Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев е на 31 октомври

Поклонението пред убития бизнесмен Слави Бинев ще се състои на 31 октомври от 09:30 часа в храм „Света София“ в София. Информацията е съобщена от Българската федерация по таекуондо и семейството му.
Бинев беше убит на 24 октомври в дома си. По данни, представени в рамките на разследването, той е бил прострелян около 10:00 часа. По случая прокуратурата е повдигнала обвинение срещу турския гражданин Еюп Темиз.
Обвиняемият остава в ареста
Софийският градски съд остави Темиз в ареста с най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване.
В съдебното заседание е посочено, че на срещата, по време на която е извършено престъплението, са присъствали двама свидетели. Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че обвиняемият е действал сам. Съдът е приел, че показанията и останалите данни по делото „оставят малко място за съмнения“.
Защитата оспорва обвинението и настоява да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се. Предстои съдът да се произнесе по евентуално обжалване на мярката.
Източници: dnes.bg, 24chasa.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:20 28.10.2026
2 Еводебил
12:25 28.10.2026
3 Никой
Ужас с тези пистолети.
Но вече всеки има пищов, вади и гърми.
12:27 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смехурко
12:36 28.10.2026