Илия Луков кани фенове и приятели на голям концерт в Стара Загора тази вечер

Певецът Илия Луков кани почитателите на българския фолклор на концерта „Илия Луков и приятели“, който ще се състои на 22 юни от 20:00 часа в Летния театър на Стара Загора.

На сцената заедно с него ще излязат Ваня Вълкова, Дарина Славчева, Веселин Василев и пианистът Янислав Петрич. В програмата ще се включат и едни от най-популярните фолклорни формации в региона и страната – Детско-юношески ансамбъл „Загорче“, ПДЮФА „Орисия“, Фолклорен ансамбъл „Нашенци“, ШФИ „Веселие“, ФТК „Чипница“ и гайдарски състав „Ангел Войвода“.

Организаторите обещават богата програма с обичани народни песни и танци, посветена на българските традиции, история и национален дух.

„Това няма да бъде просто концерт, а истински празник на българския фолклор“, посочва Илия Луков в поканата си към публиката.

Билетите за събитието вече са в продажба чрез EPAYGO и на касите на EasyPay. Организаторите напомнят, че местата са ограничени и препоръчват на желаещите да се снабдят с билети предварително.