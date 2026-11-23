ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Редакцията на унгарското икономическо издание HVG се помещава в триетажна сграда на левия бряг на Дунав в Будапеща.

По време на 16-годишното управление на Виктор Орбан платформата за новини, публицистика и видеа беше един от най-значимите независими гласове и се радваше на широка аудитория. Днес журналистите, работещи в изданието, изпитват облекчение от това, че режимът на Орбан си отишъл. Изненадващо обаче в редакцията са единодушни, че в известен смисъл нещата са станали по-трудни.

"Сега се борим много по-усилено за внимание", казва Ноеми Мартини. Журналистката и по време на управлението на Орбан и "Фидес" не се страхуваше да задава въпроси. По тази причина ставаше и обект на женомразките словесни атаки към нея от представители на властовия апарат. "Сега самият Мадяр е този, който създава новини", казва Мартини и обяснява как новият премиер ежедневно публикува съдържание в социалните мрежи. "Хората ги четат и гледат директно и не се нуждаят от нас за целта."

Финансовото кранче пресъхна

Нейни колеги от редакцията са съгласни – те отбелязват, че днес е необходимо много повече, отколкото в миналото, за да се привлече интересът на читателите и зрителите. Като най-ярък пример за тази нова икономика на вниманието в Унгария те посочват парламентарните дебати.

При управлението на Орбан почти никой не ги следеше - случващото се в парламента беше просто твърде скучно и незначително. Сега стотици хиляди хора понякога се включват, за да гледат излъчванията на живо от парламента, особено когато говори министър-председателят. Повече от шест месеца след като правителството на Мадяр встъпи в длъжност на 9 май 2026 г., нито един друг сектор на унгарското общество не е претърпял толкова бърза и фундаментална промяна, колкото медиите. Обществените медии, които години наред бълваха пропаганда, бяха напълно реорганизирани.

Финансовото кранче, захранвано с държавни средства, е пресъхнало. С други думи - сложен е край на насочването на щедри суми към частни медии, близки до Орбан, под формата на платена реклама. В резултат на това някои медии бяха принудени да затворят, докато на други се наложи драстично да свият дейността си и да съкращават персонал.

Вече няма такава мотивация да се подкрепя независимата журналистика

Ситуацията обаче остава сложна дори за онези медии, които успяха да запазят независимостта си по време на управлението на Орбан. От една страна, те се радват на свобода, каквато не са имали през последните 16 години - например могат да отразяват директно събития в парламента, което преди това беше практически невъзможно. Министър-председателят и членове на правителството му вече често дават интервюта за независими частни медии – нещо, което беше немислимо при Орбан.

От друга страна, тези независими медии продължават да се сблъскват както със стари, така и с нови предизвикателства. В миналото те до голяма степен бяха лишени от приходи както от държавна, така и от частна реклама, тъй като много частни компании вече не смееха да рекламират при тях. Но много независими медии напоследък загубиха подкрепата на донори, които са помагали преди смяната на властта. Причината е, че след падането на управлението на Орбан интересът към политическата журналистика е намалял сред част от аудиторията.

"Партизанският режим" остана в миналото

HVG не е сред медиите, които разчитаха на дарения по време на Орбан. Изданието успяваше да генерира приходи както чрез продажбата на печатното си седмично издание, така и чрез онлайн реклама.

Въпреки това медията сега трябва да преосмисли много неща – особено по отношение на съдържанието, което предлага. "Бяхме в постоянно състояние на нещо като "партизански режим". В известен смисъл, това вече го няма", казва главният редактор Мартин Гергели. След смяната на властта изданието трябва да преосмисли ролята на журналистиката и конкретната мисия на HVG.

"Разбира се, че оставаме ангажирани с това да сме критични. Но това все още не дава отговор на въпроса как можем да сме полезни за изпълнение на обещанието на новото правителство, че иска да изгради една наистина демократична обществена сфера", допълва Гергели.

Бъдещето на Klubrádió остава под въпрос

За други независими медии икономическите перспективи са далеч по-несигурни. Един пример е Klubrádió – ​​най-слушаното политическо радио в Унгария. При управлението на Орбан то беше под ударите на ограниченията върху свободата на словото може би повече от всяка друга медия.

В продължение на години радиото беше обект на политически нападки и постоянен правен натиск, а в началото на 2021 г. загуби честотата си за излъчване. Klubradio обаче успя да оцелее - благодарение на дарения от слушатели и на преминаването към онлайн формат. От 2021 г. насам то е само в интернет. Бъдещето му и днес остава несигурно, тъй като станцията разчита предимно на дарения от слушатели.

Не особено голям оптимист за Klubrádió е известният унгарски журналист Дьорд Болгар. "По време на кампанията за набиране на средства стана ясно, че много слушатели се надяват на решение, при което изобщо няма да им се налага да плащат или ще даряват по-малко, тоест - че ще си върнем честотата. Но дори и тогава няма гаранция, че приходите ни от реклама ще се възстановят значително", казва той за ДВ.

В края на февруари 2026 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че унгарската държава неправомерно е отнела честотата на Klubrádió. Това обаче не означава автоматично, че радиото ще се върне в ефир. Новият медиен регулатор обмисля да даде на Klubrádió предимство при кандидатстването за нова честота. И въпреки финансовите тревоги то е все така влиятелно - според данните от пийпълметрията през август радиото е достигало средно до 219 000 слушатели на ден.

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