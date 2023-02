Показват първото копие на пиесите на Шекспир в Шотландия

В Шотландия ще бъдат показани три копия от първото печатно издание на сборник с пиесите на Уилям Шекспир по повод 400 години от публикуването му.

Екземплярите ще могат да бъдат разгледани в университета на Глазгоу, в Националната библиотека на Шотландия в Единбург и в Маунт Стюарт хаус на остров Бют по различно време през годината.

Така ще бъдат отбелязани 400 години от публикуването на първото печатно издание на колекцията Шекспирови пиеси през 1623 г., близо седем години след кончината на драматурга, смятано за една от най-влиятелните книги, писани някога. Едва 18 от пиесите на Шекспир са издадени, докато той е жив. Популярността на Шекспир тогава не е същата, каквато е по-късно, каза проф. Ейдриън Стрийт, ръководител на катедра Английска литература в университета на Глазгоу.

Изданието от 1623 г. съдържа 36 пиеси, 18 от които са отпечатани за пръв път в този сборник и така вероятно са спасени за поколенията произведения като "Бурята" и "Макбет". Тиражът на първото издание е около 750 екземпляра, като до днес са запазени 235 - 50 от тях са във Великобритания, 149 - в САЩ, 36 са в други страни, а девет са описани като изчезнали.

