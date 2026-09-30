30 септември 1924 г.: Роден е Труман Капоти - писателят, който превърна престъплението в литература

На 16 ноември 1959 г. Труман Капоти прочита кратка новина за убийството на четирима членове на семейство Клътър в Холкомб, Канзас. Няколкостотин думи за престъпление в малък земеделски град се превръщат в началото на книга, която променя представата за границата между журналистика и литература.

Капоти заминава за Канзас заедно с приятелката си от детството Харпър Лий. Двамата разговарят с жители, следователи и хора, свързани със случая. Резултатът е „Хладнокръвно“ – книга, публикувана през 1966 г. и представена от автора като „нехудожествен роман“. Тя проследява убийството на семейство Клътър, разследването, съдебния процес и екзекуцията на осъдените.

Библиотеката на Конгреса пази ръкописи, бележници и интервюта, свързани с работата на Капоти по книгата, включително записки от престоя му в Холкомб и разговорите му с осъдения Пери Смит. По-късно изследователи поставят под въпрос доколко всички детайли в „Хладнокръвно“ са възпроизведени документално, а Националният фонд за хуманитарни науки отбелязва, че авторът е променял хронология и е използвал литературни похвати при представянето на реалните събития.

Ранният успех и героинята от „Закуска в Тифани“

Капоти е роден на 30 септември 1924 г. в Ню Орлиънс с името Труман Стрекфъс Пърсънс. Детството му преминава основно в Монровил, Алабама, където се сприятелява с Нел Харпър Лий – бъдещата авторка на „Да убиеш присмехулник“. Тази връзка по-късно ще остане част от литературната история и на двамата.

На 17 години той започва работа в списание „Ню Йоркър“, а през 1945 г. публикува разказа „Мириам“. Първият му роман, „Други гласове, други стаи“, излиза през 1948 г. и веднага привлича внимание с мрачната си атмосфера и откровеното присъствие на теми, които американската литература рядко поставя в центъра.

През 1958 г. Капоти публикува новелата „Закуска в Тифани“, в която създава Холи Голайтли – свободолюбива, уязвима и неуловима героиня, превърнала се в един от най-разпознаваемите образи на американската проза от XX век. Три години по-късно историята е пренесена на екрана с Одри Хепбърн в главната роля. Филмът става световно известен, макар че образът му се различава от по-мрачната и двусмислена героиня в книгата.

Между писането и светския живот

Капоти пише романи, разкази, пиеси, сценарии и документална проза. Сред по-известните му произведения са още „Тревната арфа“, „Коледна памет“ и „Музика за хамелеони“. В писмо до свой приятел той признава: „Толкова съм щастлив, че отново пиша разкази – те са моята голяма любов.“

След успеха на „Хладнокръвно“ писателят се превръща и в светска знаменитост. Той общува с представители на нюйоркския елит и през 1966 г. организира прочутия Черно-бял бал в хотел „Плаза“. Паралелно с публичния му образ обаче работата му започва да се забавя. Дългоочакваният роман „Отговорени молитви“ остава незавършен. Части от него са публикувани приживе, а пълният недовършен текст излиза посмъртно през 1986 г.

Труман Капоти умира на 25 август 1984 г. в Лос Анджелис, малко преди да навърши 60 години. Днес името му остава свързано не само с „Закуска в Тифани“ и „Хладнокръвно“, но и с опита да се разкаже действителността с инструментите на романа – подход, който продължава да определя развитието на литературната журналистика и жанра на истинските престъпления.