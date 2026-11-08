Ваня Червенкова: Убийството на Слави Бинев е било спонтанно

Убийството на Слави Бинев е било спонтанно и не е било предварително обмисляно, заяви бизнесдамата Ваня Червенкова в предаването „120 минути“. По думите ѝ причината са неуредени бизнес отношения, по които Бинев е посредничил.

Бинев беше застрелян в главата в дома си в столичния квартал „Павлово“ на 24 октомври малко след 10:00 часа. Камери са заснели трима негови гости, които напуснали жилището с джип след изстрела. Часове по-късно те са задържани при тунел „Траянови врата“ в посока Бургас. При тях са открити два пистолета, като според разследващите с единия е извършено убийството. За покушението е обвинен турският бизнесмен Еюп Темиз.

„Слави Бинев наричаше Еюп и Ния Темиз брат и сестра. Те бяха много близки“, каза Червенкова. Тя допълни: „Дори да е направено в момента на афект, нищо не оправдава натискането на спусъка“.

Спорът между Ния Темиз и Калин Тихолов

Според информацията по разследването Бинев е бил посредник в конфликт между Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов. Двамата имат общ бизнес и поне пет фирми в областта на проектирането, строителството и имотите.

Тихолов е оспорвал пред съда решения на Темиз за включване на нови съдружници в поне три общи дружества. Един от посочените примери е „Елин Пелин девелопмънт“, където през юли 2026 г. делът на фирмата на Тихолов и Темиз е намалял от 66% на 8%. В жалбите си архитектът твърди, че промените са направени против волята му.

Сред версиите за убийството е недоволство на семейство Темиз от посредническата роля на Бинев. В случая се споменава и Пламен Дишков-Кела, чиято роля тепърва се изяснява.

Твърденията на Ваня Червенкова

Червенкова заяви, че не може да твърди, че Ния Темиз е подбудител, тъй като това би било сериозно обвинение. Според нея обаче между страните има както юридическа, така и морална отговорност.

„Ния със сигурност не спи спокойно и не прегръща децата си, знаейки, че децата на Слави Бинев не могат да прегърнат повече баща си“, каза Ваня Червенкова.

Тя твърди още, че спорът е бил свързан с имоти и че Бинев е заемал позиция Ния Темиз да върне имоти на Калин Тихолов. Червенкова направи и твърдения за проблеми около имоти в столичния квартал „Лозенец“, но те не са представени като установени факти.

Бизнесдамата изрази и опасение, че Еюп Темиз може да бъде преместен в Турция за изтърпяване на остатъка от евентуална присъда. „Според мен Еюп Темиз само след две-три години ще бъде изтеглен в Турция, а там правните рамки за излежаване са различни“, заяви тя.

Към този момент Еюп Темиз е обвиняем, а твърденията за мотивите и ролята на останалите споменати лица са част от версии и изявления, които подлежат на проверка в рамките на разследването.

Източници: btvnovinite.bg