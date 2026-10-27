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Кремъл: Путин и Тръмп не са обсъждали Виктор Орбан за шеф на ООН

Кремъл: Путин и Тръмп не са обсъждали Виктор Орбан за шеф на ООН

27 Октомври, 2026 13:40 431 10

  • дмитрий песков-
  • виктор орбан-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • оон

Темата за евентуалната кандидатура на бившия унгарски премиер не е била повдигана в последния разговор между двамата президенти, Москва ще разгледа кандидатурата, ако тя бъде официално предложена

Кремъл: Путин и Тръмп не са обсъждали Виктор Орбан за шеф на ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
ТАСС ТАСС

Въпросът за евентуалното номиниране на бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан за генерален секретар на ООН не е бил обсъждан в последния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков пред журналисти.

„Не, този въпрос не е бил повдиган по време на последния телефонен разговор“, каза Песков. Той добави, че ако бъде издигната кандидатура на Орбан, тя ще бъде разгледана от Москва.

Кандидатурата беше свързана с публикация на WSJ

По-рано Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на САЩ подкрепя Виктор Орбан за поста генерален секретар на Организацията на обединените нации. Според публикацията Вашингтон е призовал бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата.

Изявлението на Песков потвърждава единствено, че темата не е била повдигана в последния разговор между Путин и Тръмп. В него не се съобщава за официално номиниране на Орбан, нито за взето решение от руска страна да подкрепи кандидатурата му. Москва ще разгледа въпроса, ако такава кандидатура бъде внесена.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Както някога - света се ръководи от САЩ и Русия, а кой квото иска от другите, няма голямо значение!!!

    13:43 27.10.2026

  • 2 Франция

    3 1 Отговор
    ще постави началото на олигархичния упадък .! Толкова е очевидно че и овчарите от селата го виждат..!

    13:46 27.10.2026

  • 3 Дедо

    0 1 Отговор
    Аз и бабата обсъждаме Вучич!

    13:50 27.10.2026

  • 4 дедА ви

    3 1 Отговор
    Най-силните винаги имат думата . Останалите са в графа и други.

    13:53 27.10.2026

  • 5 Абе

    3 0 Отговор
    както не е обсъждан така може и да стане и двамата стоят зад него. Урсулиците някой обсъждали ги, пита ли ги за нещо?!?!?!

    13:56 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 4 Отговор
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    13:58 27.10.2026

  • 8 Там слагат

    0 3 Отговор
    който за нищо не става!

    13:59 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    3 0 Отговор
    Според установената традиция и практика на ООН, следващият генерален секретар не може да бъде европеец.

    14:02 27.10.2026

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