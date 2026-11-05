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Съдът решава дали обвиняемият за убийството на Бинев остава в ареста

Съдът решава дали обвиняемият за убийството на Бинев остава в ареста

5 Ноември, 2026 06:50 817 14

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  • арест-
  • павлово

Еюп Темиз е обвиняем за смъртта на Слави Бинев, застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Защитата и прокуратурата са на противоположни позиции за мярката му

Съдът решава дали обвиняемият за убийството на Бинев остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд решава дали Еюп Темиз, обвиняем за убийството на Слави Бинев, ще остане за постоянно в ареста. Защитата настоява мярката му за неотклонение да бъде променена, а прокуратурата смята, че съществува опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Темиз е задържан на 24 октомври на автомагистрала „Тракия“ – часове след като Бинев е застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според обвинението именно Темиз е произвел фаталния изстрел. Прокуратурата подкрепя тази версия със свидетелски показания и експертни доказателства.

Заедно с обвиняемия са задържани още двама души. Впоследствие те са освободени и са привлечени като свидетели по делото. Единият от тях твърди, че е видял как тялото на Бинев пада след изстрела. Другият заявява, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Защитата оспорва версията на разследването

Адвокатите на Темиз оспорват събраните данни и настояват съдът да прецени дали обвинението е достатъчно обосновано, за да бъде продължено задържането му. Според защитата убийството е станало на фона на сериозен личен и бизнес конфликт.

При разглеждането на мярката съдът трябва да установи дали има обосновано предположение, че Темиз е извършил престъплението. Отделно от това магистратите трябва да преценят има ли реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Решението на Софийския апелативен съд ще определи дали Темиз ще остане задържан в рамките на досъдебното производство или ще бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 късичкото именце

    9 2 Отговор
    Да, казуса за съдиите е много труден. От една страна, човекът заслужава медал и държавна пенсия, от друга страна пък закона осъжда насилственото отнемане на живот.
    Дилема и трагедия в 4 действия. драги слушатели. Съдия да не си на днешно време.

    06:59 05.11.2026

  • 2 Дзак

    6 0 Отговор
    Личният конфликт смекчава ли вината му?

    07:02 05.11.2026

  • 3 Сезонът на пиратките

    2 0 Отговор
    Тепърва ще има доста отстреляни.

    07:02 05.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ЕЮП ТЕМИЗ Е ПОЗВЪНИЛ НА ТУРСКИ В ТУРЦИЯ
    . И СЛЕД ТОВА СПОКОЙНО ВАДИ ПИСТОЛЕТА И ГРЪМВА АРХОНТА В ГЛАВАТА
    .....
    ТОВА ОЗНАЧАВА ДВЕ НЕЩА
    - ЧЕ ЕЮП И СЕМЕЙСТВОТО МУ СА ЗАЩИТЕНИ
    ОТ МНОГО СИЛНИ ХОРА В ТУРЦИЯ - ДАЖЕ И ТОЙ ДА ЛЕЖИ
    - АРХОНТА СЛАВИ БИНЕВ Е БИЛ НАГАЗИЛ
    В МНОГО МНОГО ДЪЛБОКИ ВОДИ

    07:16 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Адвокатът

    2 0 Отговор
    Моят клиент искрено съжалява за случилото се и обеща повече да не прави така. Освен това в ареста се е депресирал и страда от клаустрофобия и го боли зъб. Поради тези основателни и изключително важни причини смятам, че трябва да бъде освободен от ареста!

    07:21 05.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ИСТИНСКИТЕ КРИМИНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
    СИ ИМАТ БАТАЛЬОН НА УБИЙЦИ И САМОУБИЙЦИ
    .... ЗА ЧИИТО СЕМЕЙСТВА СЕ ГРИЖАТ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА ИМ ...
    ..... АЛИ АГДЖА КАК ГРЪМНА ПОЛСКИЯ БОКЛУК ?

    07:26 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 45555

    3 0 Отговор
    На бас, че накрая ще се окаже, че Слави сам се е прострелял, а мъжа Темиззз и жената Теммиз са му държали уискито

    Коментиран от #14

    07:31 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 това не трябва да подлежи на въпрос даже

    0 0 Отговор
    е как така ще решава дали да пусне убиец ??? що за съд е това?

    08:22 05.11.2026

  • 14 ти гледа ли кадрите от камерите

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "45555":

    жена видя ли да влиза или излиза?

    08:23 05.11.2026