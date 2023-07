Imagine Dragons събраха над 40 хиляди души на стадион "Васил Левски"

Над 40 хиляди души дойдоха на концерта на Imagine Dragons, в неделя вечер, на стадион „Васил Левски“. От София започна европейската част от световното турне на популярната американска инди рок група.

Дан Рейнолдс и компания се появиха на сцената в 20:35 ч. и в продължение на 110 минути разходиха феновете с най-доброто от почти цялата си дискография.

Част от репертоара бе и своеобразният триптих, обявен от Billboard за най-добрите рок песни на десетилетието – Believer, Thunder и Radioactive.

За концерта дойдоха фенове от цял свят. Чуваше се английска, руска, немска, френска, сръбска, гръцка, испанска реч. Част от почитателите на Imagine Dragons обикалят със своите любимци по всички спирки от турнето, каза пред БТА Джон. Той е дошъл в София от Лондон, заедно с приятели, специално за този концерт. Виж Imagine Dragons и умри – така 26-годишният британец описва емоцията си след шоуто. Казва, че никога няма да забрави топлото отношение и невероятната приятелска атмосфера, която музикантите, и най-вече Дан Рейнолдс, са успели да създадат, и то в такова огромно пространство, под открито небе.

Your life is always worth living (Вашият живот винаги си заслужава да бъде изживян), каза няколко пъти вокалистът на Imagine Dragons. Преди това той заяви, че гостуването в София е first of many (първото от много). Близо два часа той се раздаваше на публиката – с гласа си, с думите си и с цялостното си поведение. След първите 7-8 изпълнения, квартетът се позиционира на изнесената сред публиката втора сцена, за да изпълни акустично Next to Me, Amsterdam, Three Little Birds (кавър на Боб Марли и The Wailers) и I Bet My Life. Малко по-късно Рейнолдс вече беше слязъл сред почитателите си, които го прегръщаха и целуваха. В края на концерта от общо над 20 песни, публиката буквално изригна на Bones и Radioactive.

С европейския старт на Mercury World Tour (името на турнето), Imagine Dragons наистина доказаха, че са On Top Of The World (На върха на света), както пеят в една от песните си, коментират феновете.

Групата от Лас Вегас, щата Невада – Imagine Dragons, е на сцената от 15 години. Има общо шест студийни албума, три приза от Американските музикални награди, девет награди „Билборд“ и една награда „Грами“. Дан Рейнолдс е единственият, останал от първоначалния състав. До него сега са Уейн Сермън, Бен Маккий и Дан Платцман.

Преди тях на стадиона излезе британското дуо Soft Play, създадено през 2012 г. и участвало в турнетата на The Prodigy, Kasabian, Jamie T и Wolf Alice. Исак Холман и Лори Винсент подгряваха публиката в продължение на 55 минути с парчета от албумите Are You Satisfied?, Take Control и Acts of Fear and Love.