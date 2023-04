Васил Петров събира уникален състав за концерт на симфоничен джаз в Пловдив

Вълнуващата вечер с най-доброто от световните хитове, които ще звучат в симфоничен джаз ще бъде изпълнена от Васил Петров и един от водещите оркестри в България - Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов, включително Йордан Тоновски на пиано, Христо Минчев на контрабас и Кристиан Желев на барабани. Гост солисти в програмата са виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят дуети, както и тя ще се представи с филмови теми наградени с Оскар. Вторият гост е младата и талантлива певица и пианистка, Валерия Стоянова, която впечатли публиката в зала 1 на НДК с дуета си с Васил Петров в спектаклите „Синатра:Вегас“ 1 и 2. Концертът ще се състои на 30 април 2023 година в Пловдив Ивент Център в Пловдив от 20:00ч.



Това ще бъде едно изключително изживяване за любителите на джаза и въобще на меломаните, които ще могат да се насладят на изпълнения на световни хитове, изпълнени в симфоничен стил. В концерта „Световни хитове в симфоничен джаз“ емблемата на българския джаз, Васил Петров, съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. В нов прочит ще звучат Bésame mucho, Soldier of fortune, Caravan, I was made for loving you, Yesterday, My funny Valentine, неговите хитове, като „Подслон в дъжда“ в памет на джазмена Васил Пармаков и други.



Концертът е по повод Международния ден на джаза и негов рожден ден на Васил Петров. Датата на Международния ден на джаза е определена от Генералния секретар на ЮНЕСКО и от Хърби Хенкок - легендарен джазмен, посланик на организацията за междукултурен диалог. През 2012 година Международният ден на джаза е признат и от ООН. Това е уникална възможност да се насладите на изключително музикално изживяване, което съчетава класически елементи с джаз импровизации.

В София ще може да чуете Васил Петров на 26-ти април от 20:00ч. в залата за събития "Музей-галерия "Анел", в хотел Анел в компанията на пианиста Йордан Тоновски (пиано). Ще представи любими романтични и емблематични теми и негови хитове, както и теми от новият му албум LOVE SONGS vol.1

Концертите започват в 20:00ч., а вратите отварят в 19:00ч.