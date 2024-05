Мерил Стрийп получи почетна Златна палма на откриването на 77-ия кинофестивал в Кан

Актрисата Мерил Стрийп получи почетна "Златна палма" на откриващата церемония на кинофестивала в Кан, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА. Наградата е в чест на нейното "неоспоримо място в историята на киното".

"Ти промени начина, по който гледаме на жените в киното и ни подари нов образ на самите нас", каза просълзената Жулиет Бинош, преди да връчи статуетката на Мерил Стрийп.

Juliette Binoche remet une Palme d'or d'honneur à la "Dancing Queen" Meryl Streep 💃 C'est officiel, le 77e Festival de Cannes peut commencer ! #Cannes2024



Juliette Binoche awards an honorary Palme d'or to "Dancing Queen" Meryl Streep 💃 It's official, the 77th Festival… pic.twitter.com/t3RQhuFuGW