Пламен Дишков изплува в делото за убийството на Бинев

Името на Пламен Дишков, известен с прякора Кела, беше споменато в Софийския градски съд по делото за убийството на Слави Бинев. В заседанието за мярката на обвиняемия Еюп Темиз беше посочено, че появата на Дишков е притеснила Бинев, след като Дишков заявил пред Ния Темиз, че тя трябва да му даде пари. Информацията беше публикувана от „24 часа“.

От изложеното в съда не следва обвинение срещу Дишков за убийството. Към момента единственият обвиняем е 53-годишният турски гражданин Еюп Темиз. Според прокуратурата той е произвел фаталния изстрел по време на среща с Бинев, а мотивът се изяснява в рамките на разследването.

Темиз остава в ареста

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в София. Около час след убийството полицията задържа на автомагистрала „Тракия“, край тунела „Траянови врата“, Темиз и още двама мъже. След разпитите пред съдия обвинение беше повдигнато само на Темиз, а другите двама останаха свидетели по делото.

Софийският градски съд наложи на Темиз най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът прие, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че той е извършил престъплението, както и риск да се укрие или да извърши друго престъпление. „Има опасност и да извърши друго престъпление“, е посочено в мотивите, цитирани от БНТ.

Сред доказателствата, представени пред съда, са пистолет „Зиг Зауер“, намерен след задържането, гилза и експертни данни за използването на оръжието. Съдът е посочил, че свидетелските показания се подкрепят от веществените доказателства.

Какво следва

Определението на Софийския градски съд не е окончателно. При жалба или протест делото за мярката ще бъде разгледано от Софийския апелативен съд на 5 ноември.

Дишков е едно от имената, свързвани с криминалните хроники на Бургас от началото на 2000-те години. Той беше подсъдим по делото за убийството на Димитър Стаматов-Мастара, но през юни 2020 г. Бургаският окръжен съд го оправда. Този предишен процес не представлява доказателство за участие в убийството на Слави Бинев.

Източници: 24chasa.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg