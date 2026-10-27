Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

27 Октомври, 2026 19:23 696 2

  • еюп темиз-
  • слави бинев-
  • софийски градски съд-
  • мярка за неотклонение-
  • убийство

Софийският градски съд приема, че има достатъчно данни за обосновано предположение за участието на Еюп Темиз

Обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еюп Темиз остава в ареста, реши Софийският градски съд. Той е обвиняем за убийството на Слави Бинев.

Съдът приема, че по делото има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че Темиз умишлено е стрелял в главата на Бинев. Решението не представлява присъда и не установява окончателно вината на обвиняемия.

Съдът посочва опасност от укриване

Като мотив за задържането съдът посочва опасност Темиз да се укрие, ако бъде освободен. В решението е отбелязано, че съпругата му Ния Темиз вече е напуснала страната и е поискала да бъде разпитана като свидетел чрез видеоконферентна връзка, а не лично.

„Ако е на свобода, има опасност и да се укрие“, посочва съдът.

Според Софийския градски съд съществува и риск от извършване на друго престъпление. Като основание е посочено, че деянието е извършено в дома на Бинев, пред свидетели, което съдът определя като проява на особена дързост.

В публикуваната информация не са посочени срок за обжалване на мярката или дата за следващо заседание по делото.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    5 1 Отговор
    С такива дрОгари - такъв резултат.
    Опичайте си акъла овреме ей, шматароци.

    19:26 27.10.2026

  • 2 Истината

    1 0 Отговор
    Трябва да го пуснат да се лекува в Турция, има високо кръвно. Когато се излекува ще се върне за делото.

    20:21 27.10.2026