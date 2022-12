Певицата Сиза остава начело на класацията на "Билборд" за албуми

Албуми

Ритъм енд блус певицата и носителка на "Грами" Сиза е за втора седмица начело на класацията на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието.

Изпълнителката зае челната позиция миналата седмица с първия си албум от пет години, озаглавен "SOS".

В седмицата преди 22 декември в САЩ от него са продадени 180 000 еквивалентни единици, което е с 43 на сто по-малко в сравнение с първата седмица на пазара.

Сиза, истинското име на която е Солана Имани Роу, издаде дебютния си албум Ctrl ("Сontrol") през 2017 г.

На втора позиция в класацията Билборд 200 отново е певицата Тейлър Суифт със 155 000 продадени еквивалентни единици от албума "Midnights" (12% ръст спрямо предишната седмица).

Албумът „Indigo“ на южнокорейския рапър Ким Нам-джун, известен с псевдонима Ар Ем, влиза отново в Билборд 200, този път на трето място с 83 000 продадени еквивалентни единици след рилийза и на компактдиск на 16 декември т. г. Това е първото му попадане в Топ 10 като солов изпълнител (седемчленната група Би Ти Ес, от която той е част, досега има седем влизания в десетката, като шест от тях са стигали до №1).

Рапърът и продуцент Метро Бумин слиза една позиция надолу до четвъртото място с "Heroes & Villains" при продажби от 76 000 еквивалентни единици.

Певецът Майкъл Бубле заема петата позиция с албума "Christmas".

Сингли

Марая Кери е за трета поредна седмица начело на класацията на "Билборд" за сингли с коледния си хит "All I Want for Christmas is You".

Хитът, излязъл през 1994 г., е бил общо рекордните 11 седмици на върха в историята на класацията , съобщи сайтът на изданието.

"All I Want for Christmas is You" за първи път влиза в топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020 г. и 2021 г., в периода около Коледа, "All I Want for Christmas is You" отново се позиционира на върха в класацията Hot 100.

Втора в чарта тази седмица отново е Бренда Лий със сингъла "Rockin’ Around the Christmas Tree", чиято оригинална версия е от 1958 г.

„Jingle Bell Rock“ на покойния Боби Хелмс от 1957 г. се изкачва от четвърта на трета позиция в чарта.

Песента „A Holly Jolly Christmas“ от 1964 г., изпълнявана от също така вече покойния актьор и певец Бърл Айвс, преминава от пета на четвърта позиция.

Дуетът „Уам!“ с хита от 1984 г. “Last Christmas” заема пето място, като се изкачва с една позиция в сравнение с миналата седмица. Парчето са завърна за първи път в топ 10 на „Билборд“ по време на коледните празници преди две години.

Анди Уилиамс и „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ окупират шестата позиция.