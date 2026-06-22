Илия Луков кани фенове и приятели на голям концерт в Стара Загора тази вечер

Певецът Илия Луков кани почитателите на българския фолклор на концерта „Илия Луков и приятели“, който ще се състои на 22 юни от 20:00 часа в Летния театър на Стара Загора.
На сцената заедно с него ще излязат Ваня Вълкова, Дарина Славчева, Веселин Василев и пианистът Янислав Петрич. В програмата ще се включат и едни от най-популярните фолклорни формации в региона и страната – Детско-юношески ансамбъл „Загорче“, ПДЮФА „Орисия“, Фолклорен ансамбъл „Нашенци“, ШФИ „Веселие“, ФТК „Чипница“ и гайдарски състав „Ангел Войвода“.
Организаторите обещават богата програма с обичани народни песни и танци, посветена на българските традиции, история и национален дух.
„Това няма да бъде просто концерт, а истински празник на българския фолклор“, посочва Илия Луков в поканата си към публиката.
Билетите за събитието вече са в продажба чрез EPAYGO и на касите на EasyPay. Организаторите напомнят, че местата са ограничени и препоръчват на желаещите да се снабдят с билети предварително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #2
11:15 22.06.2026
2 Сила
До коментар #1 от "Тоя":И двамата са любимци на "профУсора " мутромултимилиционеротамплиер от Библиотекарския интернат за милиционери !!!
Коментиран от #3
11:48 22.06.2026
3 от а до я
До коментар #2 от "Сила":кажи поне кой е тоя "профусор"
Коментиран от #4
12:08 22.06.2026
4 Сила
До коментар #3 от "от а до я":Дето сам си откри паметник в двора на интерната ....гнус ме е да го напиша как се казва това нищожество !!!
12:31 22.06.2026