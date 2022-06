Откриха библиотека на бъдещето в Дубай (ВИДЕО)

Откриха най-новата и модернизирана библиотека в Дубай, която е с формата на традиционна поставка за книги. С впечатляващите си размери от 54 хиляди квадратни метра, новият културен център има капацитета да посрещне близо хиляда души едновременно, предава NOVA.

Mohammed bin Rashid Library, Dubai’s largest library, is home to more than 1 million print and digital books and more than 6 million research articles and is now open to public pic.twitter.com/jel1GI4i0m