След решението на съда! Марин Льо Пен води в две допитвания преди президентския вот във Франция

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, която във вторник беше осъдена на апелативна инстанция за злоупотреби с евросредства и която вчера стартира официално кампанията си за президентските избори догодина, оглави две социологически допитвания, съобщават Ел Се И, „Фигаро“, „20 минют“ и други френски издания пише БТА,.
Според допитване на ИФОП на първия тур на президентските избори Льо Пен ще излезе на първо място с 36 процента. На второ място ще остане центристът Едуар Филип с 19 процента. На трето място ще е радикално левият Жан-Люк Меланшон с 15 процента. Нито един от останалите кандидати няма да прехвърли 10 процента, показва това допитване. Ако центристите обаче се обединят около Габриел Атал, то според същото допитване Льо Пен пак ще излезе начело на първия тур с 36 процента, а Атал ще остане втори с 15 процента редом до Меланшон също с 15 процента.
Според допитване на „Толуна Харис“ Льо Пен ще излезе на първия тур на първо място с между 34 и 36 процента.
Според двете допитвания крайнодясната лидерка ще победи на втория тур независимо кой е нейният съперник там. Ако това е Едуар Филип, то резултатът ѝ ще бъде между 51 и 54 процента срещу 46-49 процента за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #11
16:53 09.07.2026
2 Браво!
16:53 09.07.2026
3 Политкоректен
Коментиран от #10
16:54 09.07.2026
4 Руспия да помага
16:55 09.07.2026
5 И сега...
Коментиран от #9
16:57 09.07.2026
6 Сигурно са от нейната Партия Проучващите
Но уви изгониха го като Куче
Коментиран от #8
16:57 09.07.2026
7 Розова Вата
16:58 09.07.2026
8 Европеец
До коментар #6 от "Сигурно са от нейната Партия Проучващите":В грешка си..... Всички проучвания показваха че Орбан ще загуби.... Би било добре обаче Льо пен да спечели, въпреки че при победа ще ѝ бъде много трудно,, както при нас с Радев....
17:04 09.07.2026
9 хехе
До коментар #5 от "И сега...":Урсулите до последно ще й въртят кални номера.
17:05 09.07.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Политкоректен":Няма никакво значение, ако не е тя ще е нейното момче Бардела - на Брюкселите ще им отеснее :D
17:07 09.07.2026
11 Въпросът
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":е каква мизеря ще и спретант още до изборите? На предишните и скориха номер, и "изнанедващо" заугби с 1-2%, наплашиха африканските (и не само) франзузи,.. а на Маркон му е явсно, че няма да остане в Елисейския дворец.
Още по интересно ще стане, когато и в Германия ритнат столчето на Мерц (наесен), и Вайдел вземе властта (най-вероятно началото на 2027).
Коментиран от #13
17:09 09.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:17 09.07.2026
13 смях
До коментар #11 от "Въпросът":За Макрон не си го и помисляй, че ако падне на изборите баба му такъв пердах ще му стовари, че направо ми е жал за него.
17:19 09.07.2026
14 Оня
17:20 09.07.2026
15 Злоупотребите
Разни идеалисти, разни нрави.
17:23 09.07.2026
16 Падение
Коментиран от #17
17:25 09.07.2026
17 Хаха
До коментар #16 от "Падение":Льо Пен ли е популист. Вие жълтопаветниците вероятно сте качествени хора, но за да научите бъдещето на България, вижте миналото й. Не само да разсъждавате кой как е затапил другия
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