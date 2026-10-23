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Първият сняг в Европа може да падне през ноември

Първият сняг в Европа може да падне през ноември

23 Октомври, 2026 17:25 406 3

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В Унгария моделите сочат възможен снеговалеж между 22 и 26 ноември, в Алпите и Пиренеите зимните условия могат да настъпят по-рано

Първият сняг в Европа може да падне през ноември - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Първият сняг в Централна Европа може да падне през втората половина на ноември, докато във високите части на Алпите и Пиренеите зимните условия се очакват по-рано. В планинските райони на Австрия, Швейцария, Франция и Северна Италия е възможно да се натрупат десетки сантиметри нов сняг. Снеговалежи са възможни и по границата между Франция и Испания, съобщава News.bg, позовавайки се на унгарската медия VAOL.

В Унгария прогнозните модели посочват период между 22 и 26 ноември за възможен първи сняг. Най-вероятният момент според предварителните разчети е около 22-23 ноември. В някои нощи температурите в Будапеща може да паднат до нулата или под нея, но това все още не означава, че в града ще се образува трайна снежна покривка.

Количеството на валежите и височината, на която дъждът ще преминава в сняг, ще зависят от развитието на атмосферната обстановка. В южните части на Европа вместо сняг се очакват проливни дъждове, а границата между дъжд и сняг може да се променя според температурите и надморската височина.

Миналата година първият сняг в Унгария е паднал още в средата на октомври в планините Бюк и Матра. До ноември зимните условия са обхванали и други райони на страната. Сегашните прогнози обаче не дават основание да се очаква непременно ранна и трайна зима.

По-топло начало на сезона

Предварителните сезонни прогнози сочат вероятност за температури над средните стойности в региона. В края на есента и началото на зимата те може да бъдат с 1-2 градуса по Целзий над сезонните норми.

Това не изключва кратки периоди на мразовито време и обилни снеговалежи. Метеорологичните модели остават податливи на промени, а първият снеговалеж няма да покаже сам по себе си дали предстои трайно задържане на снежна покривка или по-продължително застудяване.

Източници: news.bg, vaol.hu


Унгария
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