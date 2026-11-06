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Румен Радев: Загубихме творец с характер като Вежди Рашидов
  Тема: Известни личности

Румен Радев: Загубихме творец с характер като Вежди Рашидов

6 Ноември, 2026 11:17 673 17

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  • румен радев-
  • българска култура-
  • скулптура-
  • съболезнования

Премиерът изрази съболезнования на семейството и близките на скулптора, който почина на 74 години

Румен Радев: Загубихме творец с характер като Вежди Рашидов - 1
Снимка: NovaNews
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България загуби изтъкнатия скулптор Вежди Рашидов, а премиерът Румен Радев го определи като творец с ярка индивидуалност и силен характер. В съболезнователен адрес Радев посочи, че творчеството на Рашидов ще остави незаличима следа в българската култура.

„Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!“, заяви Румен Радев.

По думите на премиера Вежди Рашидов е отстоявал позициите си, включително когато те са били политически неудобни и несъобразени със силните на деня.

Скулптор и общественик

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е бил министър на културата в първото правителство на Бойко Борисов от 2009 до 2013 г., а след това и във втория му кабинет от 2014 до 2017 г.

Рашидов е бил депутат в няколко парламента. През 2022 г. той откри заседанието на 48-ото Народно събрание като най-възрастният народен представител. Няколко дни по-късно беше избран за председател на парламента.

Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Според информацията на Novini.bg той е получил сърдечен удар, а кончината му е била потвърдена от семейството.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Спечелихме че един крадец и лъжец от ОПГ ГРОБ отиде в ......

    11:20 06.11.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Никакъв известен творец не е Вежди Рашидов. Един мошеник, посредствен скулптор, който е наел чираци, които му правеха скулптурите , а той обираше лаврите.

    Коментиран от #5, #7, #15

    11:29 06.11.2026

  • 3 Софето

    8 0 Отговор
    Един национален предател по малко

    11:30 06.11.2026

  • 4 Хмм

    4 0 Отговор
    нарече ни циганска нация, но карай, управниците доволни

    Коментиран от #9

    11:31 06.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Нито е първият, нито ще е последният. Шекспир е бил същият. Няма никакъв ръкопис , лично писан от него. Много изследователи се съмняват, дали е можел да пише въобще. Има много предположения, кой всъщност е писал творбите му.

    11:32 06.11.2026

  • 6 мутричката вижди

    0 0 Отговор
    плача от сутринта

    11:32 06.11.2026

  • 7 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    и при социализма националностите бяха с привилегии, във вузовете ги приемаха с много нисък бал по специални квоти?

    Коментиран от #13

    11:34 06.11.2026

  • 8 румене

    2 0 Отговор
    не съм загубил нищо

    11:34 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 офф

    2 0 Отговор
    тази жълтата грозотия пред ЦУМ е негово дело, милиони потрошени пари, за да изкъртят жълтите павета и заради самите пари?

    11:37 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТЕЛЕ ГРАФИСТА

    0 0 Отговор
    Ми чи
    Я си проверих джебовете
    И ништо не съм изгубил🤔

    11:42 06.11.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Имаше и една друга вратичка при соца, за влизане във ВУЗ. Ако се вземеш за съпруг/съпруга/ представител на ромското малцинство/ примерно от Столипиново или Факултето/ , влизаш с предимство. Един приятел се възползва. Стана прокурор, въпреки дипломата си , пълна с 3-ки.

    11:42 06.11.2026

  • 14 Скорцени

    0 0 Отговор
    Чичо Румене мистър кеш - заминавай и се сбирай с него и лойчето като толкова скърбите

    11:43 06.11.2026

  • 15 Скорцени

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    да да да...ама комистическите тъпи мутрички създаваха митове за простаци като него за да има на кой да се кланят овцете

    Коментиран от #17

    11:44 06.11.2026

  • 16 Просто човек

    1 0 Отговор
    О, ще се разплача… как бързо забравихме всичките му изказвания и деяния…
    Народе????

    11:51 06.11.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Скорцени":

    Само комунистите ли? А след тях? На новите " демократи" също им харесваше мита за големият творец от турски малцинство. Бойко го взе под крилото си. Преди това СДС го боготворяха. Създадоха му фалшив ореол , с който се кичи и сега след смъртта си.

    11:52 06.11.2026