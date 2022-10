Ливърпул ще бъде домакин на Евровизия 2023

Градът на Джон Ленън и Пол Маккартни победи в състезанието и ще организира събитието, съобщи ББС, предаде БТА. Евровизия 2023 трябваше да се проведе в Украйна, която победи в конкурса за песен на 2022, но събитието бе преместено във Великобритания поради инвазията на Русия.

Клеър Макколган, директор на най-големия организатор на културни събития "Култура Ливърпул", каза, че градът е спечелил в надпреварата с много смислена, провокираща мисълта оферта, която зарежда с енергия, вдъхновява и отдава почит на Украйна и нейните невероятни хора. Тя допълни, че Ливърпул е правилният град за домакин на това събитие, което е една горчиво-сладка победа, защото ще покаже солидарността на Обединеното кралство и Европа с воюваща Украйна.

Евровизия 2023 ще се проведе на пристанището M&S Bank Arena - място за културни изяви, което е в близост до конферентен център, хотели и транспортни връзки. Около основното пространство на събитието ще бъде изградено Село на Евровизия, което да обслужва хиляди туристи.

Евровизия обикновено се провежда в страната, чието участие печели предходната година. Тази година украинският Калуш оркестър беше победител, но организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия решиха, че състезанието не може да се проведе безопасно в тяхната страна. Великобритания, която се класира втора с участието на Сам Райдър, беше избрана за провеждането на следващия 67-ия конкурс. Това ще бъде деветият път, в който Обединеното кралство ще бъде домакин на събитието.

Ливърпул стана финалист в състезанието, след като отстрани седем конкурентни града, сред които Бирмингам, Лийдс, Нюкасъл, Шефилд и Манчестър, които отпаднаха от надпреварата. Последни останаха Ливърпул и Глазгоу, които миналата седмица представиха своите проекти пред комисията на BBC, отговаряща за подбора.

Кандидатурата на Ливърпул защити идеята да се направи празник на украинската култура, който да включва участие на артисти от Украйна - статуите в града ще бъдат окичени с традиционните украински украси за глава, а градските стени ще бъдат покрити с украинско изкуство, казаха организаторите.

Кандидатурата на града вероятно е била подпомогната и от връзката му с Одеса, с която Ливърпул е побратимен от 1957 г., коментират наблюдателите, защото веднага след обявяването на победителя, Генадий Труханов, кметът на Одеса, каза, че Ливърпул знае как да „накара света да пее и танцува".

Подобно на Глазгоу през 1990 г., Ливърпул е носител на наградата Европейска столица на културата през 2008 г., което помогна за съживяването на града след упадъка на доковете през 60-те години на миналия век. Това домакинството ще даде нов тласък на града, чиято икономика разчита на приходи от туризма, които заради пандемията значително са намалели.

Мястото на Ливърпул е запазено в пантеона на музикалните градове с имената на Бийтълс, но той е родно място и на други добре известни изпълнители, включително Gerry and the Pacemakers през 60-те, Frankie Goes to Hollywood през 80-те и Wombats през 90-те, пише вестник "Таймс". Градът е известен с Кралския филхармоничен оркестър и беше избран от ЮНЕСКО за град на музиката през 2015 г.

Финалът на конкурса за песен на Евровизия 2023 ще се проведе на 13 май. Двата полуфинала ще се проведат във вторник, 9 май, и четвъртък, 11 май.

„Музиката се връща у дома", перифразира популярния рефрен Стив Родърам, кмет на район в Ливърпул, който е известен и като диджей, и добави - "Музиката не би била музика без Ливърпул, а сега и най-голямото музикално състезание в света идва в нашия регион! Ще направим всичко необходимо, за да накараме Украйна да се гордее."

Лиз Тръс поздрави Ливърпул в Туитър с думите: „Гостоприемен град с гордо музикално наследство, Ливърпул ще организира незабравимо шоу, което да отпразнува богатата култура и творчество на Украйна."