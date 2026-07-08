Рискованата игра на Марин Льо Пен

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Марин Льо Пен играе рискована игра - тя се надява, че финалното решение за присъдата ѝ ще бъде взето след изборите, които е уверена, че ще спечели. Но държи ли наистина всички козове в ръката си?

Лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор" Марин Льо Пен обяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на предстоящите избори. Въпреки че Апелативният съд в Париж намали присъдата ѝ след обжалването, тя все пак бе осъдена на две години условно и една лишаване от свобода, която трябва да прекара под домашен арест.

Льо Пен беше казала, че ако трябва да носи електронна гривна, няма да се кандидатира за президент, защото няма да може да проведе ефективна кампания. Това изглежда вече не е фактор за нея.

Покерът на Льо Пен

Решението на Льо Пен да бъде кандидатът на партията е много рисковано, пише АРД. Тя предполага, че поредното ѝ оспорване на съдебното решение пред най-високата инстанция на френското правосъдие - Касационния съд, ще доведе до отмяна на наказанието ѝ и няма да се наложи да бъде под домашен арест.

Лидерката на "Национален сбор" навярно очаква също, че финалната присъда ще дойде чак след втория тур на президентските избори - т.е. че каквото и да е то, тя вече ще има имунитет, ако спечели изборите.

Разочарование за Жордан Бардела?

Решението на Марин Льо Пен има сериозно отражение върху кариерата на Жордан Бардела - нейното политическо протеже. Той е по-либерален икономически и може би щеше да успее да привлече повече гласоподаватели, ако беше кандидатът на "Национален сбор", пише Юлия Борута от АРД. Малко вероятно е тя да е приемлива алтернатива за хората, които гледаха на него като на кандидат, който може да обедини и част от центристите, пише АРД.

Макар Бардела да подкрепи усилията на Льо Пен да дистанцира крайната десница от наследството на баща ѝ, той се стремеше да спечели консервативните избиратели в опит да превърне партията в по-конвенционална и приемлива за бизнеса сила, пише "Политико". В проучванията, проведени преди съдебното решение на Апелативния съд, той изпреварваше своята менторка по рейтинг.

Льо Пен, която иска да работи за силна и протекционистка държава, се е противопоставила на усилията на Бардела да смекчи позицията на партията по отношение на пенсиите и данъка върху извънредните печалби на енергийните компании, отбелязва европейското издание.

Ще успее ли Льо Пен от четвъртия път?

Това ще четвъртата президентска кампания на Марин Льо Пен. Но може ли тя този път да победи, въпреки че се намира в тази деликатна ситуация?

Досега проучванията за партията изглеждаха обещаващи. Според тях както Льо Пен, така и Бардела биха спечелили първия тур на изборите през април с голяма преднина, като биха събрали между 32 и 38 процента от гласовете. За най-сериозен съперник се смята бившият министър-председател Едуар Филип от дясноцентристката партия "Хоризонти". Ако се изправи срещу Льо Пен във втория тур, успехът му ще зависи от това дали ще успее да обедини зад себе си както десните центристи, така и левите избиратели, които и преди са гласували заедно, за да предотвратят победа на крайнодесните.

Според представител на партията на Едуар Филип, цитиран от "Политико", Льо Пен е по-добрият кандидат от Бардела. Причината е, че тя си е изградила репутация на фигура, която вдъхва доверие. На подобно мнение е и лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон. "Никой няма да се подиграва с нея като опонент”, коментира той пред "Политико”. Поредното изправяне пред съдебната система дори може да ѝ придаде един специфичен ореол - на неправомерно обвинена изкупителна жертва, смятат политици от крайнодясната партия.