Илия Луков започна националното си турне с концерт спектакъл от Смолян (СНИМКИ+ВИДЕО)

18 Април, 2026 12:47 951 7

Турнето ще завърши с концерт в зала 1 на НДК на 14 октомври

Снимка: Facebook
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С концерт спектакъл в Родопския драматичен театър тази вечер в Смолян започна националното турне на Илия Луков „С България в сърцето“. За трета поредна година турнето тръгва именно от Смолян и ще завърши с концерт в зала 1 на НДК на 14 октомври – деня на Св. Петка. С концерта „Илия Луков и приятели“ любимият на няколко поколения певец подари празник за Смолян през Светлата седмица, пише БТА.

„Българинът никога не се е кланял на чуждото, творейки такива песни и хубави текстове, вярвал е в идните поколения, че няма да бъдат предатели, нито чуждопоклонници“, обърна се Илия Луков към смолянската публика. Той каза, че инициативата „С България в сърцето“ е в името на завещаното от нашите предци – „да се държим здраво за ръце на хорото и да не предаваме брат брата“. Този стар, древен български корен не трябва да бъде унищожен, допълни певецът.

На театралната сцена заедно с Илия Луков излязоха детски и младежки танцови състави, сътворили хореография на известните песни от неговия репертоар. Децата са не само бъдещето ни, те са и нашите будители, които трябва да възпитаме, каза Илия Луков. Песните „Я кажи ми, облаче ле бяло“, „Идвайте си“, „Кой уши байряка“, „Яно, бела Яно“, „Сън сънувах“ и др. прозвучаха на фона на неравноделни ритми в изпълнение на младите таланти от Смолян, Рудозем, Мадан, Змеица, Борино, Чепеларе.

Концерт спектакълът „Илия Луков и приятели“ бе с участието на Валерия Момчилова и приятелите от клуб „Хоро“ – Смолян, фолклорните формации „Зорница“ – Смолян, „Звездица“ – Смолян, „Боринче“ – с. Борино, „Змейца“ – с. Змейца, „Родопски кристал“ – Мадан, „Опа-Иха“ – Рудозем, „Евридика“ – Чепеларе, „Родопчанка“ – с. Рибница, община Рудозем, „Алтоне“ – с. Бойкова лъка, Виктория Хаджиева, Карина Минчева, Валерия Делчева, Сибела Руменова.


