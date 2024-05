След 3-годишна пауза Rag’n’Bone Man се завръща със самостоятелен сингъл (ВИДЕО)

Прочутият британски певец Rag'n'Bone Man, известен със своите докосващи блус вокали представя чисто новия сингъл „What Do You Believe In?“. Очакваното с нетърпение парче бележи важен етап в кариерата му - описва пътя на артиста към намирането на утеха в семейния живот. Вдъхновена от лични преживявания, песента разглежда теми на загубата, бащинството и търсенето на смисъл пред лицето на трудностите. Изследват се универсалните въпроси, свързани с живота, като подчертава значението на семейството като източник на сила и утеха.

„What Do You Believe In“ показва еволюцията на Rag'n'Bone Man като изпълнител, съчетавайки соул с елементи на хип-хопа от 2000-та година - жанр, който е оказал огромно влияние върху в музикалното му творчество.

Rory Charles Graham, както е истинското му име, завладява света с дебютния си албум „Human“, който става четири пъти платинен в Обединеното кралство и мултиплатинен в други 27 държави, превръщайки се в най-бързо продавания дебютен албум от мъж изпълнител през това десетилетие.

А последният му проект „Life By Misadventure“ дебютира на 1-во място и прекарва 7 седмици в Топ 10, което го превръща в най-бързо продавания албум на солов артист през 2021 г. С над 9 милиарда стрийма в световен мащаб, Rag'n'Bone Man е глас, който е признат по цялото земно кълбо. Сега, с тази емоционална изповед – „What Do You Believe In?“ - той се завръща към корените си, като същевременно изследва нови творчески територии.