Джак Керуак: писателят, превърнал пътя в литература

На 21 октомври 1969 г. Джак Керуак умира във Флорида на 47 години. Зад тази дата остава писател, който превръща американските магистрали, джазовите клубове и безсънните разговори в материал за литература. Днес името му най-често се свързва с „По пътя“ – книга, която променя представата за романа и се превръща в емблема на бийт поколението.

Керуак е роден на 12 март 1922 г. в Лоуел, Масачузетс, в семейство на френско-канадски имигранти от Квебек. Рожденото му име е Жан-Луи Лебри дьо Керуак, а до седемгодишна възраст той говори основно френски. Учи в Колумбийския университет със спортна стипендия, но напуска след контузия и конфликт с треньора по американски футбол.

Романът, написан върху дълга ролка хартия

През април 1951 г. Керуак създава първата версия на „По пътя“ в писателски маратон, продължил около три седмици. Той залепва листове хартия един за друг, за да не се налага да сменя страниците в пишещата машина. Получава се непрекъсната ролка с дължина около 37 метра – ръкопис без обичайните абзаци и глави, който днес е сред най-разпознаваемите литературни артефакти на XX век.

Книгата излиза на 5 септември 1957 г. след години на редакции и трудности с издателите. Разказът следва Сал Парадайз – литературно отражение на Керуак – и неговите пътувания из Съединените щати и Мексико заедно с Дийн Мориарти, изграден по подобие на Нийл Касиди. Сред реалните прототипи в света на романа са и приятелите му Алън Гинсбърг и Уилям Бъроуз.

В една от най-цитираните му фрази Керуак пише: „Единствените хора за мен са лудите – лудите да живеят, да говорят, да бъдат спасени.“ Този стремеж към движение, крайни преживявания и отказ от установените правила обяснява както въздействието на романа, така и трайната му репутация. „По пътя“ е определян като ключова книга за бийт поколението, но зад мита за свободния скитник стои внимателно изграден литературен метод.

„Спонтанната проза“ и цената на славата

Керуак нарича стила си „спонтанна проза“. Той търси изречения, които да следват ритъма на мисълта и импровизацията в джаза. Първият му публикуван роман, „Градът и градът“, излиза през 1950 г., а след успеха на „По пътя“ се появяват „Скитниците на Дхарма“, „Мексико Сити блус“ и „Биг Сър“.

Славата обаче се оказва тежка за писателя. Керуак постепенно се оттегля от публичния живот и се премества във Флорида, където живее с майка си. Умира от вътрешен кръвоизлив, свързан с цироза на черния дроб. Погребан е в родния си Лоуел, а на надгробния му камък е изписан детският му прякор „Ти Жан“.

През март 2026 г. оригиналната ролка на „По пътя“ е продадена на търг в Ню Йорк за 12,135 млн. долара – рекорд за литературен ръкопис. Цената е съвременна мярка за стойността на предмета, но не обяснява напълно защо Керуак продължава да бъде четен. Причината е в усещането, че неговите книги не просто описват пътуване, а улавят мига, в който човек решава да тръгне, преди още да знае къде ще стигне.

Източници: theguardian.com, apnews.com