Илия Луков: България има нужда от нас, за да я съхраним ВИДЕО

„България днес има нужда от нас и ние имаме нужда от нея, за да я съхраним за нашите деца“, каза народният певец Илия Луков по време на концерт в зала 1 на Националния дворец на културата. Събитието „С любов за България: Песните от Егея на Любка Рондова, които ни събират“ се състоя на 14 октомври и събра изпълнители, певци и танцови състави от България и Сърбия.

Луков откри програмата с „Потурчила се Калина“ и „Кой уши байряка“. Концертът беше посветен на 150 години от Априлското въстание, 150 години от гибелта на Христо Ботев и 170 години от рождението на Райна Княгиня.

Песните на Любка Рондова бяха в центъра на програмата

Специален акцент беше поставен върху 90-ата годишнина от рождението на Любка Рондова, родена през 1936 г. и починала през 2016 г. В нейна чест прозвучаха „Сестра брата кани на вечеря“, „Назад, назад, моме Калино“ и „Йовано, Йованке“.

Сред останалите песни в програмата бяха „Послушайте, патриоти“, „Слушай как шумят шумите“ и „Без любов не се живее“. Концертът завърши с „Майчице земя - България“ и „Хубава си, моя горо“.

На сцената излязоха певци и състави от България и Сърбия

Участваха Володя Стоянов-Войводата, Ваня Вълкова, Валерия Момчилова, Веселка Стамболиева, Лилия Семкова, Кинче Вълчева и Светла Дукатева. В програмата се включиха ансамбъл „Мездра“, клуб „Хоро“ - Смолян, шопски ансамбъл „Ради Радев“, фолклорен ансамбъл „Люлин“, клуб по фолклорни изкуства „Витоша“ и танцов ансамбъл „Балканска младост“ - Етрополе.

Сред участниците бяха още културно-художественото дружество „Цариброд“ и фолклорният ансамбъл „Младост“ към Съюза на общините в Босилеград, както и състави от Самоков, Батак, Ботевград и Враца.

„В последно време много мои приятели ми казват, че на нас, българите, в днешно време ни липсва братството, сестринството... Да сме братя и сестри, и българи, да живее България“, каза Илия Луков.

Източници: bta.bg