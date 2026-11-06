Румен Радев: Загубихме творец с характер като Вежди Рашидов

България загуби изтъкнатия скулптор Вежди Рашидов, а премиерът Румен Радев го определи като творец с ярка индивидуалност и силен характер. В съболезнователен адрес Радев посочи, че творчеството на Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура.

„Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!“, заяви Румен Радев.

По думите на премиера Вежди Рашидов е отстоявал позициите си, включително когато те са били политически неудобни и несъобразени със силните на деня.

Скулптор и общественик

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е бил министър на културата в първото правителство на Бойко Борисов от 2009 до 2013 г., а след това и във втория му кабинет от 2014 до 2017 г.

Рашидов е бил депутат в няколко парламента. През 2022 г. той откри заседанието на 48-ото Народно събрание като най-възрастният народен представител. Няколко дни по-късно беше избран за председател на парламента.

Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Според информацията на Novini.bg той е получил сърдечен удар, а кончината му е била потвърдена от семейството.

Източници: novini.bg