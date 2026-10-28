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Пламен Дишков изплува в делото за убийството на Бинев
  Тема: Известни личности

Пламен Дишков изплува в делото за убийството на Бинев

28 Октомври, 2026 14:15 1 340 5

  • пламен дишков-
  • слави бинев-
  • еюп темиз-
  • убийство-
  • софийски градски съд

В съда беше посочено, че появата на Кела и финансовите му претенции са притеснили Слави Бинев. Срещу Дишков няма обвинение за убийството

Пламен Дишков изплува в делото за убийството на Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Името на Пламен Дишков, известен с прякора Кела, беше споменато в Софийския градски съд по делото за убийството на Слави Бинев. В заседанието за мярката на обвиняемия Еюп Темиз беше посочено, че появата на Дишков е притеснила Бинев, след като Дишков заявил пред Ния Темиз, че тя трябва да му даде пари. Информацията беше публикувана от „24 часа“.

От изложеното в съда не следва обвинение срещу Дишков за убийството. Към момента единственият обвиняем е 53-годишният турски гражданин Еюп Темиз. Според прокуратурата той е произвел фаталния изстрел по време на среща с Бинев, а мотивът се изяснява в рамките на разследването.

Темиз остава в ареста

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в София. Около час след убийството полицията задържа на автомагистрала „Тракия“, край тунела „Траянови врата“, Темиз и още двама мъже. След разпитите пред съдия обвинение беше повдигнато само на Темиз, а другите двама останаха свидетели по делото.

Софийският градски съд наложи на Темиз най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът прие, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че той е извършил престъплението, както и риск да се укрие или да извърши друго престъпление. „Има опасност и да извърши друго престъпление“, е посочено в мотивите, цитирани от БНТ.

Сред доказателствата, представени пред съда, са пистолет „Зиг Зауер“, намерен след задържането, гилза и експертни данни за използването на оръжието. Съдът е посочил, че свидетелските показания се подкрепят от веществените доказателства.

Какво следва

Определението на Софийския градски съд не е окончателно. При жалба или протест делото за мярката ще бъде разгледано от Софийския апелативен съд на 5 ноември.

Дишков е едно от имената, свързвани с криминалните хроники на Бургас от началото на 2000-те години. Той беше подсъдим по делото за убийството на Димитър Стаматов-Мастара, но през юни 2020 г. Бургаският окръжен съд го оправда. Този предишен процес не представлява доказателство за участие в убийството на Слави Бинев.

Източници: 24chasa.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А мастара

    8 0 Отговор
    Беше ли там или ще дойде по късно

    14:18 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    3 0 Отговор
    Дишков е бандит , истински бандит....
    Славчо беше смешник , истински палячо ...

    14:35 28.10.2026

  • 4 БайТиквун

    0 0 Отговор
    добра работа, няколко боклука по малко !

    14:35 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.