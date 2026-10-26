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Киев иронизира идеята Орбан да оглави ООН
  Тема: Украйна

Киев иронизира идеята Орбан да оглави ООН

26 Октомври, 2026 19:57 1 083 25

  • андрий сибига-
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  • оон-
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  • сащ

Украинският външен министър сравни евентуалния мандат на бившия унгарски премиер с политиката му на блокиране в ЕС

Киев иронизира идеята Орбан да оглави ООН - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига реагира иронично на информацията, че САЩ проучват възможността да подкрепят бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН.

В публикация в социалната мрежа X Сибига изрази скептицизъм към евентуалното назначаване на Орбан и заяви, че той би пренесъл в международната организация подхода, който използва в Европейския съюз.

„Ако бъде назначен за генерален секретар на ООН, той ще използва майсторските си умения за вето и изнудване, които е усъвършенствал от години, осуетявайки важни решения на ЕС“, написа Сибига.

Украинският министър припомни случая от срещата на върха на ЕС през декември 2023 г. Тогава Орбан беше поканен да напусне залата „за кафе“, докато останалите лидери обсъждаха започването на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Решението беше прието без блокиращия вот на Будапеща.

„Можем да споделим с останалия свят нашия голям опит да го поканим на кафе в точния момент“, добави иронично Сибига.

Няма потвърдена номинация

Повод за реакцията му е публикация на The Wall Street Journal, според която американската администрация разглежда възможността да подкрепи Орбан за поста, като разчита и на евентуално съгласие от Китай и Русия.

Информацията не означава, че Орбан е официално номиниран или че е започнала процедура по избора му. Става дума за обсъждана възможност, чиято реализация би изисквала подкрепа от ключови държави.

Разследващи журналисти и унгарският анализатор Саболч Пани твърдят, че идеята се обсъжда и като възможен начин бившият премиер да получи дипломатически имунитет срещу евентуално съдебно преследване в Унгария. Това твърдение не е представено като официално решение или потвърдена позиция на американската администрация.

Източници: focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    33 2 Отговор
    На умряло куче нож вади.

    Коментиран от #7, #13

    20:00 26.10.2026

  • 2 Какво

    41 2 Отговор
    Ни интересува какво мислели в киив? Аман от статии за тях, около киев ли се върти вселената ?

    20:02 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Краснов

    6 23 Отговор
    Защо не предложи Медведев за ген.секретар, а толкова скромно само В.Орбан?

    20:03 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    25 3 Отговор
    Най добре да се сложи начело на ООН наркобарона от Киев

    20:05 26.10.2026

  • 7 Уж ,,умряло",пък...

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":

    ...го предлагат за шеф на ООН...?!

    20:06 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 1 Отговор
    Обыкновенно САЩ,Русия и Китай Като са заодно нещата стават.

    20:08 26.10.2026

  • 10 Реалист

    30 1 Отговор
    Къв Киев бе това е измислена държава с фалшив президент. Само петоколонниците в България го наричат президент този натрапник клоун фашизоид

    Коментиран от #17

    20:10 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За Орбан истинската политическа

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":

    кариера, едва сега започва.
    А мястото му всъщност е, да смени Урсула, ако искаме ЕС да не спре да съществува!
    Дори Сиарто на мястото на Върховния ни Дипломат, ще осигури мир и възстановяване на Европа!

    20:13 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съдията

    11 1 Отговор
    И на нормалните хора им е смешно като чуят Украйна. По-точно така наречените ръководители на страната. Ще останат в историята като "Бандата на клоуните".

    20:15 26.10.2026

  • 16 Иронията

    10 1 Отговор
    на тоя едва ли може да промени нещо ако рижавия е решил да монтира унгареца на този пост! Отдавна се знае, че Щатите определят кой ще заема този пост, тъй като те плащат целия финансов масраф на тази безполезна организация

    20:21 26.10.2026

  • 17 Психиатър

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Изнервен си. Ако не си пиеш хапчето ще станеш агресивен.

    20:23 26.10.2026

  • 18 А50

    6 2 Отговор
    Аз не виждам по-достоен от Зеленски за шеф на ООН, всички сини каски в 404

    20:25 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Орбан казал:

    5 1 Отговор
    Зеленосополски ке умре до два месеца.

    20:34 26.10.2026

  • 22 Хи хи

    4 1 Отговор
    Каквото кажат Щатите това ще стане. А тая мижитурка сибига да внимава да не и се случи среднощен екшън и да сподели килията на Мадуро !!

    20:37 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ИЗРИТАЙТЕ ГО ОТ ВСЯКЪДЕ !

    0 0 Отговор
    ТУЙ ННАПУШЕНОТО СЕ ИЗЦЕПВА ПАК НА КОНТРА НА ТРЪМП , КАТО ЧЕ ЛИ НЯКОЙ ГО ПИТА !!
    ИЗРИТАЙТЕ ГО ОТ ВСЯКЪДЕ ТОЯ НННАПУШЕН ПППРОСЯК , ЗАЩО ГО ТЪРПИТЕ ДА ВИ ХРАЧИ ПОСТОЯННО.

    20:45 26.10.2026

  • 25 Наблюдател

    0 0 Отговор
    От агент Краснов всичко може да се очаква. Само да му замирише на сделка и се врътка наобратно. Що пък да не предложи фашизоида Орбан за генсек? Но ми се струва нереално, повече прилича на предизборна клевета. Но пък неговите избиратели от червените щати надали са и чували за Унгария, за Орбан, че и за ООН.

    20:49 26.10.2026

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