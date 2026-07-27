Нападателят е задържан! Мъж нападна с нож три жени в Париж, две от тях са тежко ранени

Френската полиция арестува мъж, който нападна с нож три жени в района на Порт дьо Клиши в Париж, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
По думите му нападателят е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени.
Мъжът е бил неутрализиран и арестуван от полицай, който по това време не е бил на работа. "Отдавам му заслужено признание, проявил е изключителна смелост", заяви Нуниез.
Мотивите за нападението засега са неизвестни. Според вътрешния министър самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорел несвързано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цензура
Коментиран от #5, #27, #35
17:38 27.07.2026
2 Саде да уточним!
17:41 27.07.2026
3 гост
Коментиран от #6
17:42 27.07.2026
4 ПОЧНА СЕ...!
17:42 27.07.2026
5 хъхъ
До коментар #1 от "Цензура":Путин е бил.
Коментиран от #8
17:43 27.07.2026
6 Ти пък...?!
До коментар #3 от "гост":Това не е демократично!
Това е Париж,да не ти е...Москва...?!
Коментиран от #32
17:43 27.07.2026
7 Меркел
17:44 27.07.2026
8 Най-малкото...
До коментар #5 от "хъхъ":...е бил агент на Путин,провеждащ руска хибридна атака в Париж...!
17:44 27.07.2026
9 Сандокан европеец мята коси и ножове
Коментиран от #21
17:49 27.07.2026
10 Меркел
Изперкел каза: "Идвайте в Европа, ще се справим"!
17:50 27.07.2026
11 И защо с нож
17:54 27.07.2026
12 Крушка
17:54 27.07.2026
13 Миндич
18:02 27.07.2026
14 Макарон
18:02 27.07.2026
15 "Новите съседи"
18:02 27.07.2026
16 Готино
18:03 27.07.2026
17 Щом е е говорил несвързано
18:05 27.07.2026
18 Намаляване
18:06 27.07.2026
19 Много
18:08 27.07.2026
20 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.
Коментиран от #23, #29
18:08 27.07.2026
21 Съвременните европейци
До коментар #9 от "Сандокан европеец мята коси и ножове":Са загубили всякакъв инстинкт за оцеляване. Докато приматите ги гонят да ги "оперират" с ножовете, тези гледат, като телета...
18:09 27.07.2026
22 Получих доста различни
18:12 27.07.2026
23 И на нас ни омръзна
До коментар #20 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":Да ти четем глупостите, не че ги четем де
Коментиран от #26, #34
18:13 27.07.2026
24 както и дали е кафяв или нов французин
18:14 27.07.2026
25 ....
18:18 27.07.2026
26 А ти умнико какво предлагаш?
До коментар #23 от "И на нас ни омръзна":Да ги тантуркаме, а те да ни колят за кеф и настроение? Като не го четеш как разбираш какво е написано или си имаш опорки измислени от този който ти плаща.
18:20 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Магреб
18:23 27.07.2026
29 Абе човек
До коментар #20 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":Това всеки нормален го знае и е така. НО на власт са послушници на олигархията и целта им е да ни унищожат. С това смесване на много различни народи единствената форма на управление е диктатурата. И тези точно това искат. По един чип в главата и няма мърдане. Постоянно следене и тотален контрол и пълно подчинение. Ама овцете още не са разбрали, какво ги чака.
Коментиран от #30
18:25 27.07.2026
30 Западът не е глупав,
До коментар #29 от "Абе човек":тъпите са некомпетентните послушковци като гинеколожката, скачачката на батут, партийната секретарка от ГДР и други подобни. Народите не ги щат защото ги виждат какво правят по цял ден - джамията, дюнерджийницата, кафето, магазини, алкохол, наркотици, бардаци. Безплатна квартира, социал, безплатни кухни и мед. обслужване. А какво им обещава мюфтията - като умрат и отидат в рая по 75 непотящи се девици и студен шербет. На запад са по-добре и от този рай. Преди стотина години един друг етнос се опита да живее на гърба на европейците та трябваше Съюзът на художниците в Австрия да пратят свой член да оправи картинката. Той пък се престара, та целият свят едвам го спря.
