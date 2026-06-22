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Илия Луков кани фенове и приятели на голям концерт в Стара Загора тази вечер

Илия Луков кани фенове и приятели на голям концерт в Стара Загора тази вечер

22 Юни, 2026 10:58 531 4

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  • фолклор-
  • народна музика

Фолклорни ансамбли и певци ще се присъединят на сцената към певеца

Илия Луков кани фенове и приятели на голям концерт в Стара Загора тази вечер - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Певецът Илия Луков кани почитателите на българския фолклор на концерта „Илия Луков и приятели“, който ще се състои на 22 юни от 20:00 часа в Летния театър на Стара Загора.

На сцената заедно с него ще излязат Ваня Вълкова, Дарина Славчева, Веселин Василев и пианистът Янислав Петрич. В програмата ще се включат и едни от най-популярните фолклорни формации в региона и страната – Детско-юношески ансамбъл „Загорче“, ПДЮФА „Орисия“, Фолклорен ансамбъл „Нашенци“, ШФИ „Веселие“, ФТК „Чипница“ и гайдарски състав „Ангел Войвода“.

Организаторите обещават богата програма с обичани народни песни и танци, посветена на българските традиции, история и национален дух.

„Това няма да бъде просто концерт, а истински празник на българския фолклор“, посочва Илия Луков в поканата си към публиката.

Билетите за събитието вече са в продажба чрез EPAYGO и на касите на EasyPay. Организаторите напомнят, че местата са ограничени и препоръчват на желаещите да се снабдят с билети предварително.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    4 0 Отговор
    измисленяк, нито има глас, нито визия, нито такт. Както и другият такъф Володята.

    Коментиран от #2

    11:15 22.06.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    И двамата са любимци на "профУсора " мутромултимилиционеротамплиер от Библиотекарския интернат за милиционери !!!

    Коментиран от #3

    11:48 22.06.2026

  • 3 от а до я

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    кажи поне кой е тоя "профусор"

    Коментиран от #4

    12:08 22.06.2026

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "от а до я":

    Дето сам си откри паметник в двора на интерната ....гнус ме е да го напиша как се казва това нищожество !!!

    12:31 22.06.2026