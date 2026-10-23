Мадяр: Унгария иска да бъде надежден съюзник в ЕС

Унгария иска да бъде надежден съюзник в Европейския съюз и да възстанови доверието на партньорите си, заяви министър-председателят Петер Мадяр по време на националния празник на страната. Речта му беше произнесена пред парламента в Будапеща на 70-ата годишнина от антисъветското въстание през 1956 г., предаде Франс прес.

„Унгария не е „страна-ферибот“, която може безкрайно да се носи между Изтока и Запада. През 1956 г. унгарският народ направи ясен избор: ние принадлежим към свободна и демократична Европа“, каза Мадяр пред множество граждани, развяващи национални знамена.

По думите му страната трябва да участва в европейските отношения като предвидим партньор, а не да следва изолиран курс. „Искаме да бъдем надеждни съюзници, с високо вдигната глава на общата маса, а не опортюнисти, които се изолират чрез изнудване и следват собствен, отделен път“, заяви унгарският премиер.

Различен тон след управлението на Орбан

Посланието на Мадяр рязко се различава от изказванията на Виктор Орбан по време на предишни чествания на въстанието. Орбан управляваше Унгария в продължение на 16 години и редовно използваше възпоменателните прояви, за да отправя критики към Брюксел.

Мадяр постави акцент върху европейската принадлежност на Унгария и върху необходимостта страната да възстанови отношенията си с държавите членки. Изказването му е част от заявения от новото правителство курс към подобряване на връзките с европейските партньори.

Фон дер Лайен говори пред парламента

За възпоменателните прояви Унгария посрещна представители от над 40 държави, сред които лидери на Европейския съюз, министър-председатели и други високопоставени гости.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе реч по време на тържествено заседание на унгарския парламент. Заседанието беше бойкотирано от опозицията, включително от партията „Фидес“ на Виктор Орбан.

Въстанието от 1956 г. започва като протест срещу комунистическото управление и съветското влияние, но е потушено от съветски танкове. За Унгария 23 октомври остава национален празник и символ на стремежа към свобода и независимост.

Източници: bta.bg, apnews.com