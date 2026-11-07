Как „големоглавите момичета“ на Нара завладяха света

На пръв поглед те са просто момичета с огромни глави и широко отворени очи. Появяват се върху тениски, скейтбордове, бутилки и стикери, но погледът им рядко е невинен. Тези малки фигури могат да изглеждат ядосани, отегчени, предизвикателни или объркани – и именно това превърна Йошитомо Нара в един от най-разпознаваемите японски художници на XXI век.

Сега героините му заемат ново пространство в Ню Йорк. В галерия David Zwirner е открита първата голяма самостоятелна изложба на Нара в града от близо десетилетие. Експозицията събира нови и непоказвани досега произведения, по-стари работи, малки рисунки върху откъснати парчета хартия и големи портрети, чиито светли очи създават усещането, че следят посетителя.

Откриването привлече млада и стилна публика. Почитатели на художника чакаха близо час на опашка, простираща се на две пресечки. Част от тях носеха чанти с фигурки Лабубу, а други бяха с обувки таби. В близкия бар Niagara, където Нара е рисувал през 2009 г., също се стичаха посетители. Графитите му там са запазени зад пластмасово покритие.

Сладостта като прикритие

„Сладостта е по-скоро камуфлаж за нещо, което е по-защитено“, казва кураторът Мика Йошитейк. Според нея големите очи и кръглите лица могат лесно да бъдат възприети като невинни, но погледите на героините често са странични, безизразни или откровено агресивни.

Самият Нара е описвал фигурите си като своеобразни автопортрети – носители на неговите емоции. Той е израснал в селски район на Северна Япония през 60-те и 70-те години, в десетилетията след Втората световна война. Военната история на страната, самотата и усещането за загуба остават скрити пластове в творбите му.

След обучението си в Kunstakademie Düsseldorf в края на 80-те години Нара развива още по-силно политическата страна на изкуството си. В картината „Спираме бомбите“ от 2019 г. посланието е директно – съпротива срещу войната и срещу онова, което художникът приема за неправда в обществото.

Момичета с ножове и световна публика

Самотните деца в картините на Нара понякога държат ножове или брадви. За Кевин Ленаъртс, творчески директор на The Skateroom, тези образи говорят за умора от несправедливостта и за готовност да се отвърне на нея. Сътрудничеството между The Skateroom и Нара, създало лимитирани серии скейтбордове, се превръща в едно от най-успешните за компанията.

Влияние върху художника оказва и рок музиката, която е била важна част от детството му в селска Япония. Именно тази връзка с контракултурата помага на героините му да изглеждат едновременно самотни, непокорни и близки до поколенията, израснали в свят на постоянни кризи.

Пазарът на изкуството също показва мащаба на интереса към Нара. Картината „Нож зад гърба“ с намръщено момиче, скрило едната си ръка зад гърба, е продадена за 24,94 млн. долара през 2019 г. Това остава рекорд за художника. Изложбата в Ню Йорк продължава до 12 декември 2026 г., а паралелната му музейна експозиция във Вашингтон представя монументални скулптури, създадени след ядрената катастрофа във Фукушима през 2011 г.

Източници: cnn.com, news.artnet.com, nyandnj.com