Заподозреният за стрелбата край Париж е нападал мюсюлмани

Заподозреният за смъртоносната стрелба край Париж умишлено е избирал за мишени мюсюлмани и хора от африкански произход. Това е признал 39-годишният френски гражданин по време на разпитите, съобщи прокурорът за борба с тероризма Оливие Кристен.
При нападението, извършено в градовете Трап и Ла Вериер, загина един човек, а други седем бяха ранени. Мъжът е открил огън с автоматично оръжие от автомобил и е бил арестуван малко след стрелбата.
По думите на Кристен заподозреният е заявил, че е избирал хора, които според него имали „мюсюлмански, африкански или северноафрикански външен вид“. Той е обяснил, че е избрал Трап, защото го е смятал за „крепост на ислямистите“.
Отрича терористичен мотив
Мъжът признава, че е действал умишлено, но отрича да е имал терористични намерения. Според прокуратурата той настоява, че действията му са били оправдани.
Заподозреният отрича и да е възнамерявал да убива деца. Той е заявил, че е възможно да е преценил погрешно възрастта на тежко ранено 11-годишно дете заради неговия ръст. Въпреки това е казал, че не изпитва угризения за нападението.
Срещу френския гражданин се води разследване за убийство и опит за убийство с терористичен и расистки мотив. Предстои съдът да се произнесе по отговорността му, като той се счита за невинен до постановяване на окончателна присъда.
Открити са оръжия и книга на Хитлер
Според прокурор Кристен заподозреният е бил подложен на психиатрично лечение в продължение на много години и е употребявал големи количества наркотични вещества още от младежките си години.
Изследванията след нападението са установили следи от кокаин, канабис и антидепресанти в кръвта му. При претърсване на жилището разследващите са открили оръжия, части за оръжия и екземпляр от книгата „Моята борба“ на Адолф Хитлер.
Френският президент Еманюел Макрон осъди стрелбата като „расистко терористично нападение“. Разследването продължава, като прокуратурата проверява мотивите, подготовката и обстоятелствата около нападението.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не е бил ЗеленияГномДжуджак
18:13 29.10.2026
2 историк
18:15 29.10.2026
3 Благой от СОФстрой
18:19 29.10.2026
4 Лама дьо Макарон
Както казва петроханския интелектуалец в коментар номер едно, пак Путин е виновен. Разбира се трябва да опишем Путин с типичните за интелектуалците от Петрохан епитети.
Не се съмнявайте в способностите на петроханците да изграждат сложни причинно-следствени връзки и да се изразяват на интелектуалното си ниво.
Коментиран от #8
18:19 29.10.2026
5 хмммм
18:21 29.10.2026
6 Соваж бейби
18:38 29.10.2026
7 нпо агент
18:38 29.10.2026
8 Соваж бейби
До коментар #4 от "Лама дьо Макарон":Просто не отразиха новината на деня или следващият ден,няколко пъти ме изтриха когато писах за случая.Има и ощи масово се пускат видеа с ядосани французи с думи като Кевин , също излъчиха някой и в ефир по bfmtv, масово хората си купува спрей и газовите пистолети са с изчерпано количество от французи.
18:41 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.