Първият сняг в Европа може да падне през ноември

Първият сняг в Централна Европа може да падне през втората половина на ноември, докато във високите части на Алпите и Пиренеите зимните условия се очакват по-рано. В планинските райони на Австрия, Швейцария, Франция и Северна Италия е възможно да се натрупат десетки сантиметри нов сняг. Снеговалежи са възможни и по границата между Франция и Испания, съобщава News.bg, позовавайки се на унгарската медия VAOL.
В Унгария прогнозните модели посочват период между 22 и 26 ноември за възможен първи сняг. Най-вероятният момент според предварителните разчети е около 22-23 ноември. В някои нощи температурите в Будапеща може да паднат до нулата или под нея, но това все още не означава, че в града ще се образува трайна снежна покривка.
Количеството на валежите и височината, на която дъждът ще преминава в сняг, ще зависят от развитието на атмосферната обстановка. В южните части на Европа вместо сняг се очакват проливни дъждове, а границата между дъжд и сняг може да се променя според температурите и надморската височина.
Миналата година първият сняг в Унгария е паднал още в средата на октомври в планините Бюк и Матра. До ноември зимните условия са обхванали и други райони на страната. Сегашните прогнози обаче не дават основание да се очаква непременно ранна и трайна зима.
По-топло начало на сезона
Предварителните сезонни прогнози сочат вероятност за температури над средните стойности в региона. В края на есента и началото на зимата те може да бъдат с 1-2 градуса по Целзий над сезонните норми.
Това не изключва кратки периоди на мразовито време и обилни снеговалежи. Метеорологичните модели остават податливи на промени, а първият снеговалеж няма да покаже сам по себе си дали предстои трайно задържане на снежна покривка или по-продължително застудяване.
Източници: news.bg, vaol.hu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Банга Вату
17:33 23.10.2026
2 Сакън не думайте
Дали отново в Германия ще има призиви за по-нисък градус отопление и по разредена баня.
Като няма с какво да си греем водата ще си слагаме повече парфюм за да не миришем.
Мария Антоанета така я обесиха защото нямаше хляб но имаше за нея пасти
17:35 23.10.2026
3 Баба Муца синоптичката
17:38 23.10.2026