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Илия Луков с благороден жест към бесарабските българи

Илия Луков с благороден жест към бесарабските българи

5 Ноември, 2026 13:48 465 2

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Народният певец дари 100 билета за концерта си в НДК на сънародници в неравностойно положение и получи благодарствени писма от Столична община и дружество „Родолюбец“

Илия Луков с благороден жест към бесарабските българи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българският народен певец Илия Луков получи официални благодарствени писма от Столична община и Културно-просветно дружество „Родолюбец“ за своя благороден жест към бесарабските и таврийските българи. Изпълнителят дари 100 билета за концерта си „С България в сърцето“, който се състоя на 14 октомври 2026 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в София.

Музикалното събитие, проведено навръх Петковден, събра на една сцена няколко поколения изпълнители от различни краища на България. Концертът се превърна в празник на българския фолклор, традициите и родолюбието, а специалният жест на Илия Луков даде възможност на десетки сънародници да станат част от него.

Илия Луков с благороден жест към бесарабските българи

Дарените билети бяха предназначени за българи в неравностойно положение, включително хора от районите на Бесарабия и Таврия, които са намерили убежище в България. Благодарение на инициативата те успяха да се докоснат до богатството на българската народна музика и да преживеят една незабравима вечер.

В официално писмо до изпълнителя заместник-кметът на Столична община Надежда Бачева изразява признателност за дарението и подчертава неговото социално и културно значение.

„Вашата инициатива да направите съпричастни към българския фолклор и история съграждани в неравностойно положение е доказателство за голямото Ви сърце и буден възрожденски дух“, се посочва в писмото.

От Столична община отбелязват, че благодарение на дарението хората са имали възможност да се докоснат до магията на българските ритми и да изживеят празнична вечер. Заместник-кметът приветства и усилията на певеца за съхраняването на националните традиции и паметта за значимите личности в българската история.

„Вярвам, че това е началото на едно ползотворно партньорство в името на доброто и българската култура“, заявява Надежда Бачева.

Специална благодарност към Илия Луков отправя и Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“ – София. В своето писмо организацията подчертава, че певецът за пореден път е проявил съпричастност към съдбата на българите извън пределите на родината.

От дружеството припомнят, че концертите на Илия Луков през годините имат особено значение за българските общности в Украйна и Молдова. Според организацията музикалните му изяви допринасят за укрепването на националното самосъзнание и за съхраняването на връзката с историческата родина.

„Нашето дружество високо цени стореното от народния певец през годините чрез многобройни негови концерти и участия за укрепване и засилване на народностното чувство на нашите сънародници в Украйна и Молдова“, се казва в благодарственото писмо.

Илия Луков е сред популярните изпълнители на българска народна музика, чието творчество е тясно свързано с патриотичната тематика, националните традиции и българската духовност. Чрез своите концерти и обществени инициативи той от години поставя акцент върху съхраняването на фолклорното наследство и връзките между българите у нас и зад граница.

Благотворителният жест по време на концерта „С България в сърцето“ е поредно доказателство, че народната музика може да бъде не само средство за съхраняване на културната идентичност, но и мост между поколенията и българските общности по света.


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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:58 05.11.2026

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    А учиндолските българи ще получат ли билети

    14:00 05.11.2026