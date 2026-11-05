Съдът решава дали обвиняемият за убийството на Бинев остава в ареста

Софийският апелативен съд решава дали Еюп Темиз, обвиняем за убийството на Слави Бинев, ще остане за постоянно в ареста. Защитата настоява мярката му за неотклонение да бъде променена, а прокуратурата смята, че съществува опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Темиз е задържан на 24 октомври на автомагистрала „Тракия“ – часове след като Бинев е застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според обвинението именно Темиз е произвел фаталния изстрел. Прокуратурата подкрепя тази версия със свидетелски показания и експертни доказателства.

Заедно с обвиняемия са задържани още двама души. Впоследствие те са освободени и са привлечени като свидетели по делото. Единият от тях твърди, че е видял как тялото на Бинев пада след изстрела. Другият заявява, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Защитата оспорва версията на разследването

Адвокатите на Темиз оспорват събраните данни и настояват съдът да прецени дали обвинението е достатъчно обосновано, за да бъде продължено задържането му. Според защитата убийството е станало на фона на сериозен личен и бизнес конфликт.

При разглеждането на мярката съдът трябва да установи дали има обосновано предположение, че Темиз е извършил престъплението. Отделно от това магистратите трябва да преценят има ли реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Решението на Софийския апелативен съд ще определи дали Темиз ще остане задържан в рамките на досъдебното производство или ще бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Източници: btvnovinite.bg