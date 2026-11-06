Румен Радев: Загубихме творец с характер като Вежди Рашидов

България загуби изтъкнатия скулптор Вежди Рашидов, а премиерът Румен Радев го определи като творец с ярка индивидуалност и силен характер. В съболезнователен адрес Радев посочи, че творчеството на Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура.
„Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!“, заяви Румен Радев.
По думите на премиера Вежди Рашидов е отстоявал позициите си, включително когато те са били политически неудобни и несъобразени със силните на деня.
Скулптор и общественик
Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е бил министър на културата в първото правителство на Бойко Борисов от 2009 до 2013 г., а след това и във втория му кабинет от 2014 до 2017 г.
Рашидов е бил депутат в няколко парламента. През 2022 г. той откри заседанието на 48-ото Народно събрание като най-възрастният народен представител. Няколко дни по-късно беше избран за председател на парламента.
Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Според информацията на Novini.bg той е получил сърдечен удар, а кончината му е била потвърдена от семейството.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШЕФА
11:20 06.11.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #5, #7, #15
11:29 06.11.2026
3 Софето
11:30 06.11.2026
4 Хмм
Коментиран от #9
11:31 06.11.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Нито е първият, нито ще е последният. Шекспир е бил същият. Няма никакъв ръкопис , лично писан от него. Много изследователи се съмняват, дали е можел да пише въобще. Има много предположения, кой всъщност е писал творбите му.
11:32 06.11.2026
6 мутричката вижди
11:32 06.11.2026
7 Ами
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":и при социализма националностите бяха с привилегии, във вузовете ги приемаха с много нисък бал по специални квоти?
Коментиран от #13
11:34 06.11.2026
8 румене
11:34 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 офф
11:37 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ТЕЛЕ ГРАФИСТА
Я си проверих джебовете
И ништо не съм изгубил🤔
11:42 06.11.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Ами":Имаше и една друга вратичка при соца, за влизане във ВУЗ. Ако се вземеш за съпруг/съпруга/ представител на ромското малцинство/ примерно от Столипиново или Факултето/ , влизаш с предимство. Един приятел се възползва. Стана прокурор, въпреки дипломата си , пълна с 3-ки.
11:42 06.11.2026
14 Скорцени
11:43 06.11.2026
15 Скорцени
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":да да да...ама комистическите тъпи мутрички създаваха митове за простаци като него за да има на кой да се кланят овцете
Коментиран от #17
11:44 06.11.2026
16 Просто човек
Народе????
11:51 06.11.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Скорцени":Само комунистите ли? А след тях? На новите " демократи" също им харесваше мита за големият творец от турски малцинство. Бойко го взе под крилото си. Преди това СДС го боготворяха. Създадоха му фалшив ореол , с който се кичи и сега след смъртта си.
11:52 06.11.2026