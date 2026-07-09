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След решението на съда! Марин Льо Пен води в две допитвания преди президентския вот във Франция

След решението на съда! Марин Льо Пен води в две допитвания преди президентския вот във Франция

9 Юли, 2026 16:49 874 20

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  • жордан бардела-
  • елисейски дворец

Френската крайнодясна лидерка Льо Пен, която във вторник беше осъдена на апелативна инстанция за злоупотреби с евросредства, вчера стартира официално кампанията си за президентските избори догодина

След решението на съда! Марин Льо Пен води в две допитвания преди президентския вот във Франция - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, която във вторник беше осъдена на апелативна инстанция за злоупотреби с евросредства и която вчера стартира официално кампанията си за президентските избори догодина, оглави две социологически допитвания, съобщават Ел Се И, „Фигаро“, „20 минют“ и други френски издания пише БТА,.

Според допитване на ИФОП на първия тур на президентските избори Льо Пен ще излезе на първо място с 36 процента. На второ място ще остане центристът Едуар Филип с 19 процента. На трето място ще е радикално левият Жан-Люк Меланшон с 15 процента. Нито един от останалите кандидати няма да прехвърли 10 процента, показва това допитване. Ако центристите обаче се обединят около Габриел Атал, то според същото допитване Льо Пен пак ще излезе начело на първия тур с 36 процента, а Атал ще остане втори с 15 процента редом до Меланшон също с 15 процента.

Според допитване на „Толуна Харис“ Льо Пен ще излезе на първия тур на първо място с между 34 и 36 процента.

Според двете допитвания крайнодясната лидерка ще победи на втория тур независимо кой е нейният съперник там. Ако това е Едуар Филип, то резултатът ѝ ще бъде между 51 и 54 процента срещу 46-49 процента за него.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    21 0 Отговор
    А...?! Ко...? Неее! Абе не бе! Тя европа не обича десните... или беше само Брюксел дето не ги обичаше?!

    Коментиран от #11

    16:53 09.07.2026

  • 2 Браво!

    16 4 Отговор
    Браво, Франция! Да живее демокрацията! Избирайте! И тази е осъждана като Урсула, Тръмп, Нетаняху и т. н. ЕС ще се оправи, ама друг път!

    16:53 09.07.2026

  • 3 Политкоректен

    22 0 Отговор
    Ако изобщо й позволят да се кандидатира. До тук само й измислят съдебни дела и процесуални глупости, за да й попречат.

    Коментиран от #10

    16:54 09.07.2026

  • 4 Руспия да помага

    3 18 Отговор
    Със фек нюз иначе Лю Пен ще мете тротоарите след изборите

    16:55 09.07.2026

  • 5 И сега...

    15 2 Отговор
    Тя каза, че ще извади Франция от ЕС. Разпадането предстои.

    Коментиран от #9

    16:57 09.07.2026

  • 6 Сигурно са от нейната Партия Проучващите

    3 17 Отговор
    То и Орбан Печелеше според неговите проучвания
    Но уви изгониха го като Куче

    Коментиран от #8

    16:57 09.07.2026

  • 7 Розова Вата

    5 8 Отговор
    Ха дано да видим ако спечели дали ще прати на Русия оръжия и жива сила във борбата и за освобождението на Украйна

    16:58 09.07.2026

  • 8 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сигурно са от нейната Партия Проучващите":

    В грешка си..... Всички проучвания показваха че Орбан ще загуби.... Би било добре обаче Льо пен да спечели, въпреки че при победа ще ѝ бъде много трудно,, както при нас с Радев....

    17:04 09.07.2026

  • 9 хехе

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "И сега...":

    Урсулите до последно ще й въртят кални номера.

    17:05 09.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Политкоректен":

    Няма никакво значение, ако не е тя ще е нейното момче Бардела - на Брюкселите ще им отеснее :D

    17:07 09.07.2026

  • 11 Въпросът

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    е каква мизеря ще и спретант още до изборите? На предишните и скориха номер, и "изнанедващо" заугби с 1-2%, наплашиха африканските (и не само) франзузи,.. а на Маркон му е явсно, че няма да остане в Елисейския дворец.
    Още по интересно ще стане, когато и в Германия ритнат столчето на Мерц (наесен), и Вайдел вземе властта (най-вероятно началото на 2027).

    Коментиран от #13

    17:09 09.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Макарон ще тъпка нара в затвора

    17:17 09.07.2026

  • 13 смях

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Въпросът":

    За Макрон не си го и помисляй, че ако падне на изборите баба му такъв пердах ще му стовари, че направо ми е жал за него.

    17:19 09.07.2026

  • 14 Оня

    3 2 Отговор
    Що ли ми мирише на либерален квиииииииич бе !?!?!?

    17:20 09.07.2026

  • 15 Злоупотребите

    2 2 Отговор
    с евросредства не правят впечатление на франсетата, но санкционирани от САЩ държат безсънни и притеснени ганьовците.
    Разни идеалисти, разни нрави.

    17:23 09.07.2026

  • 16 Падение

    2 4 Отговор
    Светът е откачил . Защо популисти,но с доказани схеми за корупция, лъжи и грабеж се харесват на някои хора? Може би защото са като тях, себеподобните се харесват и подкрепят. Най-фрапантният пример е тръмп, който превърна САЩ в Тръмпландия.

    Коментиран от #17

    17:25 09.07.2026

  • 17 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Падение":

    Льо Пен ли е популист. Вие жълтопаветниците вероятно сте качествени хора, но за да научите бъдещето на България, вижте миналото й. Не само да разсъждавате кой как е затапил другия

    17:30 09.07.2026

  • 18 С ДВЕ ДУМИ

    3 1 Отговор
    Стига са ни управлявали индивиди с обратни резби. Време е цивилизовани и отговорни хора да поемат управлението на Европа

    17:31 09.07.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    Льо Пен да се кандидатира за Президент в Русия. 100% ще спечели със 100% гласове 👆

    17:33 09.07.2026

  • 20 Дзак

    2 0 Отговор
    Тяхното дясно не е нашето дясно!

    17:35 09.07.2026

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