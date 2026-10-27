Обвиняемият за убийството на Слави Бинев остава в ареста

Еюп Темиз остава в ареста, реши Софийският градски съд. Той е обвиняем за убийството на Слави Бинев.

Съдът приема, че по делото има достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че Темиз умишлено е стрелял в главата на Бинев. Решението не представлява присъда и не установява окончателно вината на обвиняемия.

Съдът посочва опасност от укриване

Като мотив за задържането съдът посочва опасност Темиз да се укрие, ако бъде освободен. В решението е отбелязано, че съпругата му Ния Темиз вече е напуснала страната и е поискала да бъде разпитана като свидетел чрез видеоконферентна връзка, а не лично.

„Ако е на свобода, има опасност и да се укрие“, посочва съдът.

Според Софийския градски съд съществува и риск от извършване на друго престъпление. Като основание е посочено, че деянието е извършено в дома на Бинев, пред свидетели, което съдът определя като проява на особена дързост.

В публикуваната информация не са посочени срок за обжалване на мярката или дата за следващо заседание по делото.

Източници: bntnews.bg