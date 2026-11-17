Апелативният съд в Печ постанови окончателна условна присъда от 14 месеца на мъж, който през 2025 г. е заплашил да убие тогавашния министър-председател на Унгария Виктор Орбан. Изпитателният срок е две години и два месеца, а мъжът е осъден за подготовка за извършване на убийство. „Решението е окончателно“, се посочва в съобщението на съда.

Случаят започнал през юни 2025 г., когато мъжът заснел с телефон, собственост на баща му, две видеа и ги публикувал в TikTok. В първия запис той заплашил да убие Орбан, а във втория потвърдил намерението си. Зрител на видеата подал сигнал в полицията, след което били предприети действия.

По делото станало ясно, че преди публикуваните записи мъжът е заснел и други видеоклипове, в които говори за намерението си да убие Орбан и призовава други хора да последват примера му. Тези видеа не са били публикувани.

Апелативният съд намали наказанието

На първа инстанция районният съд в Сексард е наложил 21-месечна условна присъда с изпитателен срок от две години и два месеца. Освен това на мъжа е било забранено да доближава Орбан и да прави подобни изявления в социалните мрежи.

Първоинстанционният съд е ограничил и достъпа му до интернет, като е постановил, че може да го използва единствено през собствения си телефон.

След обжалване Апелативният съд в Печ е намалил продължителността на наказанието от 21 на 14 месеца, без да променя изпитателния срок. Съдът е наложил и ново ограничение: през този период мъжът няма право да качва в интернет съдържание, достъпно за широката публика.

Източници: bta.bg, hvg.hu, agerpres.ro