Киев иронизира идеята Орбан да оглави ООН

Украинският външен министър Андрий Сибига реагира иронично на информацията, че САЩ проучват възможността да подкрепят бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН.
В публикация в социалната мрежа X Сибига изрази скептицизъм към евентуалното назначаване на Орбан и заяви, че той би пренесъл в международната организация подхода, който използва в Европейския съюз.„Ако бъде назначен за генерален секретар на ООН, той ще използва майсторските си умения за вето и изнудване, които е усъвършенствал от години, осуетявайки важни решения на ЕС“, написа Сибига.
Украинският министър припомни случая от срещата на върха на ЕС през декември 2023 г. Тогава Орбан беше поканен да напусне залата „за кафе“, докато останалите лидери обсъждаха започването на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Решението беше прието без блокиращия вот на Будапеща.
Няма потвърдена номинация
Повод за реакцията му е публикация на The Wall Street Journal, според която американската администрация разглежда възможността да подкрепи Орбан за поста, като разчита и на евентуално съгласие от Китай и Русия.
Информацията не означава, че Орбан е официално номиниран или че е започнала процедура по избора му. Става дума за обсъждана възможност, чиято реализация би изисквала подкрепа от ключови държави.
Разследващи журналисти и унгарският анализатор Саболч Пани твърдят, че идеята се обсъжда и като възможен начин бившият премиер да получи дипломатически имунитет срещу евентуално съдебно преследване в Унгария. Това твърдение не е представено като официално решение или потвърдена позиция на американската администрация.
Източници: focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
Коментиран от #7, #13
20:00 26.10.2026
2 Какво
20:02 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Краснов
20:03 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
20:05 26.10.2026
7 Уж ,,умряло",пък...
До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":...го предлагат за шеф на ООН...?!
20:06 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
20:08 26.10.2026
10 Реалист
Коментиран от #17
20:10 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За Орбан истинската политическа
До коментар #1 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":кариера, едва сега започва.
А мястото му всъщност е, да смени Урсула, ако искаме ЕС да не спре да съществува!
Дори Сиарто на мястото на Върховния ни Дипломат, ще осигури мир и възстановяване на Европа!
20:13 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съдията
20:15 26.10.2026
16 Иронията
20:21 26.10.2026
17 Психиатър
До коментар #10 от "Реалист":Изнервен си. Ако не си пиеш хапчето ще станеш агресивен.
20:23 26.10.2026
18 А50
20:25 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Орбан казал:
20:34 26.10.2026
22 Хи хи
20:37 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ИЗРИТАЙТЕ ГО ОТ ВСЯКЪДЕ !
ИЗРИТАЙТЕ ГО ОТ ВСЯКЪДЕ ТОЯ НННАПУШЕН ПППРОСЯК , ЗАЩО ГО ТЪРПИТЕ ДА ВИ ХРАЧИ ПОСТОЯННО.
20:45 26.10.2026
25 Наблюдател
20:49 26.10.2026