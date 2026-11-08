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Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно
  Тема: Известни личности

Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

8 Ноември, 2026 18:36 767 14

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  • ваня червенкова-
  • еюп темиз-
  • калин тихолов-
  • бизнес конфликт

Бизнесдамата свързва покушението с неуредени отношения между Ния Темиз и Калин Тихолов

Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Убийството на Слави Бинев е било спонтанно и не е било предварително обмисляно, заяви бизнесдамата Ваня Червенкова в предаването „120 минути“. По думите ѝ причината са неуредени бизнес отношения, по които Бинев е посредничил.

Бинев беше застрелян в главата в дома си в столичния квартал „Павлово“ на 24 октомври малко след 10:00 часа. Камери са заснели трима негови гости, които напуснали жилището с джип след изстрела. Часове по-късно те са задържани при тунел „Траянови врата“ в посока Бургас. При тях са открити два пистолета, като според разследващите с единия е извършено убийството. За покушението е обвинен турският бизнесмен Еюп Темиз.

„Слави Бинев наричаше Еюп и Ния Темиз брат и сестра. Те бяха много близки“, каза Червенкова. Тя допълни: „Дори да е направено в момента на афект, нищо не оправдава натискането на спусъка“.

Спорът между Ния Темиз и Калин Тихолов

Според информацията по разследването Бинев е бил посредник в конфликт между Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов. Двамата имат общ бизнес и поне пет фирми в областта на проектирането, строителството и имотите.

Тихолов е оспорвал пред съда решения на Темиз за включване на нови съдружници в поне три общи дружества. Един от посочените примери е „Елин Пелин девелопмънт“, където през юли 2026 г. делът на фирмата на Тихолов и Темиз е намалял от 66% на 8%. В жалбите си архитектът твърди, че промените са направени против волята му.

Сред версиите за убийството е недоволство на семейство Темиз от посредническата роля на Бинев. В случая се споменава и Пламен Дишков-Кела, чиято роля тепърва се изяснява.

Твърденията на Ваня Червенкова

Червенкова заяви, че не може да твърди, че Ния Темиз е подбудител, тъй като това би било сериозно обвинение. Според нея обаче между страните има както юридическа, така и морална отговорност.

„Ния със сигурност не спи спокойно и не прегръща децата си, знаейки, че децата на Слави Бинев не могат да прегърнат повече баща си“, каза Ваня Червенкова.

Тя твърди още, че спорът е бил свързан с имоти и че Бинев е заемал позиция Ния Темиз да върне имоти на Калин Тихолов. Червенкова направи и твърдения за проблеми около имоти в столичния квартал „Лозенец“, но те не са представени като установени факти.

Бизнесдамата изрази и опасение, че Еюп Темиз може да бъде преместен в Турция за изтърпяване на остатъка от евентуална присъда. „Според мен Еюп Темиз само след две-три години ще бъде изтеглен в Турция, а там правните рамки за излежаване са различни“, заяви тя.

Към този момент Еюп Темиз е обвиняем, а твърденията за мотивите и ролята на останалите споменати лица са част от версии и изявления, които подлежат на проверка в рамките на разследването.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Още

    6 0 Отговор
    една "пророчица" !

    18:43 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 12345

    5 1 Отговор
    от думите и интервюто разбрах ,че ще има още убити замесени в този случай......

    18:50 08.11.2026

  • 4 Елин Пелин девелопмънт

    1 2 Отговор
    Работата понамирисва, обаче МВР могат да си сложат плюсове по случай празника.

    18:50 08.11.2026

  • 5 И тая

    8 1 Отговор
    едва оцеля преди 30 години. Сега се прави на умна.

    18:56 08.11.2026

  • 6 Толкова дилетантско убийство

    4 1 Отговор
    а аз очаквах госпожа Червенкова да ми го разясни че е спонтанно. Ти да видиш какъв будала съм бил. Даже пистолетът е намерен в убиеца вместо да го изхвърли в първото дере което е първата задача на извършителя

    18:56 08.11.2026

  • 7 Фатима

    3 2 Отговор
    Дремеджиев ще излезе до дни с нова версия - гръмнал се е! Държава на мафията

    18:56 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Такава спонтанност говори за тежък психически приблем. Може всяко нещо да го подбуди. Спонтанно човек може да каже нещо, да се разсмее, да обиди или похвали.

    19:03 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гуцевир

    2 0 Отговор
    Псевдо бизнес мутри. Всички те заслужават да станат храна за червеите. Богатите също плачат нали?

    19:15 08.11.2026

  • 14 Да попитам

    1 0 Отговор
    Кога тая ще е гръмнат със потрони за слонове.

    19:20 08.11.2026