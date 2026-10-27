Кремъл: Путин и Тръмп не са обсъждали Виктор Орбан за шеф на ООН

Въпросът за евентуалното номиниране на бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан за генерален секретар на ООН не е бил обсъждан в последния телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков пред журналисти.

„Не, този въпрос не е бил повдиган по време на последния телефонен разговор“, каза Песков. Той добави, че ако бъде издигната кандидатура на Орбан, тя ще бъде разгледана от Москва.

Кандидатурата беше свързана с публикация на WSJ

По-рано Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на САЩ подкрепя Виктор Орбан за поста генерален секретар на Организацията на обединените нации. Според публикацията Вашингтон е призовал бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата.

Изявлението на Песков потвърждава единствено, че темата не е била повдигана в последния разговор между Путин и Тръмп. В него не се съобщава за официално номиниране на Орбан, нито за взето решение от руска страна да подкрепи кандидатурата му. Москва ще разгледа въпроса, ако такава кандидатура бъде внесена.

Източници: focus-news.net