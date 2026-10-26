Киев иронизира идеята Орбан да оглави ООН

Украинският външен министър Андрий Сибига реагира иронично на информацията, че САЩ проучват възможността да подкрепят бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН.

В публикация в социалната мрежа X Сибига изрази скептицизъм към евентуалното назначаване на Орбан и заяви, че той би пренесъл в международната организация подхода, който използва в Европейския съюз.

„Ако бъде назначен за генерален секретар на ООН, той ще използва майсторските си умения за вето и изнудване, които е усъвършенствал от години, осуетявайки важни решения на ЕС“, написа Сибига.

Украинският министър припомни случая от срещата на върха на ЕС през декември 2023 г. Тогава Орбан беше поканен да напусне залата „за кафе“, докато останалите лидери обсъждаха започването на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Решението беше прието без блокиращия вот на Будапеща.

Няма потвърдена номинация

„Можем да споделим с останалия свят нашия голям опит да го поканим на кафе в точния момент“, добави иронично Сибига.

Повод за реакцията му е публикация на The Wall Street Journal, според която американската администрация разглежда възможността да подкрепи Орбан за поста, като разчита и на евентуално съгласие от Китай и Русия.

Информацията не означава, че Орбан е официално номиниран или че е започнала процедура по избора му. Става дума за обсъждана възможност, чиято реализация би изисквала подкрепа от ключови държави.

Разследващи журналисти и унгарският анализатор Саболч Пани твърдят, че идеята се обсъжда и като възможен начин бившият премиер да получи дипломатически имунитет срещу евентуално съдебно преследване в Унгария. Това твърдение не е представено като официално решение или потвърдена позиция на американската администрация.

Източници: focus-news.net