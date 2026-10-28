Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев е на 31 октомври

Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев ще се състои на 31 октомври от 09:30 часа в храм „Света София“ в София. Информацията е съобщена от Българската федерация по таекуондо и семейството му.

Бинев беше убит на 24 октомври в дома си. По данни, представени в рамките на разследването, той е бил прострелян около 10:00 часа. По случая прокуратурата е повдигнала обвинение срещу турския гражданин Еюп Темиз.

Обвиняемият остава в ареста

Софийският градски съд остави Темиз в ареста с най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване.

В съдебното заседание е посочено, че на срещата, по време на която е извършено престъплението, са присъствали двама свидетели. Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че обвиняемият е действал сам. Съдът е приел, че показанията и останалите данни по делото „оставят малко място за съмнения“.

Защитата оспорва обвинението и настоява да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се. Предстои съдът да се произнесе по евентуално обжалване на мярката.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, bta.bg