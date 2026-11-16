Илия Луков: В Тараклия туптеше едно българско сърце

В залата на районния Дом на културата „Степан Танов“ в Тараклия българската народна песен събра 149 деца и младежи от Молдова и Украйна. На 14 ноември там се проведе галаконцертът на IX Международен вокален конкурс за млади изпълнители „Облаче ле бяло – 2026“, а специален гост беше народният певец Илия Луков.

В програмата участваха 77 индивидуални изпълнители на възраст от 5 до 25 години и три хорови състава с общо 72 деца. За подготовката им са работили 25 преподаватели и музикални ръководители от различни населени места в Молдова и Украйна. В края на събитието бяха връчени 37 награди.

Песни от двете страни на Прут

Конкурсът се организира от Управлението на образованието в район Тараклия с партньорството на Министерството на външните работи на Република България. Инициативата е насочена към съхраняването и популяризирането на българската народна песен, фолклора и българското слово сред младите хора от българските общности.

Сред официалните гости бяха посланикът на България в Молдова Мая Добрева, председателят на район Тараклия Лазар Дерменжи, представители на местната власт, образователни и културни институции, както и преподаватели от филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Тараклия.

Особено място в програмата заеха хоровите колективи, сред които хор „Родолюбец“ от село Валя Пержей. Младите изпълнители представиха български народни песни, предавани в семействата и общностите им през поколенията.

„Едно голямо, общо българско сърце“

Илия Луков изпълни свои песни, а след това застана на сцената заедно с участниците във финалната музикална част. След концерта певецът описа срещата като силно емоционална.

„Всеки път, когато стъпя на бесарабска земя и изляза на сцената тук, ме обзема особено вълнение. Но това, което видях и усетих в районния Дом на културата „Степан Танов“, докосна най-съкровените струни на душата ми“, каза Илия Луков.

Той подчерта, че сред участниците има деца, които са едва на пет години, но вече изпълняват български песни пред публика. Според Луков общото пеене в края на концерта е заличило усещането за разстояние между Бесарабия и България.

„Когато заедно запяхме финалните песни, границите и разстоянията сякаш изчезнаха – в залата туптеше едно голямо, общо българско сърце, свързано завинаги с Майка България“, каза певецът.

Деветото издание на „Облаче ле бяло“ продължава традицията българската народна песен да бъде представяна от най-младите членове на общностите в Молдова и Украйна. Финалът с участието на Луков превърна конкурса не само в състезание, но и в среща между поколения, които пазят музикалната памет на българите извън България.