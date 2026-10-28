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Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев е на 31 октомври
  Тема: Известни личности

Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев е на 31 октомври

28 Октомври, 2026 12:09 540 5

  • софия-
  • слави бинев-
  • убийство-
  • еюп темиз-
  • софийски градски съд

Церемонията ще бъде в храм „Света София“ в София от 09:30 часа. Обвиняемият за убийството остава в ареста

Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев е на 31 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев ще се състои на 31 октомври от 09:30 часа в храм „Света София“ в София. Информацията е съобщена от Българската федерация по таекуондо и семейството му.

Бинев беше убит на 24 октомври в дома си. По данни, представени в рамките на разследването, той е бил прострелян около 10:00 часа. По случая прокуратурата е повдигнала обвинение срещу турския гражданин Еюп Темиз.

Обвиняемият остава в ареста

Софийският градски съд остави Темиз в ареста с най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване.

В съдебното заседание е посочено, че на срещата, по време на която е извършено престъплението, са присъствали двама свидетели. Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че обвиняемият е действал сам. Съдът е приел, че показанията и останалите данни по делото „оставят малко място за съмнения“.

Защитата оспорва обвинението и настоява да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се. Предстои съдът да се произнесе по евентуално обжалване на мярката.

Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Ресторантьорите живеем опасно.

    Коментиран от #4

    12:20 28.10.2026

  • 2 Еводебил

    2 1 Отговор
    Един евроатлантически боклук по малко.

    12:25 28.10.2026

  • 3 Никой

    0 2 Отговор
    Не беше дразнещ тип.

    Ужас с тези пистолети.

    Но вече всеки има пищов, вади и гърми.

    12:27 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смехурко

    1 0 Отговор
    За какво ще му се покланят?

    12:36 28.10.2026