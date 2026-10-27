Кремъл: Путин и Тръмп не са обсъждали Виктор Орбан за шеф на ООН

Въпросът за евентуалното номиниране на бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан за генерален секретар на ООН не е бил обсъждан в последния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков пред журналисти.
„Не, този въпрос не е бил повдиган по време на последния телефонен разговор“, каза Песков. Той добави, че ако бъде издигната кандидатура на Орбан, тя ще бъде разгледана от Москва.
Кандидатурата беше свързана с публикация на WSJ
По-рано Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на САЩ подкрепя Виктор Орбан за поста генерален секретар на Организацията на обединените нации. Според публикацията Вашингтон е призовал бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата.
Изявлението на Песков потвърждава единствено, че темата не е била повдигана в последния разговор между Путин и Тръмп. В него не се съобщава за официално номиниране на Орбан, нито за взето решение от руска страна да подкрепи кандидатурата му. Москва ще разгледа въпроса, ако такава кандидатура бъде внесена.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
13:43 27.10.2026
2 Франция
13:46 27.10.2026
3 Дедо
13:50 27.10.2026
4 дедА ви
13:53 27.10.2026
5 Абе
13:56 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Всичко от московия е лъжа и измама !
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
13:58 27.10.2026
8 Там слагат
13:59 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
14:02 27.10.2026