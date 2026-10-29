Заподозреният за стрелбата край Париж е нападал мюсюлмани

Заподозреният за смъртоносната стрелба край Париж умишлено е избирал за мишени мюсюлмани и хора от африкански произход. Това е признал 39-годишният френски гражданин по време на разпитите, съобщи прокурорът за борба с тероризма Оливие Кристен.

При нападението, извършено в градовете Трап и Ла Вериер, загина един човек, а други седем бяха ранени. Мъжът е открил огън с автоматично оръжие от автомобил и е бил арестуван малко след стрелбата.

По думите на Кристен заподозреният е заявил, че е избирал хора, които според него имали „мюсюлмански, африкански или северноафрикански външен вид“. Той е обяснил, че е избрал Трап, защото го е смятал за „крепост на ислямистите“.

Отрича терористичен мотив

Мъжът признава, че е действал умишлено, но отрича да е имал терористични намерения. Според прокуратурата той настоява, че действията му са били оправдани.

Заподозреният отрича и да е възнамерявал да убива деца. Той е заявил, че е възможно да е преценил погрешно възрастта на тежко ранено 11-годишно дете заради неговия ръст. Въпреки това е казал, че не изпитва угризения за нападението.

Срещу френския гражданин се води разследване за убийство и опит за убийство с терористичен и расистки мотив. Предстои съдът да се произнесе по отговорността му, като той се счита за невинен до постановяване на окончателна присъда.

Открити са оръжия и книга на Хитлер

Според прокурор Кристен заподозреният е бил подложен на психиатрично лечение в продължение на много години и е употребявал големи количества наркотични вещества още от младежките си години.

Изследванията след нападението са установили следи от кокаин, канабис и антидепресанти в кръвта му. При претърсване на жилището разследващите са открили оръжия, части за оръжия и екземпляр от книгата „Моята борба“ на Адолф Хитлер.

Френският президент Еманюел Макрон осъди стрелбата като „расистко терористично нападение“. Разследването продължава, като прокуратурата проверява мотивите, подготовката и обстоятелствата около нападението.

Източници: bta.bg