Новият проект на Юлиян Табаков “Генезис” започва от Русе

Между 28 февруари и 30 март в малката зала на Художествена галерия - Русе ще се състои първата изложба на Юлиян Табаков от цикъла ГЕНЕЗИС с над 70 произведения - фотографии, триизмерни пространствени обекти и видео инсталацията “Вакуум”.

Изложбата включва фотографска серия, създадена основно в годините на COVID-19, видео инсталация по произведението Ad Infinitum (“Към безкрая”) на баща му, диригентът Емил Табаков, писано в Япония през 80-те години и вдъхновено от пътуване срещу изгряващото слънце, и обекти, за направата на които Юлиян Табаков използва слонска опашка, птиче гнездо, палто от естествена леопардова кожа, пеперуди и овъглено дърво, детска играчка от 19 в.

“Тази изложба е много лична и силно емоционална като заряд. Повечето фотографии и обектите са създадени през 2020 и 2021 - време, в което минах през 9-те кръга на Ада. Приемам я за наблюдение на моето вътрешно състояние, без да съм сигурен, че все още мога да го обема изцяло.”

ГЕНЕЗИС в Русе е първата изложба от едноименен 7-месечен цикъл, който художникът Юлиян Табаков ще представи в собствен формат спрямо различни изложбени пространства в Русе, Пловдив, Варна и София.

Юлиян Табаков е визуален артист. Образованието му включва сценография в Национална художествена академия, София, изящни изкуства в ENS des Beaux-Arts, Париж и Central Saint Martins College of Art and Design, Лондон. След 2002 г. се установява в Швеция и България, където осъществява сценографски и костюмографски проекти за над 60 театрални и оперни постановки, игрални и документални филми. Илюстрира детски книги и стихосбирки, режисира художествено-документални филми. Има самостоятелни изложби и участия в колективни представяния в България, Швеция, Чехия, САЩ. Някои от най-популярните му проекти са “Три сестри” – авторски спектакъл по А. П. Чехов, пространствените инсталации “Мигновения” и “Портрет на умиращ титан” – серии фотографии и триизмерни обекти, документалния филм “Цветанка”. Сред наградите му е призът "Стивън Доханос", за рисунка "За по-зелена планета" Society of Illustration NYC и награда "Аскеер" за костюмография на спектакъла “Идиот 2012” по Достоевски. Отличен e със "Златен век" за принос в развитието на българската култура.

Изложбеният цикъл ГЕНЕЗИС и отделните негови серии се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична Програма Култура, Национален Фонд Култура и Кояна Тренчева и в партньорство със Съюза на българските художници, Столичен Куклен Театър, фондация “Фотофабрика” и фондация “Проект Бузлуджа”.

Изложбата ще бъде открита на 28 февруари 2023 г. от 18:00 ч.