Pet Shop Boys идват за пръв път в България

Най-успешното британско дуо за всички времена Pet Shop Boys пoтвърди официално първото си гостуване в България за лятото на тази година. Датата е 2 юли 2022, а мястото е Парка на Летище София до Терминал 2.

Очаквани от няколко поколения почитатели на стойностната поп музика у нас, Нийл Тенант и Крис Лоу ще изнесат мащабно шоу на открито като част от актуалното си турне Dreamworld: the Greatest Hits Live. То ще представи превърналите се във вечна класика парчета на артистите 'It's A Sin', 'West End Girls', 'What Have I Done To Deserve This?' 'Always On My Mind' и много други , припявани от милиони фенове по света и звучали в най-актуалните музикални клубове на няколко континента. Нещо повече - за тези, които помнят времената след 1989 г, хитът на британците Go West олицетворява стремежа към свобода и промяна, символизиран от Запада за цяла една генерация.

С концертите си на живо през последните 30 години Pet Shop Boys са наложили своя оригинален и неподрaжаем синт поп стил. Според Daily Telegraph "шоуто им обхваща поп култура, клубна култура, театър, кино и политическа сатира, поднесени на публиката чрез запомняща се хореография от профeсионални танцьори, впечатляващи визуални ефекти и умопомрачително светлинно лазерно шоу".

Pet Shop Boys ще представят и чисто новия си студиен албум "Hotspot", излязъл на музикалния пазар в началото на 2020 г. Изданието изненадва със съвременно, но в същото време непреходно звучене, белязано от характерния почерк на дуета.

Pet Shop Boys са постигнали 42 европейски топ 30 сингъла, включително 22 Топ 10 хитове и четири номер 1. През годините са хедлайнери на много от най-големите световни фестивали, между които Glastonbury, Roskilde, Latitude и Benicassim, осъществяват и епични изпълнения на Coachella, Rock in Rio и Summer Sonic в Япония

Паркът на летище София, където ще се проведе концертът, ще бъде специално подготвен и трансформиран, за да отговори на високите изисквания на продукцията на британците. Сцената на открито ще е разположена до живописно езеро, а концертната зона ще е оформена в амфитеатрален стил. Чакащите, излитащите и кацащите самолети, кулата за контрол на полетите и много зеленина ще са част от декора на музикалния спектакъл на Pet Shop Boys.

Организаторите на събитието са осигурили бърз и удобен достъп до събитието - порталът на концертната зона ще бъде изграден в непосредствена близост до входа на метростанция "Летище София", спирката на автобуси с номера 84 и 184, както и паркинга на Терминал 2, а вратите за всички фенове ще отворят точно в 20.00ч.

Първите билети "Ранно Пиле" на цена от 70 лв. са вече в продажба и налични онлайн и на каса само в магазини На Тъмно в цялата страна.