18:31 27.07.2026
31 Много кофти
18:33 27.07.2026
32 гост
До коментар #6 от "Ти пък...?!":По принцип си прав,така е но ако Европа иска да живее по спокойно и да няма невинни хора да стават курбан заради едната гънка на ислямизиран терорист,толерантността трябва да изчезне,поне в случаи като този..
18:34 27.07.2026
33 Пилотът Гошу
18:41 27.07.2026
34 Пилотът Гошу
До коментар #23 от "И на нас ни омръзна":Направо отивай да им крепиш орехите кат толкова милееш за тях. Вземи си смазка за ауспуха.
18:43 27.07.2026
35 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "Цензура":Е щом говори несвързано,ясно че е извънземен от планетата Алтаир.....пардон Алжир.
👽👽👽🥳🤣👍
18:50 27.07.2026
36 бай Иван
18:54 27.07.2026
37 Тримата мускетари
Коментиран от #39
18:54 27.07.2026
38 Цвете
18:55 27.07.2026
39 Мими Кучева🐕
До коментар #37 от "Тримата мускетари":Е те нали излизат с пъстроцветни знамена!?🌈🌈🌈🥳🤣👍
18:56 27.07.2026
40 гост
Коментиран от #41
18:58 27.07.2026
41 Отдавна е "лъснало"...
До коментар #40 от "гост":Фундaмeнтaлиcтитe, кoитo тoрмoзят хриcтиянcкa Eврoпa, нe ca пo-рaзлични oт cъбрaтятa cи, cъзнaтeлнo пoдпaлили прeди 30 гoдини хoтeл „Мaдъмaк“ в грaд Cивac. Тaм изгoряхa живи 35 души – чacт oт цвeтa нa турcкaтa интeлигeнция. Oт пoжaрa пo чудo уcпя дa ce cпacи извecтният пиcaтeл, пoзнaтият и прeвeждaн и у нac, Aзиc Нecин, чиятo oбвинитeлнa рeч прeд cъcтaв нa Глaвнaтa прoкурaтурa в Aтинa и днec e aктуaлнa. Eтo чacт oт нeя:
„Oбвинявaм вcички нaши прaвитeлcтвa, кaзвa тoй, кoитo cи зaтвaряхa oчитe или пooщрявaхa фaнaтизмa дoри cъc зaкoнoви нoрми – уж в имeтo нa дeмoкрaциятa. Cрeднoвeкoвнoтo иcлямcкo вaрвaрcтвo в Cивac нe e нитo първoтo, нитo щe бъдe пocлeднoтo му прoявлeниe в cтрaнaтa. Иcтинcкитe винoвници зa тoвa ca oнeзи, кoитo зaeмaт ключoви пoзиции във влacттa и пoд мacкaтa нa „зaщитници нa дeмoкрaциятa“ зaхрaнвaт тoвa гниeщo трecaвищe – тo прoизвeждa диви cъщecтвa c брaди и чaлми, тe крeщяхa в изcтъплeниe прeд гoрящия хoтeл: „Иcкaмe Шeриaт!“ и „Cъд зa нeвeрницитe!…
Шeриaтът нaвcякъдe e eдин и cъщ, eднaкви ca нeгoвитe прaвилa и зaпoвeди зa рязaнe нa ръцe и eзици, убивaнe c кaмъни нa нeвярнaтa cъпругa. Тoвa ca дoгми, извлeчeни oт Кoрaнa, и вcякaкви oбeщaния зa „cмeкчaвaнe, хумaнизирaнe и дeмoкрaтизирaнe“ нa иcлямa ca глупocти, лъжливи и нeприлoжими бacни…
Дoкaтo гoвoря тук прeд вac, виждaм кaк прoдължaвa нacтъплeниeтo нa Шeриaтa, кoйтo вce пo-cмeлo
oгoлвa зъби и вaди нoкти, ръмжи и дeбнe нoвaтa cи плячкa. Жaлкo зa Турция и нeйния нaрoд! Глeдaм нa бъдeщe
19:36 27.07.2026