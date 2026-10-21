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Джак Керуак: писателят, превърнал пътя в литература
  Тема: Известни личности

Джак Керуак: писателят, превърнал пътя в литература

21 Октомври, 2026 07:00 570 4

  • джак керуак-
  • по пътя-
  • бийт поколение-
  • американска литература-
  • литературни ръкописи

Авторът на „По пътя“ умира на 21 октомври 1969 г., но неговият ритъм, свобода и неспокойствие продължават да живеят в американската литература

Джак Керуак: писателят, превърнал пътя в литература - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 21 октомври 1969 г. Джак Керуак умира във Флорида на 47 години. Зад тази дата остава писател, който превръща американските магистрали, джазовите клубове и безсънните разговори в материал за литература. Днес името му най-често се свързва с „По пътя“ – книга, която променя представата за романа и се превръща в емблема на бийт поколението.

Керуак е роден на 12 март 1922 г. в Лоуел, Масачузетс, в семейство на френско-канадски имигранти от Квебек. Рожденото му име е Жан-Луи Лебри дьо Керуак, а до седемгодишна възраст той говори основно френски. Учи в Колумбийския университет със спортна стипендия, но напуска след контузия и конфликт с треньора по американски футбол.

Романът, написан върху дълга ролка хартия

През април 1951 г. Керуак създава първата версия на „По пътя“ в писателски маратон, продължил около три седмици. Той залепва листове хартия един за друг, за да не се налага да сменя страниците в пишещата машина. Получава се непрекъсната ролка с дължина около 37 метра – ръкопис без обичайните абзаци и глави, който днес е сред най-разпознаваемите литературни артефакти на XX век.

Книгата излиза на 5 септември 1957 г. след години на редакции и трудности с издателите. Разказът следва Сал Парадайз – литературно отражение на Керуак – и неговите пътувания из Съединените щати и Мексико заедно с Дийн Мориарти, изграден по подобие на Нийл Касиди. Сред реалните прототипи в света на романа са и приятелите му Алън Гинсбърг и Уилям Бъроуз.

В една от най-цитираните му фрази Керуак пише: „Единствените хора за мен са лудите – лудите да живеят, да говорят, да бъдат спасени.“ Този стремеж към движение, крайни преживявания и отказ от установените правила обяснява както въздействието на романа, така и трайната му репутация. „По пътя“ е определян като ключова книга за бийт поколението, но зад мита за свободния скитник стои внимателно изграден литературен метод.

„Спонтанната проза“ и цената на славата

Керуак нарича стила си „спонтанна проза“. Той търси изречения, които да следват ритъма на мисълта и импровизацията в джаза. Първият му публикуван роман, „Градът и градът“, излиза през 1950 г., а след успеха на „По пътя“ се появяват „Скитниците на Дхарма“, „Мексико Сити блус“ и „Биг Сър“.

Славата обаче се оказва тежка за писателя. Керуак постепенно се оттегля от публичния живот и се премества във Флорида, където живее с майка си. Умира от вътрешен кръвоизлив, свързан с цироза на черния дроб. Погребан е в родния си Лоуел, а на надгробния му камък е изписан детският му прякор „Ти Жан“.

През март 2026 г. оригиналната ролка на „По пътя“ е продадена на търг в Ню Йорк за 12,135 млн. долара – рекорд за литературен ръкопис. Цената е съвременна мярка за стойността на предмета, но не обяснява напълно защо Керуак продължава да бъде четен. Причината е в усещането, че неговите книги не просто описват пътуване, а улавят мига, в който човек решава да тръгне, преди още да знае къде ще стигне.

Източници: theguardian.com, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    1 2 Отговор
    Наглосаксонската литература не ме вълнува.
    Псевдокултура на грабители и унищожители на цели народи.

    07:04 21.10.2026

  • 2 Дзак

    0 2 Отговор
    Постоянно пътуваме и живота е екстремен. Не мисля да я чета!

    07:16 21.10.2026

  • 3 Книгата е страхотна!

    0 0 Отговор
    Дрога и алкохол-кратък живот.Но това което остава е вечно!

    Коментиран от #4

    07:49 21.10.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Книгата е страхотна!":

    При някои има само обич!

    07:52 21.10.2026