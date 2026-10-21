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Георги Господинов отново в Ню Йорк (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Георги Господинов отново в Ню Йорк (СНИМКИ)

21 Октомври, 2026 11:40 464 6

  • георги господинов-
  • анджела родел-
  • ню йорк-
  • литературно турне-
  • the man with many names

Писателят представи американското издание на сборника „The Man with Many Names: Stories“ в Бруклин след среща в Нюйоркския университет

Георги Господинов отново в Ню Йорк (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Георги Господинов завърши литературното си турне в САЩ с две срещи в Ню Йорк, посветени на американското издание на сборника му „The Man with Many Names: Stories“. Писателят сподели кадри от престоя си в града, който беше последната спирка от обиколката му отвъд Океана.

На 19 октомври Господинов участва в разговор в Нюйоркския университет в Манхатън. Събитието беше част от инициативата Eastern Europe Workshop и се проведе в Центъра за европейски и средиземноморски изследвания. За срещата съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Ден по-късно писателят представи книгата в Community Bookstore в Бруклин. Разговорът с него беше воден от писателката Софи Стамбо, а събитието беше включено в поредицата Community in Translation, посветена на преводната литература. „Събитието е част от поредицата Community in Translation“, посочиха организаторите на книжарницата.

Сборник с 40 разказа

„The Man with Many Names: Stories“ излезе на американския пазар на 13 октомври от издателство Liveright в превод на Анджела Родел. Книгата събира 40 разказа от различни периоди в творчеството на Господинов, писани в продължение на три десетилетия. Изданието проследява развитието му като разказвач и поставя в центъра теми като времето, паметта, загубата и човешката съпричастност.

Американската обиколка започна на 13 октомври в Питсбърг. Господинов и Родел представиха сборника още в King's College в Уилкс-Баре, Йейлския университет в Ню Хейвън, Lost City Books във Вашингтон и Brookline Booksmith край Бостън. Турнето беше обявено като поредица от срещи в шест града в североизточната част на САЩ.

Три години след „Букър“

Съвместните срещи на Господинов и Родел продължават международния път на „Времеубежище“ и неговия английски превод „Time Shelter“. През 2023 г. двамата получиха Международната награда „Букър“, с което Господинов стана първият български автор, удостоен с отличието.

След завръщането си в България писателят ще участва в представянето на книгата „В София с Георги Господинов“ на италианската българистка Джорджа Спадони. Събитието е насрочено за 27 октомври в София, като в него ще се включат още Тодора Радева и авторката на книгата.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, ebulgaria.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещата книга

    7 0 Отговор
    Времеубиване

    11:57 21.10.2026

  • 2 Объркани в превода

    10 0 Отговор
    В България книгите му се четат до 9-та страница. Английският превод докарва читателите до 11-та......благодарение на преводача!

    11:57 21.10.2026

  • 3 Путин

    7 0 Отговор
    И дано не се връща!

    Коментиран от #5

    12:00 21.10.2026

  • 4 ееее

    6 0 Отговор
    Кой финансира тия безполезни разходки? И ако не знаете, този "български" писател от години живее извън България.

    12:01 21.10.2026

  • 5 Нека се върне да прочете отзивите

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    За него една добра дума няма
    Тук ще го бият
    Само излага България
    Не се наяди на пари и слава
    Дали си купи колело поне ?

    12:06 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.