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Заподозреният за стрелбата край Париж е нападал мюсюлмани

Заподозреният за стрелбата край Париж е нападал мюсюлмани

29 Октомври, 2026 18:11 775 9

  • стрелба край париж-
  • франция-
  • терористичен мотив-
  • расизъм-
  • оливие кристен-
  • еманюел макрон

39-годишният мъж е признал, че умишлено е избирал хора заради предполагаемия им мюсюлмански или африкански произход, при нападението загина един човек, а седем бяха ранени

Заподозреният за стрелбата край Париж е нападал мюсюлмани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заподозреният за смъртоносната стрелба край Париж умишлено е избирал за мишени мюсюлмани и хора от африкански произход. Това е признал 39-годишният френски гражданин по време на разпитите, съобщи прокурорът за борба с тероризма Оливие Кристен.

При нападението, извършено в градовете Трап и Ла Вериер, загина един човек, а други седем бяха ранени. Мъжът е открил огън с автоматично оръжие от автомобил и е бил арестуван малко след стрелбата.

По думите на Кристен заподозреният е заявил, че е избирал хора, които според него имали „мюсюлмански, африкански или северноафрикански външен вид“. Той е обяснил, че е избрал Трап, защото го е смятал за „крепост на ислямистите“.

Отрича терористичен мотив

Мъжът признава, че е действал умишлено, но отрича да е имал терористични намерения. Според прокуратурата той настоява, че действията му са били оправдани.

Заподозреният отрича и да е възнамерявал да убива деца. Той е заявил, че е възможно да е преценил погрешно възрастта на тежко ранено 11-годишно дете заради неговия ръст. Въпреки това е казал, че не изпитва угризения за нападението.

Срещу френския гражданин се води разследване за убийство и опит за убийство с терористичен и расистки мотив. Предстои съдът да се произнесе по отговорността му, като той се счита за невинен до постановяване на окончателна присъда.

Открити са оръжия и книга на Хитлер

Според прокурор Кристен заподозреният е бил подложен на психиатрично лечение в продължение на много години и е употребявал големи количества наркотични вещества още от младежките си години.

Изследванията след нападението са установили следи от кокаин, канабис и антидепресанти в кръвта му. При претърсване на жилището разследващите са открили оръжия, части за оръжия и екземпляр от книгата „Моята борба“ на Адолф Хитлер.

Френският президент Еманюел Макрон осъди стрелбата като „расистко терористично нападение“. Разследването продължава, като прокуратурата проверява мотивите, подготовката и обстоятелствата около нападението.

Източници: bta.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не е бил ЗеленияГномДжуджак

    11 5 Отговор
    Описанието съвпада.

    18:13 29.10.2026

  • 2 историк

    24 1 Отговор
    Много късно се усетиха хората !! Франция отдавна е превзета !

    18:15 29.10.2026

  • 3 Благой от СОФстрой

    20 1 Отговор
    "Северна Африка" от миналият век се премества в Франция!!!

    18:19 29.10.2026

  • 4 Лама дьо Макарон

    18 4 Отговор
    Най-после си намерихме оправдание за разрушенията извършени от 800 000 разбеснели се личности в две поредни седмици.
    Както казва петроханския интелектуалец в коментар номер едно, пак Путин е виновен. Разбира се трябва да опишем Путин с типичните за интелектуалците от Петрохан епитети.
    Не се съмнявайте в способностите на петроханците да изграждат сложни причинно-следствени връзки и да се изразяват на интелектуалното си ниво.

    Коментиран от #8

    18:19 29.10.2026

  • 5 хмммм

    9 4 Отговор
    Tипично за човек симпатизиращ на Фридрих Мерц.

    18:21 29.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    Тази новина е вече от седмица пича се казва Кевин Т. пред разследващите той заявява, че му е „дошло до гуша от тях“ и е искал да „отмъсти за търговците“, чиито магазини са били обрани по време на масовите безредици във Франция от 17 ти този месец. Пред магистратите Кевин Т. заявява, че не изпитва никакви съжаления за извършеното и потвърждава, че атаката е била напълно умишлена и планирана.

    18:38 29.10.2026

  • 7 нпо агент

    5 0 Отговор
    а пък имигранти хич не избират кого да убиват или да грабят..имаше едно видео по време на грабежи в Париж преди няколко дена...една банда решила да влезе в магазин, излизат собственици и казват че те са мюслимани и бандити тръгнали да търсят друга плячка..

    18:38 29.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лама дьо Макарон":

    Просто не отразиха новината на деня или следващият ден,няколко пъти ме изтриха когато писах за случая.Има и ощи масово се пускат видеа с ядосани французи с думи като Кевин , също излъчиха някой и в ефир по bfmtv, масово хората си купува спрей и газовите пистолети са с изчерпано количество от французи.

    18:41 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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