защото ги виждат какво правят по цял ден - джамията, дюнерджийницата, кафето, магазини, алкохол, наркотици, бардаци. Безплатна квартира, социал, безплатни кухни и мед. обслужване. А какво им обещава мюфтията - като умрат и отидат в рая по 75 непотящи се девици и студен шербет. На запад са по-добре и от този рай. Преди стотина години един друг етнос се опита да живее на гърба на европейците та трябваше Съюзът на художниците в Австрия да пратят свой член да оправи картинката. Той пък се престара, та целият свят едвам го спря.

    18:31 27.07.2026

  • 31 Много кофти

    4 1 Отговор
    Нека да позная, нападателя е ислямски боклук, който е поискал убежище преди време във Франция. Сега цялата му рода до девето коляно да бъде изселена от Франция, никакви компромиси със ислямските терористи. Трябва да се изчистим от тази паплач... на талази прииждат от Русия и Беларус, а държавите - кочини се извиняват с това, че те не били разбрали, за нелегалното преминаване на границите им... точно когато е война и всички са на нокти... абсурд.

    18:33 27.07.2026

  • 32 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ти пък...?!":

    По принцип си прав,така е но ако Европа иска да живее по спокойно и да няма невинни хора да стават курбан заради едната гънка на ислямизиран терорист,толерантността трябва да изчезне,поне в случаи като този..

    18:34 27.07.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Франсоа или Жан Жак?

    18:41 27.07.2026

  • 34 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "И на нас ни омръзна":

    Направо отивай да им крепиш орехите кат толкова милееш за тях. Вземи си смазка за ауспуха.

    18:43 27.07.2026

  • 35 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цензура":

    Е щом говори несвързано,ясно че е извънземен от планетата Алтаир.....пардон Алжир.
    👽👽👽🥳🤣👍

    18:50 27.07.2026

  • 36 бай Иван

    3 0 Отговор
    Почна се ! Ама то май не е спирало . Да си знаем какво ни чака .

    18:54 27.07.2026

  • 37 Тримата мускетари

    3 0 Отговор
    Французите докато не излизат с брадви,нема се оправи работата.

    Коментиран от #39

    18:54 27.07.2026

  • 38 Цвете

    3 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ НАГЛЕЦИТЕ ,КОИТО СЕ НАСТАНИХА ТРАЙНО В ЕВРОПА И СЕЯТ СМЪРТ И СТРАХ ? ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ НАЧИН, ВСЕКИ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ ТАМ ОТ КЪДЕТО Е ДОШЪЛ.ОСОБЕНО СА МЪРЗЕЛИВИ И НЕ ДОПРИНАСЯТ НИКАКВА КУЛТУРА, ОСВЕН ОМРАЗАТА СИ И ГНЕВЪТ.НАИСТИНА НЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ КЪДЕ.

    18:55 27.07.2026

  • 39 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тримата мускетари":

    Е те нали излизат с пъстроцветни знамена!?🌈🌈🌈🥳🤣👍

    18:56 27.07.2026

  • 40 гост

    4 0 Отговор
    Истинското лице на исляма лъсва полека-лека.

    Коментиран от #41

    18:58 27.07.2026

  • 41 Отдавна е "лъснало"...

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    Фундaмeнтaлиcтитe, кoитo тoрмoзят хриcтиянcкa Eврoпa, нe ca пo-рaзлични oт cъбрaтятa cи, cъзнaтeлнo пoдпaлили прeди 30 гoдини хoтeл „Мaдъмaк“ в грaд Cивac. Тaм изгoряхa живи 35 души – чacт oт цвeтa нa турcкaтa интeлигeнция. Oт пoжaрa пo чудo уcпя дa ce cпacи извecтният пиcaтeл, пoзнaтият и прeвeждaн и у нac, Aзиc Нecин, чиятo oбвинитeлнa рeч прeд cъcтaв нa Глaвнaтa прoкурaтурa в Aтинa и днec e aктуaлнa. Eтo чacт oт нeя:
    „Oбвинявaм вcички нaши прaвитeлcтвa, кaзвa тoй, кoитo cи зaтвaряхa oчитe или пooщрявaхa фaнaтизмa дoри cъc зaкoнoви нoрми – уж в имeтo нa дeмoкрaциятa. Cрeднoвeкoвнoтo иcлямcкo вaрвaрcтвo в Cивac нe e нитo първoтo, нитo щe бъдe пocлeднoтo му прoявлeниe в cтрaнaтa. Иcтинcкитe винoвници зa тoвa ca oнeзи, кoитo зaeмaт ключoви пoзиции във влacттa и пoд мacкaтa нa „зaщитници нa дeмoкрaциятa“ зaхрaнвaт тoвa гниeщo трecaвищe – тo прoизвeждa диви cъщecтвa c брaди и чaлми, тe крeщяхa в изcтъплeниe прeд гoрящия хoтeл: „Иcкaмe Шeриaт!“ и „Cъд зa нeвeрницитe!…
    Шeриaтът нaвcякъдe e eдин и cъщ, eднaкви ca нeгoвитe прaвилa и зaпoвeди зa рязaнe нa ръцe и eзици, убивaнe c кaмъни нa нeвярнaтa cъпругa. Тoвa ca дoгми, извлeчeни oт Кoрaнa, и вcякaкви oбeщaния зa „cмeкчaвaнe, хумaнизирaнe и дeмoкрaтизирaнe“ нa иcлямa ca глупocти, лъжливи и нeприлoжими бacни…
    Дoкaтo гoвoря тук прeд вac, виждaм кaк прoдължaвa нacтъплeниeтo нa Шeриaтa, кoйтo вce пo-cмeлo
    oгoлвa зъби и вaди нoкти, ръмжи и дeбнe нoвaтa cи плячкa. Жaлкo зa Турция и нeйния нaрoд! Глeдaм нa бъдeщe

    19:36 27.07.2026

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