23 декември: Големи имена в рока празнуват рождени дни СНИМКИ + ВИДЕО

Три големи имена в рока празнуват рожден ден днес, 23 декември.

На този ден през 1956 г. се ражда китаристът на Iron Maiden Дейвид Майкъл Мъри. Той се присъединява към групата в началото на нейната история и е вторият най-дълго служил член на групата след основателя Стив Харис. Той и Харис са единствените членове на Iron Maiden, участвали във всеки албум.

Снимка: Фейсбук

Дейв Мъри и Яник Гърс

Израснал в различни райони на Лондон, Мъри става член на група металисти, бореща се със скинхедс, преди да се заинтересува от рок музиката на 15 и да създаде първата си група Stone Free с Ейдриън Смит. След като напуска училище на 15, той редовно отговаря на обяви, които се появяват в Melody Maker, преди да се яви на прослушване за Iron Maiden през 1976 г. През 1977 г. той е временно уволнен от Iron Maiden и прекарва шест месеца в групата на Смит, Urchin. Той се присъединява отново към Iron Maiden през 1978 г. и остава в групата до днес.

59-ти рожден ден празнува също Еди Джеръм Ведър (роден като Едуард Луис Северсън III) - автор на песни, водещ вокалист и един от тримата китаристи на групата Pearl Jam.

Ведър, който е известен със своите мощни баритонови вокали, е класиран на седмо място в списъка на "Най-добрите водещи певци на всички времена" от анкета на читателите, на Rolling Stone.

Снимка: Фейсбук

През 2007 г. Ведър издава първия си солов албум като саундтрак към филма Into the Wild (2007). Вторият му албум, Ukulele Songs, и DVD на живо, озаглавен Water on the Road, е издаден през 2011 г. Третият му солов албум Earthling беше издаден през 2022 г.

През 2017 г. Ведър е въведен в Залата на славата на рокендрола като член на Pearl Jam.

На 76 става легендарният глас Греъм Бонет. Английски певец записва тежък рок като солов изпълнител и като член на няколко хард рок и хеви метъл групи, включително Rainbow, Michael Schenker Group, Alcatrazz и Impellitteri. Той е известен със своя мощен глас, но е способен да пее и нежни мелодии. Неговото пеене е отбелязано като "много силно" както от неговите съвременници, така и от самия него и той твърди, че е самоук певец без "никаква дисциплина за уроци". Визуалният стил на Бонет, смятан за нехарактерен за хард рок музикантите, е описван като кръстоска между Дон Джонсън и Джеймс Дийн.

Снимка: Фейсбук